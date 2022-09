Más de un centenar de asociaciones sanitarias y de derechos civiles exigen al Gobierno la reducción drástica de estancos y máquinas expendedoras

- Publicidad-

Más de 120 asociaciones sanitarias, de derechos civiles y consumidores, tanto nacionales como internacionales, se han rebelado ante el anuncio de Hacienda de la concesión de más de 200 nuevas licencias para abrir estancos, y han exigido por carta al Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, la disminución de los puntos de venta de tabaco y máquinas expendedoras, medida ya reivindicada en la Declaración del Fin del Tabaquismo en España ENDGAME 2030.

En este comunicado, las asociaciones denuncian que con la apertura de nuevos estancos España será incapaz de cumplir el objetivo de la reducción del cáncer para 2030, acordado por la Unión Europea, además de ir en contra del espíritu de los objetivos de desarrollo sostenible de la ONU. Esta plataforma de asociaciones, promovida por Nofumadores, los Comités Nacionales para la prevención del Tabaquismo tanto de España (CNPT) como de Francia (CNCT), la Unidad de Control de Tabaco del Instituto Catalán de Oncología (ICO) – Centro Colaborador de la OMS para el Control del Tabaco, la Red Europea para la Prevención del Tabaquismo (ENSP) y Action on Smoking and Health (ASH), exige que se anule la convocatoria de subasta pública de nuevas expendedurías de tabaco. Además, el sector de control de tabaco demanda que no se renueven las licencias de estancos que expiran a los 25 años, que no sean imprescindibles, especialmente aquellas cercanas a centros escolares y parques infantiles. Asimismo, instan al gobierno español a poner en marcha a la mayor brevedad el Plan Integral de Tabaquismo 2021- 2025, así como la modificación legislativa de la ley 28/2005 de Prevención del Tabaquismo.

En esta misiva, los firmantes acusan al Gobierno de que, tanto la paralización del Plan Integral de Tabaquismo como el aumento indiscriminado de estancos y máquinas expendedoras, benefician a la industria tabaquera en contra de los intereses de los ciudadanos españoles y europeos y podrían responden a la interferencia de la industria tabaquera.

Sospechas sobre las tabacaleras

La presidenta de Nofumadores, Raquel Fernández Megina, recalca que “todo esto nos hace sospechar que estas decisiones son el fruto de presiones que el Gobierno recibe de la industria tabaquera, ya sea de forma directa o a través de las CCAA, como Extremadura y Canarias, donde la industria es muy potente tanto por el cultivo como por la manufactura del tabaco y existe una gran cercanía con la clase política”. DesdeNofumadores insisten que el Gobierno tiene el deber de reportar y desclasificar los contactos con la industria tabaquera pues repercute de manera directa en cómo se va a conformar nuestra sociedad el próximo cuarto de siglo. “Las tabaqueras nos tratan como un país en vía de desarrollo, impidiendo medidas que nos protejan de sus políticas depredadoras y esclavistas y, por ahora, el Gobierno no hace sino consentirlas y alentarlas”, recalcó Fernández Megina.

- Publicidad-

Las asociaciones de control de tabaco también exigen al Gobierno el cumplimiento de la Declaración de Madrid-2018 por la Salud y para al Avance de la Regulación del Tabaco en España, donde se aborda la necesidad de aumentar los impuestos de los productos del tabaco y la nicotina, y la armonización de precios con Francia, así como limitar la publicidad del tabaco en los puntos de venta, para disminuir de forma significativa y paulatina la prevalencia del tabaquismo, prevenir la entrada de adolescentes en esta adicción, a la vez que se mantenga la recaudación por los impuestos. “Si las tabaqueras están mostrando ingresos récord después de la pandemia, eso quiere decir que el Gobierno no está haciendo las cosas bien… o las está haciendo muy bien para un sector a expensas de la salud y, por tanto, vivimos en una tabacocracia”, recalcó la presidenta de Nofumadores.

La carta remitida a Presidencia del Gobierno, con copia a la ministra de Hacienda, critica la extrema concentración de expendedurías de tabaco en la frontera con Francia donde se acumulan 50 estancos por cada 10.000 habitantes (cuando en el resto del país es de cuatro por 10.000). Desde las plataformas firmantes insisten que “España está inundando Francia de tabaco barato y generando una economía sumergida de personas que cruzan la frontera para revender el tabaco comprado en España convirtiendo a nuestro país en una especie de “traficante de tabaco”. Esto perjudica la política sanitaria de Francia y, también, sus arcas, los que nos convierte efectivamente en el estanco de Europa”

Cabe recordar que hace unos meses, en junio, el Comité Nacional para la Prevención del Tabaquismo (CNPT) presentó alegaciones al Anteproyecto de Ley de Mercado de Tabaco y otros productos relacionados reclamando la reducción progresiva de los estancos a la mitad y de las máquinas expendedoras en un 80% en 2030 para que España “deje de ser el estanco de Europa”, en palabras de su presidente Andrés Zamorano.

Por su parte, la presidenta de Nofumadores, Fernández Megina lamenta que “La ministra de Hacienda, Mª Jesús Montero, Licenciada en Medicina, haya elegido, para aumentar la recaudación del Estado, la fórmula de sacar a subasta la licencia de 203 nuevos estancos en lugar de aumentar los impuestos del tabaco para así frenar la pandemia del tabaquismo”