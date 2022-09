- Publicidad-

Francis Ford Coppola ha anunciado el rodaje de “Megalópolis”, una película que lleva persiguiendo durante décadas, y que parece ser que está dispuesta a financiar personalmente en caso de no contar con inversores para los más de cien millones de presupuesto que se contemplan. Coppola, nacido en 1939, tiene 83 años y es seguro que está será su última película. ¿Qué contemplaremos? ¿Una obra maestra, un digno colofón a su genio?¿ O un fiasco como han sido sus últimas películas?

Hablar de Coppola es hablar de un genio. Pero también es reflexionar cómo la genialidad no es perpetua, cómo las musas te parecen tocar durante unos años y luego abandonarte. Francis F Coppola es autor de, para mí y para muchos, la mejor película de la Historia del Cine: “El padrino II parte”. Es el equivalente para entendernos a Las Meninas de Velázquez o Hamlet de Shakespeare. Y no exagero. El director norteamericano de origen italiano creó además entre 1972 y 1981 varias obras maestras más, como la primera parte de “El Padrino”, “Apocalypse Now” o “Rumble Fish”. Y después se apagó; “Drácula” o “El Padrino III” han sido sus únicas obras notables desde entonces. El resto de su obra, lamentablemente, roza en muchas ocasiones lo mediocre, sobre todo sus últimas películas.

¿Cómo es posible que esto suceda? Es uno de los muchos misterios de la creación. Lo que no tiene misterio es el llamado oficio, el buen hacer, y esto sólo se consigue con esfuerzo, dedicación y mucho, mucho tiempo. Nadie nace enseñado. Y obtener la excelencia en algo sólo se puede conseguir a base de insistencia, repetición e interés. No hay más historia. Es por ello por lo que me molesta especialmente el llamado adanismo, el pensar que a partir de cierta edad se tiene una fecha de caducidad, cuando precisamente en infinidad de ocasiones es cuando mayor tino hay y mejor profesional se es. Esto es algo que, tristemente, sucede mucho en España, un país que parece despreciar el talento y la profesionalidad en aras de no se sabe muy bien qué intereses.

En cualquier caso, estoy seguro de que “Megalópolis” será una película de impecable factura. Coppola, su equipo, más los actores que se anuncian, así como que sea un proyecto largamente madurado y al que se niega a renunciar el director y por el que está dispuesto a arriesgar todo su dinero así lo indican. Ojalá sea además otra obra maestra, ojalá esté a la altura al menos de lo mejor de Coppola. Será entonces un deleite y algo que no se olvidará nunca. Es lo que tiene la genialidad.