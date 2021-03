Más Madrid se desmarca del veto de Gabilondo a Iglesias, tanto Mónica García como Iñigo Errejón, entienden que los escaños que logren Unidas Podemos serán necesarios para que gobierne la izquierda.

La candidata de Más Madrid a las elecciones autonómicas del 4 de mayo, Mónica García, ha considerado desafortunado las palabras de Ángel Gabilondo, candidato de los socialistas madrileños sobre el líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, al decir que “no querría estar en un gobierno con él, si sigue por la línea de la confrontación política”.

Mónica García en una entrevista con ‘Telemadrid’, se ha mostrado “sorprendida” de la contundencia de esta mañana, en las que el candidato socialista dijera que “pactaría un gobierno con Ciudadanos y Más Madrid, que es lo que hubiera querido en 2019, porque así se hubiera construido un espacio plural y abierto, pero no con Unidas Podemos. Con este Iglesias, no. Yo digo no a Podemos en este clima de confrontación y extremismo”, ha espetado.

Para la candidata de Más Madrid, estas “declaraciones son desafortunadas. No estamos para vetos y creo que tenemos muy claro que vamos a vetar a la ultraderecha, la corrupción, el desgobierno y el caos. Pero no vamos a vetar al resto de candidatos”.

Al ser preguntada sobre si pactaría con Gabilondo, la líder de Más Madrid ha insistido en que ellos pactarán con todos aquellos que quieran sacar “los 25 años de corrupción del PP, redes clientelares y la ultraderecha. Nos vamos a entender con aquellos que quieran ir hacia ese objetivo”, ha zanjado.

Iñigo Errejón

El líder de Más País ha escrito en Twitter: «Nosotros y nosotras ni vetos ni líneas rojas: un futuro mejor para Madrid, más justo, más verde y más feminista. Y para ello hablar con todos los posibles».



