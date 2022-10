Más Madrid propone un plan contra la soledad no deseada que afecta a un casi un 20% de la población española

- Publicidad-

Más Madrid ha registrado una Proposición No de Ley en la Asamblea de Madrid para acabar con la soledad no deseada. Coincidiendo con el Día Internacional de las Personas Mayores, que se celebra este sábado, proponen una batería de medidas para combatir la soledad no deseada, un problema que, según datos recogidos en 2020, afecta al 18’8% de la población española.

Para el diputado de Más Madrid en la Asamblea, Diego Figuera, “la soledad no deseada es la epidemia del siglo XXI. Nuestra propuesta es de sentido común: poner en comunicación a personas en los barrios, en redes pequeñas donde se puedan crear vínculos de confianza. Necesitamos una estrategia a largo plazo, transversal a todos los colectivos, para garantizar que el PP no haga agua de borrajas como ya ha hecho en el pasado con planes similares”.

La iniciativa de Más Madrid propone la elaboración de un Plan Estratégico contra la soledad no deseada que cuente con la participación de todos los sectores de la sociedad implicados; realizar un estudio de campo que permita, por un lado, elaborar un censo lo más preciso posible sobre la prevalencia de la soledad no deseada en todo el territorio de la Comunidad de Madrid con desglose de sus características y necesidades específicas, y que se dote a los servicios públicos de competencia de los recursos necesarios tanto humanos como materiales para absorber las necesidades relacionadas con la demanda que supone el abordaje integral de la soledad no deseada, entre otras medidas.

Además, según los estudios realizados por Madrid Salud previos a la pandemia, en 2018, el 10,2 % de la población metropolitana mayor de 18 años refería sentirse sola frecuentemente. Y actualmente, en la Comunidad de Madrid, más de 276.400 personas mayores viven solas en su domicilio, suponiendo cerca del 25 % del total de este sector de población, aunque no se dispone de datos concretos sobre soledad no deseada a este nivel.