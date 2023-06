- Publicidad-

Las negociaciones de paz sobre el conflicto en Ucrania podrían tener inicio el próximo mes de julio, según ha afirmado el canal público de televisión alemana ARD. Según la emisora, altos funcionarios de varias potencias mundiales se habrían reunido la semana pasada en la capital danesa, Copenhague, para abordar esta cuestión.

La agencia rusa de noticias, TASS, se ha hecho eco también de la información

Las conversaciones se llevaron a cabo por iniciativa de Kiev

ARD ha informado ayer domingo de que el asesor de seguridad nacional de EEUU, Jake Sullivan, estaba entre los dignatarios presentes en esta reunión. Según la emisiora, el principal objetivo del encuentro era conseguir el apoyo de países neutrales, como China, India, Brasil y Sudáfrica para que apoyen las negociaciones de paz. El canal de televisión señaló que el objetivo de Occidente era obtener el apoyo de estos países BRICS, que hasta ahora se han mantenido neutrales en la situación en torno a Ucrania. Las conversaciones se llevaron a cabo por iniciativa de Kiev.

La reunión de alto nivel ha representado un gran paso hacia las negociaciones de paz, según la información publicada hoy en medios de comunicación rusos.

El 23 de junio, un representante de la UE confirmó a los periodistas que Ucrania había iniciado una reunión entre representantes de los países occidentales y sus homólogos de las naciones del Sur Global en Copenhague para convocarles el 24 de junio. Anteriormente, la agencia de noticias Bloomberg citó a sus fuentes diciendo que el asesor de seguridad nacional de EE. UU. estaría presente.

El pasado jueves, el Financial Times informó de que Sullivan, junto a la alta funcionaria del Departamento de Estado, Victoria Nuland, encabezarían la «ofensiva diplomática» a solicitud de Ucrania. El objetivo, supuestamente, era el de convencer a las potencias del «Sur Global» para que reduzcan sus relaciones con Rusia. Sin embargo, los funcionarios no confiaban en tener éxito, según señalaba la publicación norteamericana. Citaban fuentes europeas, de un alto funcionario, que decía que «el resto del mundo parece no estar convencido» de la postura de Occidente.