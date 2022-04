- Publicidad-

El 1 de abril y el 2, se inició en Sevilla el Congreso del PP para elegir por aclamación presidente del mismo a Alberto Núñez Feijóo.

Al no haber otro candidato/@, que pudo haberlo/@, lo tiene, y cuando salga este artículo, lo ha tenido fácil.

Pero las elecciones por aclamación distan mucho de elegir por primarias, y de ser democráticas.

Según algunos peperos, llega el «salvador» del «centro derecha» que está prometiendo, unas veces, que no pactará con VOX, y otras se hace el «sueco» y deja que entre VOX en el Gobierno de Castilla y León.

Del mismo modo, en alguna ocasión dice que viene a hacer pactos de Estado con el PSOE por el bien de la «patria«, y por otras, tras criticar a su antecesor de crispar la vida política, acusa, ciertamente crispado al Gobierno actual de la Nación.

Tenemos, pues, un medio lleno, medio vacío, como gallego que es, lo que va a «jugar» al despiste; unas veces parecerá un moderado centrista y otras esconderá las cartas con que «juega», las de una derecha pura y dura. Y si no al tiempo.

Es la táctica de aplicó Rajoy en los años que gobernó; de hecho el nuevo Presidente de la derecha está nutriendo su equipo del núcleo duro de Rajoy.

Según Isabel San Sebastián, «Feijóo reconstruye la alternativa.

El acuerdo de gobierno suscrito entre el PP y Vox pone fin a la deriva suicida que emprendieron Casado y García Egea en el año 2020″.

Así se empieza, olé, loando la figura del nuevo presidente del PP, el tiempo nos dirá la verdad de la caída de Casado y la subida de Feijóo al poder.

Está poniendo el núcleo duro del PP antiguo en su ejecutiva y como consejeros. Pues no decía que era un PP moderado? Sus palabras, «las minorías chantajean a las mayorías«, indica el talante democrático del «salvador» que viene a reconstruir su partido y a transformar el país.

Da la impresión por lo que dice, quiere implantar el sistema canovista: dos partidos el conservador y el progresista; en una palabra: bipartidismo, y el resto de partidos que desaparezcan. Pues si ese es su «programa», seguro que lo cumple.

Según Antón Losada, en el plural.com, refiriéndose al Congreso de Sevilla ha dicho, «en la fiesta del PP”, “no esperaba ningún tipo de debate ideológico».

«Esto era una aclamación papal. Sólo le faltó llegar en Papamóvil”, ha declarado en el programa Hoy por hoy, de la Cadena SER.

Antón Losada ha indicado que «el marianismo ha vuelto”, sostiene a la vez que explica que esta manera de hacer política pasa por “repartir el poder entre los territorios” y llegar al liderazgo “con el apoyo de eso que llaman provincias”.

Ha dejado muy claro cuál es el verdadero “problema” del nuevo máximo representante popular. “Su problema está en Madrid. Ahí tiene poco apoyo”, sentencia en una frase breve pero que refleja muy bien cuál puede ser la relación entre el que fuera presidente de la Xunta y la dirigente madrileña, Isabel Díaz Ayuso.

De acuerdo con el plural.com, la líder del PP en la región lanzaba un aviso para navegantes durante un discurso distinto al de sus homólogos en los demás territorios y que rechazaba la reunificación que éstos y el propio Feijóo piden. “No nos hemos reunido aquí simplemente para ganar un Congreso, sino para ganar elecciones. Los españoles nos están mirando”, sostuvo en la capital andaluza.

En la entrevista con Angels Barceló, Antón Losada sostuvo que «su problema con Vox no es ideológico, su problema es que la gente le vea como ganador«, convencido de que este PP puede ser capaz de “concentrar” el máximo voto posible.

La llegada al estilo «superman», muestra la dureza del gallego con el Gobierno, señalando que Feijóo no apoyará el decreto de Sánchez si no baja impuestos como firmó en La Palma.

Nos parece que antes de negarse a nada, debe escuchar al Presidente del Gobierno y a partir de ahí que opine lo que quiera, pero no se puede negar pues no ha aterrizado aún en el Congreso de los Diputados. Parece que la aclamación se le ha subido a la cabeza y que está muy envalentonado, y puede que el tiro le salga por la culata, pues habría que saber cuál ha sido su trayectoria, porque el vaso de vino puede estar vacío; no sirve la pompa, no sirve las alabanzas de una prensa y una televisión amarilla.

Quién es realmente Alberto Núñez Feijóo?

Según Publicó, presuntamente los expedientes de los contratos de la Xunta con Eulen apuntan a que la empresa de la hermana de Feijóo tuvo trato de favor.

Vozpópuli señaló que la «sombra» de Bárcenas y Gürtel planea sobre dos personas clave en el congreso de Feijóo.

«El futuro presidente del PP ha dado galones a Javier Arenas y a Juan Carlos Vera, cuyos nombres fueron vinculados con los dos procesos judiciales que más han afectado al partido».

A los pocos días de su proclamación, soltó una frase contra el Gobierno: «parecen autistas».

El barón gallego eleva el tono contra el Gobierno, al que describe como “déspota” y “autista”

Desafortunadas frases pues menospreció a aquellas personas que tienen dicha enfermedad; así quiere gobernar?

Si llegase ese fatal día lo primero que tendría que hacer, además de pedir perdón a quienes son autistas, tendría que planificar centros para la ayuda de dichos enfermos.

Y sí lo hacía para menospreciar al Gobierno se lució de pleno. Se le vio el plumero al «medio lleno».

Feijóo en su gira para ser aclamado presidente del PP: ubica la Costa Daurada de Tarragona en València, este es uno de los fallos del Presidente que cometió, amén de otros más, lo que demuestra la falta de conocimiento de España.

Según el plural.com, «Feijóo, de charco en charco desde que salió de Galicia.

Un listado actualizado de las meteduras de pata de Feijóo desde que anunció su candidatura a presidir el PP». Que reproducimos como titulares para no alargar el tema:

10 de marzo: Bendición al pacto con Vox.

11 de marzo: Lapsus geográfico

«Para mí es un honor empezar en la Costa Dorada este itinerario que no va a ser fácil».

15 de marzo: “El Gobierno se está forrando”

«Cuatro días después, Feijóo mostró su lado más fiero y, siguiendo la misma senda que Ayuso, acusó al Gobierno central de «forrarse» con el incremento del precio de la electricidad y del gas, puesto que “el 50%” son impuestos».

15 de marzo:»otro charco. Las redes sociales, siempre al quite, se sorprendieron después de que el candidato confesara sus ganas por vivir en Madrid de nuevo. “Madrid ama la libertad, por eso quiero volver”, dijo en clara referencia al eslogan de Ayuso para el 4M. Pero, ¿y Galicia? Muchos se preguntaron si en la región que preside no existía la libertad».

16 de marzo: “La gente que está de baja, está trabajando”.

«Ensalza la labor de Ayuso cuando contrajo el coronavirus en los momentos más duros de la pandemia. “La gente que se cae, que desfallece, la gente que pide la baja o la gente que estando de baja está currando. Es en esos momentos cuando se conoce a la gente”, expuso Feijóo. Las redes, por su parte, se encargaron de recordarle que estar de baja y trabajar “es un fraude” y han dictaminado que “si eres del PP, es un ejemplo a seguir”.

17 de marzo: «Autoenmienda con la Violencia machista

El presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, pisó el pasado jueves su enésimo charco en lo que va desde que se postula como único candidato a liderar del PP a nivel nacional. En esta ocasión, el máximo mandatario gallego y, casi con total seguridad, muy pronto del partido, afirmó que el caso de un padre que mataba a sus hijos a causa de “un problema con su pareja” no se correspondía con “violencia machista”, sino con “violencia intrafamiliar”.

17 de marzo: «Espontáneo casadista».

Un partidario de Casado le censuró que lo que hacía era lo peor que podía hacer contra Pablo Casado. No le contestó, solo lo hizo por tuit. Mal hecho, a las personas que te increpan les contestas con educación.

Con todos estos charcos y otros más se ha lucido Feijóo y demuestra no tener la valía que algunos le otorgan.

Hoy 7 de abril se ha reunido con el Presidente del Gobierno, ha habido cordialidad y lo único que el Presidente Pedro Sánchez ha sacado en claro es que hay que cambiar el CGPJ y que continuarán las negociaciones en junio, de lo económico nada de nada y en resumen, Sánchez tiene «más incertidumbres que certezas», después de tres horas de reunión; es lo que nosotros denominamos:

Nunca sabremos si es un Sí, o es un No.

Medio lleno, medio vacío.