“Mayores” maltratados, ¿sólo por la Banca?

Publicado: “Una jubilada denuncia a su banco por haberle cobrado 2 euros por atenderla en ventanilla, no por el cajero automático”. “Soy mayor, no idiota” se difunde por España. Llega a las máximas autoridades bancarias. Desatención, presión para que utilicen sistemas informáticos, etc. Pagar por atención personalizada, cajeros, control por aplicaciones, etc. Es conocido. Permite algunas reflexiones.

¿Antimárketing de las entidades financieras?

Como consultor, colaboré durante bastantes años con importantes entidades en Catalunya y España. Encontré profesionales con clara vocación de servicio, predisposición para aplicar la mejor “atención” al cliente. Entre mis aportaciones: gestión comercial. Dos de mis definiciones que materializaron plenamente.

Marketing: “Conjunto de técnicas para crear, mantener, fidelizar, mercado satisfaciendo permanentemente sus necesidades y motivaciones con beneficios para la empresa”. Vender: “ satisfacer necesidades y motivaciones de los clientes ”.

Han cambiado el orden. Hoy: “Optimizar los beneficios de la entidad, a costa de no satisfacer, o las menos posibles y al mayor costo, las necesidades y motivaciones de los clientes”.

¿Quiénes son “esos mayores hoy maltratados…?

Son “proveedores”. Se necesita dinero para prestarlo, ganar dinero. Los clientes lo aportan. Antes, a cambio de un interés. Hoy, ni eso.

Son “clientes”. Compran locales, pisos, naves, con hipotecas. Disfrutan de pólizas de créditos, servicios diferentes. Etc. Pero “pagan” por ello.

Esas dos condiciones, deberían exigir un trato claramente personalizado, atento. No sucede. ¿Cómo calificarlo?

Esos “mayores”, hoy maltratados, dieron vida a sus entidades. Generaron mucho beneficio. Fueron “prescriptores”, “comerciales sin comisión”. Hicieron clientes a sus hijos. ¡Más negocio! Una “cuenta de resultados” individualizada demostraría lo mucho que han aportado. Recibirían ofertas de otras entidades. La gran mayoría fueron, son, “fieles”. Hoy no se tiene en cuenta. Se les maltrata. ¿Cómo calificarlo?

¿Por qué no cancelan su cuenta y la trasladan?

Porque no hay competencia bancaria. Hoy: “oligopolio”. Todos tratan igual de mal, no pagan intereses, cobran por “todo”. “Autoservicio”, como en supermercados. Los mayores: “prisioneros” de sus Bancos. Éstos lo saben. Ignoran todos los buenos principios de gestión empresarial. Son “monopolio, dictadura”.

¿Quedará así la situación…?

Parece que no. Miles de firmas siguen creciendo. ¿Servirá…? No lo sabemos, pero han hecho algo muy importante: “reaccionar”. Demuestran, “dignidad”.

¿Sólo ante la banca hay que “reaccionar” con dignidad…? ¿Y en otros campos más trascendentes?

En España. ¿Cómo están las pensiones, la sanidad y sus listas de espera, los servicios sociales de todo tipo? Se malgastan miles y miles de millones de euros en infraestructuras inútiles (80.000 millones); 60.000 en rescate a la banca española que hoy maltrata cuando no debía costar ni un € como se prometió; 16.000 en subvenciones sin control; 6.000 en formación inútil; corrupción confirmada en monarquía, grandes partidos; Constitucional cuestionado; CGPJ bloqueado, etc. etc. Han creado y agravan el problema en y con Catalunya. La “echan” dijo Gabilondo. No se recogen firmas como con el tema de la banca. ¿No es mayor motivo que la desatención de la Banca para que los “mayores”, ¡todos!, REACCIONEN?

En Catalunya pueden hacer fácilmente una extrapolación más amplia aún.

Exministro Belloch: (ElDiario.es): Cataluña genera un problema institucional mayor que el terrorismo”.¿Quién genera ese problema? Ahí está la cronología de los hechos.

¿Tiene Catalunya también “mayores” que han “reaccionado?¡Su parlamento, 52% de votos oficiales “independentistas” sugieren que sí! El independentismo es “reacción”.

¿Qué son esos “mayores”? Proveedores: Con su trabajo, han generado riqueza, impuestos, para España. Son clientes de “necesidades”, servicios: sanidad, educación; calidad de vida, democracia real, respeto a su identidad, libertad, etc. que no ven atendidas como merecen siendo “dependientes”.

¿A qué están obligados los dirigentes políticos? A “optimizar” la plena satisfacción de sus necesidades y motivaciones.

¿Quiénes son esos mayores en Catalunya? Personas de muy diferentes identidades, procedencias. Han contribuido, contribuyen, poderosamente al desarrollo de España “a costa” de optimizar su propio desarrollo, bienestar, calidad de vida, servicios, en Catalunya.

“Dependiendo” del Estado español, ¿está optimizada la satisfacción de las necesidades de los habitantes de Catalunya por lo que generan con su trabajo, aportaciones, etc.? Demostrado: según The Wall Street Journal: expolio crónico, “colonización” calificada incluso por exdirigentes del PP, maltrato, menosprecio, ataque a su lengua, etc. Infraestructuras básicas prometidas e incumplidas, etc.

¿Castiga el Estado español la fidelidad de Catalunya? Catalunya creyó en la transición, la Constitución, los Estatutos, Presupuestos anuales, etc. ¿Se han respetado, cumplido? No. Parte de la sociedad catalana reaccionó por dignidad democrática.

¿Puede “cancelar” su “cuenta” la mayoría independentista? No. Lo intentan democráticamente: un referéndum. Vídeos de todo el mundo recogieron la imagen de muchos “mayores” siendo violentamente reprimidos. Después, represión judicial. Más de 3.000 personas investigadas. Líderes democráticos encarcelados o exiliados. Como los mayores con la Banca, políticamente, en Catalunya mayoría “prisioneros”. Así lo viven ellos. La represión policial, judicial, económica, continúa.

Gran movimiento social contra el maltrato por parte de la Banca. Gran movimiento social en Catalunya por el maltrato del Estado español. La Banca rectifica. España, no.

¿Qué hará el Estado español para que los independentistas, mayoría absoluta, “libre, voluntaria, satisfactoriamente”, quieran quedarse con España, renunciar al referéndum, a la independencia?

Felipe González: “Catalunya, el mayor problema de España en los últimos 40 años” ¿Quién lo ha creado? ¿Quién maltrata a quién…? ¿Qué se hace, democrática y políticamente, para solucionarlo? ¿Cómo calificar a los políticos que generan problemas y los agravan…? ¡Hay soluciones!

Atribuido a Gandhi: “Si quienes gobiernan son unos idiotas… es que quienes los han elegido están bien representados”. Quienes han protestado por la Banca, dejan claro: “son mayores, pero no idiotas”.

Los “mayores” catalanes con dignidad, “han reaccionado”. Son “mayores, pero no idiotas”. ¿Reaccionarán los mayores con dignidad en España?

¿Cómo calificar si no hay reacción en el campo político y de mucha mayor trascendencia…?

