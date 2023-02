Más Madrid denuncia a Martínez Almeida ante el Defensor del Pueblo por dejadez de funciones

- Publicidad-

Más Madrid en la capital ha denunciado hoy ante el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, mediante un escrito que han presentado la portavoz adjunta de la formación, Cuca Sánchez, y el portavoz municipal de campaña, Edu Rubiño, la dejación de funciones del alcalde en materia de inspección y disciplina urbanística respecto a las viviendas de uso turístico (VUT).

Según datos del informe de gestión de la Agencia de Actividades de 2022, para Más Madrid, han descendido de manera “brutal” los expedientes de disciplina de la Agencia de Actividades en 2022, también las órdenes de cese de actividad y el alcalde ha eliminado el personal que inspeccionaba las viviendas de uso turístico (VUT). “Es un informe demoledor, fiel reflejo de la patética gestión de Almeida ante uno de los principales problemas de la ciudad”, ha criticado el portavoz municipal de campaña, Edu Rubiño.



“Almeida ha incumplido los Acuerdos de la Villa firmados en 2020 que impulsó Más Madrid, en los que se comprometió a afrontar los problemas con estas viviendas, porque no ha hecho nada, no se ha avanzado nada”, ha asegurado Cuca Sánchez.

Desde la formación recuerdan que El Plan de Hospedaje aprobado en el mandato anterior de la exalcaldesa Manuela Carmena ponía límites a esta actividad, sobre todo en el anillo central de la ciudad, pero “el ayuntamiento de Almeida ha dejado subsistir los pisos turísticos sin inspeccionarlos”, insisten. Para el equipo de Rita Maestre, candidata a la Alcaldía de la ciudad “el informe de gestión de la propia Agencia de Actividades de 2022 es revelador, ya que constata la falta de inspectores y la disminución de expedientes abiertos a las VUT”.

Ausencia de inspecciones

En este sentido, los datos hablan por sí solos: entre enero y diciembre de 2022 se iniciaron 256 expedientes de restablecimiento de la legalidad urbanística vinculados con las VUT, frente a 968 del año 2021. Respecto al número de órdenes de cese de actividad también se desploma, pasando de 557 en 2021 a 150 en 2022. Para Más Madrid “la dejadez es inadmisible”.

Otro de los motivos por el que puede “entenderse” las bajas cifras de inspecciones por parte del equipo municipal encabezado por Martínez Almeida y Villacis es la eliminación del programa de inspección de VUT y el personal que se dedicaba a inspeccionar puesto en marcha en 2021: eran en total 22 personas, 10 arquitectos, 4 jurídicos y 8 auxiliares administrativos.

Cuando el plan finalizó, en el mes de enero de 2022, únicamente se incorporaron al servicio 11 empleados: 7 arquitectos, 2 jurídicos y 2 técnicos de gestión. Es personal que, además de los pisos turísticos tiene que llevar a cabo todas las actuaciones de las que tiene competencia. “De este modo, se ha pasado de 22 personas a 11, manteniendo el nivel de inspecciones gracias al esfuerzo del personal y a la eficacia de la reorganización realizada en el servicio”, recoge el informe.

“El desinterés de Almeida por este problema es otro ejemplo más de un alcalde al que la vida de sus vecinos no le importa en absoluto, lleva cuatro años de abandono de los barrios, de la gente y de sus problemas”, ha reprochado Rubiño.

Por su parte, Cuca Sánchez ha recordado: “En los Acuerdos de la Villa pedimos insistentemente que se incluyeran mecanismos para reconvertir los pisos turísticos en viviendas tradicionales y que se hiciera un seguimiento de estas con el Observatorio de la Vivienda. Todo ha caído en saco roto porque Almeida ha tardado dos años y medio en firmar el convenio con la Universidad Rey Juan Carlos para realizar los estudios del Observatorio de la Vivienda incluyen el estudio de las VUT. El PP no ha hecho absolutamente nada todavía, nada, salvo intentar en 2021 modificar la normativa”.