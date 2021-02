El diputado de Más Madrid en la Asamblea y portavoz en la Comisión de Economía, Héctor Tejero, ha registrado una Proposición No de Ley, que irá al pleno del próximo jueves 18 de febrero, en la que se insta al Gobierno de Isabel Díaz Ayuso a aprobar un Plan de Rescate a la Hostelería y el Pequeño Comercio, toda vez que la Comunida de Madrid es la única de España que todavía no ha inyectado ayudas directas a estos sectores.

El plan consiste en ayudas directas y préstamos a todos los negocios de hostelería y pequeño comercio regentados por autónomos o pequeñas empresas que hayan sufrido un descenso de la facturación con motivo de las restricciones sanitarias aplicadas desde el inicio del Estado de Alarma. La primera fase del plan contará con un presupuesto de 500 millones de euros, de los cuales al menos 150 estarán destinados a ayudas directas, y estará sujeto a ampliaciones en función de la duración de las restricciones. Se tratará en transferencias de un mínimo de entre 200 y 2.000 euros por trabajador a jornada completa y un máximo del 75% de la facturación perdida respecto al mismo mes de 2019.

Las ayudas estarán condicionadas al mantenimiento de los puestos de trabajo y los negocios que la soliciten tendrán que estar al corriente con Hacienda y Seguridad Social, tendrán que presentar documentación detallada relativa a las condiciones de sus trabajadores contratados, estarán sujetas a inspección para su cumplimiento.

En España las medidas de apoyo a la hosteleríaEl sector de la hostelería muestra su decepción con las ayudas del Consejo de Ministros han dependido hasta ahora de las Comunidades Autónomas y la mayoría de ellas han puesto en marcha algún tipo de medida en este sentido. Madrid es la única que no ha dado ni un solo euro en ayudas directas para compensar la pérdida de facturación ocasionada por las necesarias restricciones en la apertura de hostelería para frenar la pandemia

Más Madrid defiende «que los cierres en hostelería son necesarios para contener los contagios pero no deben ser los comercios, los bares y restaurantes los que asuman el coste de las medidas sanitarias», han señalado. Además, afirman desde la formación, que «no hay contradicción entre salud y economía si los Gobiernos son responsables y compensan los efectos de las restricciones en el corto plazo. Es el Gobierno de la Comunidad de Madrid quien se tiene que hacer cargo de que esta pandemia no genere más daños en el pequeño comercio y la hostelería de la Comunidad de Madrid.