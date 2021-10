Más deslealtades del líder de la oposición: Casado justifica los abucheos a Sánchez en el desfile militar

- Publicidad-

Pablo Casado lo ha vuelto a hacer. Como líder de la oposición, el presidente del PP trata de sacar rendimiento político a los abucheos e insultos del ayer en el desfile militar a Pedro Sánchez. De hecho, justifica que ocurrieran.

Y es que a juicio de Casado, «ayer escuchó lo que dice la calle de usted». Así se lo ha tramitado al presidente en la sesión de control al Gobierno de este miércoles.

España no está en bancarrota

Por su parte, Pedro Sánchez ha preferido defenderse de Pablo Casado recordándole que faltó a la verdad cuando declaró que España estaba en bancarrota.

Así, el presidente se ha dirigido al líder de la oposición y le ha aconsejado que «un político debe medir sus intervenciones. Se puede hacer una oposición dura y contundente, pero no hacer declaraciones contrarias al interés de España. Como no rectifica, me veo obligado a corregirle públicamente. España no está en bancarrota», ha sostenido Sánchez en la sesión de control de esta mañana.

Tras esta intervención el presidente ha viajado a La Palma, donde la evolución del volcán vuelve a poner en peligro nuevas viviendas en la isla.