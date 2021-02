La portavoz de Cultura de Más Madrid en la Asamblea, Jazmín Beirak ha denunciado que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, con el apoyo de Ciudadanos, regala seis meses de gestión en los Teatros del Canal a una empresa de Florentino Pérez. La inacción de la consejera, Marta Rivera de la Cruz al no haber presentado los pliegos del concurso para un nuevo contrato, por valor de 10 millones al año ha favorecido a la empresa Clece.

La Consejera de Cultura de la Comunidad de Madrid, Marta Rivera, deja pasar los plazos de la licitación de Teatros de Canal y regala seis meses de gestión a Clece, la empresa de Florentino Pérez. Ayer le pedí explicaciones 👇 [HILO]https://t.co/R8ps2Ubq8G — Jazmín Beirak Ulanosky (@jbeirak) February 17, 2021

En 2014 la empresa Clece, perteneciente al Grupo ACS, S.A. (Actividades de Construcción y Servicios, SA), del que es presidente Florentino Pérez resulta adjudicataria de la explotación y gestión de los Teatros del Canal y del auditorio del Escorial. Este contrato terminaba en 2016, pero podría ser prorrogado hasta diciembre de 2020, que es lo que sucedió.

En condiciones de una gestión normal, el 31 de diciembre tenía que haber estado licitado y adjudicado un nuevo contrato de gestión, ya que la anterior había llegado al máximo límite temporal que permite la ley. Sin embargo y a pesar de que la responsabilidad de convocar el proceso de licitación era ya de la consejera de Cultura, Marta Rivera de la Cruz, de Ciudadanos, desde que esta tomo posesión de su cargo, en agosto 2019 este procedimiento no se convocó hasta el pasado 22 de diciembre de 2020.

La portavoz de Cultura de Más Madrid denuncia que el procedimiento se inició 9 días antes de la finalización del contrato, cuando el plazo previsto para la apertura de la documentación administrativa era el 25 de enero y el de las proposiciones económicas y técnicas el 29 de enero de 2021, es decir la finalización del procedimiento se habría producido en torno a marzo.

Sin embargo, el 14 de enero la empresa que actualmente gestiona los teatros, Clece, interpuso un recurso especial contra los pliegos, y eso ha tenido como consecuencia la paralización el 21 de enero del procedimiento por parte del Tribunal Administrativo de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid y actualmente se encuentra suspendido.

Jazmín Beirak señala que, si la “convocatoria del procedimiento el 22 de diciembre imposibilitaba cumplir con su obligación de garantizar un contrato para los Teatros del Canal, esta impugnación lo mismo nos lleva a un retraso hasta el verano”.

Pero esto no es nuevo, a la consejera de Cultura de Ciudadanos del Gobierno de Ayuso, Más Madrid ya le preguntó por primera vez el 19 de noviembre de 2019.

En noviembre de 2019 la consejera aseguró en la Asamblea de Madrid que se pondría con los trámites. Deberían haberse dado a conocer el pasado mes de mayo, para no dejar sin gestión al teatro, pero los pliegos no se han publicado y el concurso para el nuevo contrato no se ha puesto en marcha.

Gonzalo Cabrera, director general de Promoción Cultural, prometió en diciembre en la Asamblea de Madrid que “el periodo de transición será lo más breve posible y no va a causar interrupción”, pero no solo no se ha resuelto si no que se ha dejado a su suerte y ahora hasta después del verano no se podrá resolver el contrato.