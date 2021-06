Más Madrid rompe la coalición con Leganemos tras denunciar al concejal de esta formación por violencia de género

- Publicidad-

La dirección regional de Más Madrid ha decidido este miércoles romper relaciones y disolver la coalición con Leganemos. El partido de ámbito local de Leganés con el que se presentó a las elecciones municipales de 2019.

Rompen la coalición

Esta decisión viene motivada por la negativa de Leganemos a aplicar medidas cautelares de suspensión de militancia al concejal Fran Muñoz. Este fue denunciado por violencia de género, por la otra concejal de Leganemos, Eva Martínez. Ambos formaban parte hasta ahora del equipo de gobierno de Leganés. Los hechos se habrían producido tanto en el ámbito privado como en el profesional.

Dimisión tras ser víctima de violencia de género

Eva Martínez ha dimitido como concejala de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Leganés ante la negativa del alcalde de reclamar el acta de Fran Muñoz

Fran Muñoz y Eva Martínez fueron elegidos concejales por la coalición Más Madrid – Leganemos – Equo en las elecciones municipales de 2019. Ambos tenían la condición de militantes tanto de Leganemos como de Más Madrid. Tras conocer la denuncia de Eva Martínez, Más Madrid suspendió cautelarmente de militancia a Fran Muñoz. Trasladó a Leganemos la petición de hacer lo mismo. Pero el partido municipal ha decidido no aplicar estas medidas hasta la fecha.

La denuncia

En la denuncia, que se ha presentado el miércoles de la semana pasada en la Comisaría de la Policía Nacional de Leganés, se ha reclamado una orden de alejamiento por unos hechos que, según la denunciante, habrían ocurrido tanto en el ámbito privado (ambos fueron pareja durante cuatro años hasta 2019) como en el profesional.

Ruptura de la relación con Leganemos

Con la ruptura de la relación con Leganemos, Más Madrid deja de tener representantes en el Ayuntamiento de Leganés.

Más Madrid trabaja contra las violencias machistas en todas sus formas, tanto fuera como dentro de la organización, por eso actúa cautelarmente cuando se ha dado una denuncia por violencia de género. Todos los espacios políticos de Más Madrid deben ser seguros para las mujeres, y no se puede dar un caso de indefensión ante una situación como esta. Tomar medidas cautelares de este calado es fundamental para preservar a Más Madrid como espacio seguro ante este tipo de situaciones.

Comunicado integro

“Hoy 23 de junio de 2021 presento mi dimisión como parte del equipo de Gobierno de Leganés. Me veo obligada a tomar esta decisión tras los hechos que denuncié (orgánicamente hace un mes y en el ámbito judicial el pasado 16 de junio) y que se han venido sucediendo tanto en el ámbito público como privado a lo largo de estos años”.

“No puedo dejar de señalar el dolor y la decepción que me causa la equidistancia e inacción del máximo representante del Partido Socialista en Leganés, Santiago Llorente (con el que hoy me he reunido para ofrecerle la oportunidad de rectificar) y que pertenece un partido que públicamente manifiesta su solidaridad con las víctimas y su preocupación ante la violencia machista y que, sin embargo, no ha sabido estar a la altura exponiéndome a una situación de desprotección y obligándome a tomar esta decisión para garantizar mi seguridad y no compartir espacios con la parte denunciada”.

La denuncia por violencia de género

“La violencia de género, en todas sus expresiones, es un problema social de primer orden que no puede minimizarse, blanquearse ni ignorarse. El movimiento feminista ha conseguido, a lo largo de estos años, poner nombre a las múltiples agresiones machistas que muchas mujeres sufrimos y normalizamos a lo largo de nuestra vida”.

La jueza le da la razón

“Esta violencia viene acompañada, muchas veces, de la exigencia social de denunciar lo que supone el cuestionamiento y revictimización para las mujeres que se enfrentan a un sistema que, por ejemplo, deniega el 75% de las órdenes de protección que se solicitan. Tras el juicio rápido que se celebró el pasado 17 de junio en el Juzgado de Violencia sobre la Mujer nº1 de Leganés, ayer recibí una nueva notificación informando de que la Jueza determina que sí existen indicios suficientes, con las pruebas aportadas, para investigar maltrato psicológico, vejaciones e injurias contra mi persona por lo que será el Juzgado de Violencia sobre la Mujer el que investiguén estos hechos”.

“Ante todo esto, mi respuesta ni puede ni debe volver a ser el silencio ni la indiferencia. Por todo ello hoy presento mi dimisión como parte del equipo de gobierno de Leganés. Seguiré trabajando como portavoz y representante de Más Madrid en Leganés para impulsar un proyecto feminista, verde y de justicia social”.