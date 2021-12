Más de 400 estudios científicos avalan que las medidas «sanitarias» contra la Covid son un fracaso: primera entrega sobre confinamiento

11)

Bloqueos y cierres vs COVID – 19: COVID Wins , Bhalla, 2020

“Como hemos enfatizado en todo momento, una prueba directa de encierros en casos es la prueba más apropiada.

Esta prueba directa es una prueba de antes y después, es decir, una comparación de lo que sucedió después del bloqueo versus lo que habría sucedido.

Solo en 15 de las 147 economías, el bloqueo “funcionó” para reducir las infecciones;

para más de un centenar de países, la estimación de infecciones posterior al cierre fue más de tres veces mayor que la contrafáctica.

Esto no es evidencia de éxito, más bien es evidencia de un fracaso monumental de la política de bloqueo … “También probamos, con cierto detalle, la hipótesis de que los bloqueos tempranos y los bloqueos más estrictos fueron efectivos para contener el virus.

Encontramos resultados sólidos para la conclusión opuesta: los bloqueos posteriores funcionaron mejor y los bloqueos menos estrictos lograron mejores resultados «.

“Por primera vez en la historia de la humanidad,

los bloqueos se utilizaron como estrategia para contrarrestar el virus.

Si bien la sabiduría convencional, hasta la fecha, ha sido que los bloqueos fueron exitosos (desde leves hasta espectaculares), no encontramos ni una sola pieza de evidencia que respalde esta afirmación «.

12)

Ondas SARS-CoV-2 en Europa: una solución modelo SEIRS de 2 estratos , Djaparidze, 2020 “Encontró que 180 días de aislamientos obligatorios para sanos <60 (es decir, escuelas y lugares de trabajo cerrados) producen más muertes finales … Los aislamientos obligatorios han causado daños económicos y dado que estos aislamientos forzados eran subóptimos, aumentaron involuntariamente el riesgo de covid-19 daños relacionados con enfermedades «.

13)

Los cierres obligatorios del gobierno no reducen las muertes por Covid-19: implicaciones para evaluar la estricta respuesta de Nueva Zelanda , Gibson, 2020 “Los encierros no reducen las muertes de Covid-19.

Este patrón es visible en cada fecha en que se tomaron decisiones de bloqueo de claves en Nueva Zelanda.

La aparente ineficacia de los bloqueos sugiere que Nueva Zelanda sufrió grandes costos económicos con pocos beneficios en términos de vidas salvadas «.

14)

¿Funcionó el bloqueo?

Comparación entre países de un economista ,

Bjørnskov , 2020 “Los bloqueos en la mayoría de los países occidentales han arrojado al mundo a la recesión más severa desde la Segunda Guerra Mundial y la recesión de desarrollo más rápido jamás vista en economías de mercado maduras.

También han provocado una erosión de los derechos fundamentales y la separación de poderes en una gran parte del mundo, ya que tanto los regímenes democráticos como los autocráticos han abusado de sus poderes de emergencia e ignorado los límites constitucionales a la formulación de políticas (Bjørnskov y Voigt, 2020).

Por lo tanto, es importante evaluar si los bloqueos han funcionado como se pretendía oficialmente y en qué medida: para suprimir la propagación del virus SARS-CoV-2 y prevenir las muertes asociadas con él.

Al comparar la mortalidad semanal en 24 países europeos, los hallazgos de este documento sugieren que las políticas de encierro más severas no se han asociado con una menor mortalidad.

En otras palabras,

15)

Inferir las trayectorias de infecciones mortales de COVID-19 en el Reino Unido a partir de los datos de mortalidad diaria: ¿las infecciones ya estaban en declive antes de los cierres de Reino Unido?, Wood, 2020 “Un enfoque de problema inverso bayesiano aplicado a los datos del Reino Unido sobre las muertes de la primera ola de Covid-19 y la distribución de la duración de la enfermedad sugiere que las infecciones fatales estaban en declive antes del cierre total del Reino Unido (24 de marzo de 2020), y que las infecciones fatales en Suecia comenzaron a disminuir solo un día o dos después.

Un análisis de los datos del Reino Unido utilizando el modelo de Flaxman et al.

(2020, Nature 584) da el mismo resultado al relajar sus supuestos anteriores sobre R. «

16)

Los efectos ilusorios de las intervenciones no farmacéuticas sobre COVID-19 en Europa , Homburg, 2020 “Demostramos que sus métodos implican un razonamiento circular.

Los supuestos efectos son artefactos puros que contradicen los datos.

Además, demostramos que el bloqueo del Reino Unido fue superfluo e ineficaz «.

17)

Desnutrición infantil y COVID-19: el momento de actuar es ahora, Fore, 2020 “La pandemia de COVID-19 está socavando la nutrición en todo el mundo, especialmente en los países de ingresos bajos y medios (PIBM).

Las peores consecuencias las soportan los niños pequeños.

Algunas de las estrategias para responder al COVID-19, incluido el distanciamiento físico, el cierre de escuelas, las restricciones comerciales y los cierres de países, están afectando los sistemas alimentarios al interrumpir la producción, el transporte y la venta de alimentos nutritivos, frescos y asequibles, lo que obliga a millones de familias dependan de alternativas pobres en nutrientes «.

18)

Mortalidad por Covid-19: una cuestión de vulnerabilidad entre naciones que enfrentan márgenes limitados de adaptación ,

De Larochelambert , 2020 “Los países que ya experimentaron un estancamiento o una regresión de la esperanza de vida, con altos ingresos y tasas de ENT, tuvieron el precio más alto que pagar.

Esta carga no se alivió con decisiones públicas más estrictas «.

19)

Impacto de las intervenciones no farmacéuticas contra COVID-19 en Europa: un estudio cuasi-experimental , Hunter, 2020 «El cierre de las instalaciones educativas, la prohibición de reuniones masivas y el cierre de algunos negocios no esenciales se asociaron con una incidencia reducida, mientras que los pedidos de permanencia en casa y el cierre de todos los no negocios no se asociaron con ningún impacto adicional independiente».

20)

Israel: thefatemperor, 2020 «Dado que la evidencia revela que la enfermedad de Corona disminuye incluso sin un bloqueo completo, es recomendable revertir la política actual y eliminar el bloqueo».

21)

Smart Thinking, Lockdown y COVID-19: Implicaciones para las políticas públicas , Altman, 2020 “La respuesta al COVID-19 ha sido abrumadoramente bloquear gran parte de las economías del mundo para minimizar las tasas de muerte, así como los efectos negativos inmediatos del COVID-19.

Sostengo que tal política se descontextualiza con demasiada frecuencia, ya que ignora las externalidades de la política, asume que los cálculos de la tasa de mortalidad son apropiadamente precisos y, además, asume que enfocarse en los efectos directos de Covid-19 para maximizar el bienestar humano es apropiado.

Como resultado de este enfoque, la política actual puede estar mal encaminada y tener efectos muy negativos sobre el bienestar humano.

Además, tales políticas pueden resultar inadvertidamente en no minimizar las tasas de muerte (incorporando externalidades) en absoluto, especialmente a largo plazo … tal política mal dirigida y subóptima es producto de los formuladores de políticas que utilizan modelos mentales inapropiados que carecen de una serie de áreas;

22)

El misterio de Taiwán ,

Janaskie , 2020 “Otro caso atípico fascinante, citado a menudo como un caso en el que un gobierno manejó la pandemia de la manera correcta, fue Taiwán.

De hecho, Taiwán presenta una anomalía en la mitigación y el manejo general de la pandemia Covid-19.

En términos de rigurosidad, Taiwán se encuentra entre los más bajos del mundo, con menos controles que Suecia y mucho más bajos que los EE. UU. … El gobierno hizo pruebas en la frontera e introdujo algunos controles menores, pero no se acerca a la mayoría de los condados.

En general, Taiwán rechazó el bloqueo a favor de mantener el funcionamiento social y económico «.

“A pesar de la proximidad más cercana de Taiwán a la fuente de la pandemia, y su alta densidad de población, experimentó una tasa sustancialmente más baja de 20,7 por millón en comparación con los 278,0 por millón de Nueva Zelanda.

Implementación rápida y sistemática de medidas de control,

en particular, la gestión eficaz de las fronteras (exclusión, detección, cuarentena / aislamiento), rastreo de contactos, cuarentena / aislamiento sistemático de casos potenciales y confirmados, control de conglomerados, promoción activa de enmascaramiento masivo y comunicación significativa de salud pública, probablemente hayan sido fundamentales para limitar la propagación de la pandemia.

Además, la efectividad de la respuesta de salud pública de Taiwán ha significado que hasta la fecha no se ha implementado ningún bloqueo, colocando a Taiwán en una posición económica más sólida tanto durante como después del COVID-19 en comparación con Nueva Zelanda, que tuvo siete semanas de bloqueo nacional (en Alerta Niveles 4 y 3) ”.

y una comunicación de salud pública significativa, probablemente hayan sido fundamentales para limitar la propagación de la pandemia.

Además, la efectividad de la respuesta de salud pública de Taiwán ha significado que hasta la fecha no se ha implementado ningún bloqueo, colocando a Taiwán en una posición económica más sólida tanto durante como después del COVID-19 en comparación con Nueva Zelanda, que tuvo siete semanas de bloqueo nacional (en Alerta Niveles 4 y 3) ”.

23)

Lo que dijeron sobre cierres cerrados antes de 2020 , Gartz, 2021 «Si bien el consenso de expertos sobre la ineficacia de la cuarentena masiva de años anteriores ha sido cuestionado recientemente, la

evidencia significativa actual demuestra continuamente que la cuarentena masiva es ineficaz para prevenir la propagación de enfermedades y dañina para las personas».

24)

Costo de los cierres cerrados

: un informe preliminar , AIER, 2020 “En el debate sobre la política del coronavirus, se ha prestado muy poca atención a los costos de los bloqueos.

Es muy común que los defensores de estas intervenciones escriban artículos y estudios extensos sin siquiera mencionar las desventajas … una breve mirada al costo de las restricciones en los Estados Unidos y en todo el mundo, incluidos los pedidos para quedarse en casa, los cierres de negocios y escuelas, restricciones a las reuniones, cierre de las artes y los deportes, restricciones a los servicios médicos e intervenciones en la libertad de movimiento ”.

26)

Evaluación de los efectos de las políticas de refugio en el lugar durante la pandemia de COVID-19 , Berry, 2021 “Estudios anteriores han afirmado que las órdenes de refugio en el lugar salvaron miles de vidas, pero reevaluamos estos análisis y demostramos que no son confiables.

Descubrimos que las órdenes de refugio en el lugar no tuvieron beneficios de salud detectables, solo efectos modestos en el comportamiento y efectos pequeños pero adversos en la economía «.

27)

Estudio: El bloqueo «destruirá al menos siete veces más años de vida humana» de lo que salva , Watson, 2020 «Un estudio ha encontrado que la orden de cierre por» quedarse en casa «en los Estados Unidos» destruirá al menos siete veces más años de vida humana «de lo que salva y que esta cifra es» probable «que sea más de 90 veces mayor … La investigación muestra que al menos el 16.8% de los adultos en los Estados Unidos han sufrido «un daño mental importante por las respuestas al Covid-19 … Extrapolando estos números, las cifras muestran que» la ansiedad por las respuestas al Covid-19 ha impactado a 42,873,663 adultos y robará ellos de un promedio de 1.3 años de vida, destruyendo así 55.7 millones de años de vida ”.

28)

Cuatro hechos estilizados sobre COVID-19 ,

Atkeson , 2020 “No tener en cuenta estos cuatro hechos estilizados puede resultar en exagerar la importancia de las NPI exigidas por políticas para dar forma a la progresión de esta pandemia mortal … La literatura existente ha concluido que la política de las NPI y el distanciamiento social han sido esenciales para reducir la propagación de COVID-19 y el número de muertes debido a esta pandemia mortal.

Los hechos estilizados establecidos en este documento desafían esta conclusión «.

29)

EL IMPACTO A LARGO PLAZO DEL CHOQUE DEL DESEMPLEO DEL COVID-19 EN LA ESPERANZA DE VIDA Y LAS TASAS DE MORTALIDAD , Bianchi, 2021 “Por lo tanto, los formuladores de políticas deberían considerar combinar los bloqueos con intervenciones de políticas destinadas a reducir las dificultades económicas, garantizar el acceso a la atención médica y facilitar la reapertura económica efectiva bajo las políticas de atención médica para limitar la propagación del SARS-CoV-19 … evaluar los efectos a largo plazo de la Recesión económica del COVID-19 sobre mortalidad y esperanza de vida.

Estimamos que el tamaño del choque de desempleo relacionado con COVID-19 es entre 2 y 5 veces mayor que el choque de desempleo típico, dependiendo de la raza y el género, lo que resulta en un aumento significativo en las tasas de mortalidad y una caída en la esperanza de vida.

También predecimos que el impacto afectará de manera desproporcionada a los afroamericanos y las mujeres, en un horizonte corto, mientras que los efectos para los hombres blancos se desarrollarán en horizontes más largos.

Estas cifras se traducen en más de 0.

30)

Los bloqueos

no controlan el coronavirus: la evidencia , AIER, 2020 “La pregunta es si los bloqueos funcionaron para controlar el virus de una manera científicamente verificable.

Según los siguientes estudios, la respuesta es no y por una variedad de razones: datos incorrectos, sin correlaciones, sin demostración causal, excepciones anómalas, etc.

No existe una relación entre los cierres cerrados (o cualquier otra cosa que la gente quiera llamarlos para enmascarar su verdadera naturaleza) y el control de virus «.

31)

Demasiado poco de algo bueno Una paradoja del control moderado de infecciones , Cohen, 2020 “El vínculo entre limitar la exposición a patógenos y mejorar la salud pública no siempre es tan sencillo.

Reducir el riesgo de que cada miembro de una comunidad esté expuesto a un patógeno tiene el efecto correspondiente de aumentar la edad promedio en la que ocurren las infecciones.

Para los patógenos que causan una mayor morbilidad en las edades más avanzadas, las intervenciones que reducen pero no eliminan la exposición pueden, paradójicamente, aumentar el número de casos de enfermedad grave al trasladar la carga de la infección hacia las personas mayores «.

32)

Costo / Beneficios del bloqueo de Covid: una evaluación crítica de la literatura , Allen, 2020 “En términos generales, la ineficacia del encierro se debe a cambios voluntarios en el comportamiento.

Las jurisdicciones de bloqueo no pudieron evitar el incumplimiento, y las jurisdicciones sin bloqueo se beneficiaron de cambios voluntarios en el comportamiento que imitaban los bloqueos.

La eficacia limitada de los bloqueos explica por qué, después de un año, las muertes acumuladas incondicionales por millón y el patrón de muertes diarias por millón no se correlacionan negativamente con la rigurosidad del bloqueo en todos los países.

Usando un método de costo / beneficio propuesto por el profesor Bryan Caplan, y usando dos supuestos extremos de efectividad del encierro, la relación costo / beneficio de los encierros en Canadá, en términos de años de vida salvados, está entre 3.6-282.

Es decir, es posible que el bloqueo se convierta en uno de los mayores fracasos de política en tiempos de paz en la historia de Canadá «.

33)

Covid-19: ¿Cómo es que Bielorrusia tiene una de las tasas de mortalidad más bajas de Europa? Karáth, 2020 “El asediado gobierno de Bielorrusia permanece imperturbable por el covid-19.

El presidente Aleksander Lukashenko, que ha estado en el poder desde 1994, ha negado rotundamente la gravedad de la pandemia, negándose a imponer un cierre, cerrar escuelas o cancelar eventos masivos como la liga de fútbol bielorrusa o el desfile del Día de la Victoria.

Sin embargo, la tasa de mortalidad del país se encuentra entre las más bajas de Europa: poco más de 700 en una población de 9,5 millones con más de 73 000 casos confirmados «.

34)

PANDA , Nell, 2020 “Para cada país presentado como ejemplo, generalmente en alguna comparación por pares y con una explicación de causa única asociada, hay una gran cantidad de países que no cumplen con las expectativas.

Nos propusimos modelar la enfermedad con todas las expectativas de fracaso.

Al elegir las variables, fue obvio desde el principio que habría resultados contradictorios en el mundo real.

Pero había ciertas variables que parecían ser marcadores confiables, ya que habían aparecido en gran parte de los medios y artículos preimpresos.

Estos incluyeron la edad, la prevalencia de comorbilidad y las aparentemente bajas tasas de mortalidad de la población en los países más pobres que en los países más ricos.

Incluso las peores naciones en desarrollo —un grupo de países de la América Latina ecuatorial— han experimentado una mortalidad general de la población menor que la del mundo desarrollado.

Por lo tanto, nuestro objetivo no era desarrollar la respuesta final, sino buscar variables de causa común que pudieran dar una explicación y estimular la discusión.

Hay algunos valores atípicos muy obvios en esta teoría, entre ellos Japón.

Probamos y descubrimos que queremos las nociones populares de que los bloqueos con su consiguiente distanciamiento social y otras NPI confieren protección «.

35)

Estados con menos restricciones de coronavirus , McCann, 2021 Los gráficos no revelan ninguna relación en el nivel de rigor en lo que respecta a las tasas de mortalidad, pero encuentran una relación clara entre el rigor y el

desempleo .

36)

Políticas de cierre de COVID-19: una revisión interdisciplinaria , Robinson, 2021 “Los estudios a nivel económico de análisis apuntan a la posibilidad de que las muertes asociadas con daños económicos o la falta de financiación de otros problemas de salud puedan superar las muertes que salvan los encierros, y que el costo financiero extremadamente alto de los encierros puede tener implicaciones negativas para la salud general de la población en términos de recursos disminuidos para tratar otras condiciones.

La investigación sobre la ética en relación con los bloqueos apunta a la inevitabilidad de los juicios de valor al equilibrar diferentes tipos de daños y beneficios que los que causan los bloqueos «.

37)

Comedia y tragedia en dos Américas , Tucker, 2021 “Covid desató una versión de tiranía en Estados Unidos.

A través de una ruta subrepticia y tortuosa, muchos funcionarios públicos lograron de alguna manera ganar un enorme poder para sí mismos y demostrar que todos nuestros cacareadas límites al gobierno se traspasan fácilmente en las condiciones adecuadas.

Ahora quieren usar ese poder para promulgar un cambio permanente en este país.

En este momento, la gente, el capital y las instituciones están huyendo de ellos hacia lugares seguros y más libres, lo que solo lleva a la locura a las personas en el poder.

En este momento están conspirando para cerrar los estados libres por cualquier medio posible «.

38) Los

bloqueos empeoran la crisis de salud , Younes, 2021 “Sospechamos que un día, la cuarentena de sociedades enteras que se llevó a cabo en respuesta a la pandemia de coronavirus, que llevó a grandes franjas de la población a volverse más insalubres en general e irónicamente más susceptibles a los resultados severos del virus, se verá como el 21

versión del siglo

st del derramamiento de sangre.

Como

ha observado el epidemiólogo Martin Kulldorff

, la salud pública no se trata solo de una enfermedad, sino de todos los resultados de salud.

Aparentemente, en 2020, las autoridades olvidaron esta obvia verdad ”.

39)

El daño de los encierros a los jóvenes , Yang, 2021 «Razones biológicas y culturales por las que los jóvenes, en su mayoría menores de 30 años, son particularmente vulnerables al aislamiento y a las alteraciones del estilo de vida provocadas por los encierros …» Los adultos menores de 30 años experimentaron el mayor aumento de pensamientos suicidas en el mismo período , con tasas de ideación suicida que aumentan del

12,5% al ​​14% en personas de 18 a 29 años.

Para muchos de los adultos jóvenes encuestados, estos desafíos de salud mental persistieron durante el verano, a pesar de la flexibilización de las restricciones «.

40)

Interrupciones en el estilo de vida y la salud mental durante COVID-19 , Giuntella, 2021 “COVID-19 ha afectado la vida diaria de formas sin precedentes.

Basándonos en un conjunto de datos longitudinales de estudiantes universitarios antes y durante la pandemia, documentamos cambios dramáticos en la actividad física, el sueño, el uso del tiempo y la salud mental.

Demostramos que los datos biométricos y de uso del tiempo son fundamentales para comprender los impactos del COVID-19 en la salud mental, ya que la pandemia ha reforzado el vínculo entre los hábitos de vida y la depresión «.

41)

CDC: Una cuarta parte de los adultos jóvenes dicen que contemplaron el suicidio este verano durante una pandemia ,

Miltimore , 2020 “Uno de cada cuatro adultos jóvenes entre las edades de 18 y 24 dice que ha considerado suicidarse en el último mes debido a la pandemia, según los nuevos datos de los CDC que pintan un panorama sombrío de la salud mental de la nación durante la crisis.

Los datos también señalan un aumento de la ansiedad y el abuso de sustancias, con más del 40 por ciento de los encuestados diciendo que experimentaron una condición de salud mental o conductual relacionada con la emergencia Covid-19.

El estudio de los CDC analizó a 5.412 encuestados entre el 24 y el 30 de junio «.

42)

Aumento global de los problemas de salud mental infantil en medio de una pandemia , LEICESTER, 2021 “Para los médicos que los tratan, el impacto de la pandemia en la salud mental de los niños es cada vez más alarmante.

El hospital pediátrico de París que atiende a Pablo ha duplicado el número de niños y adolescentes que requieren tratamiento después de intentos de suicidio desde septiembre. Médicos en otros lugares informan sobre oleadas similares, con niños, algunos de tan solo 8 años, corriendo deliberadamente hacia el tráfico, tomando una sobredosis de píldoras. y de otra manera autolesionarse.

En Japón, los suicidios de niños y adolescentes

alcanzaron niveles récord en 2020, según el Ministerio de Educación ”.

43)

Bloqueos

: el gran debate , AIER, 2020 “Los bloqueos globales, a esta escala con este nivel de rigurosidad, no han tenido precedentes.

Y, sin embargo, tenemos ejemplos de un puñado de países y estados de EE. UU. Que no hicieron esto, y su historial en minimizar el costo de la pandemia es mejor que el de los países y estados bloqueados.

Aún falta evidencia de que los cierres hayan tenido un efecto positivo en términos de salud pública «.

44)

Las políticas de contención de COVID-19 a lo largo del tiempo pueden costar más vidas a nivel de metapoblación , Wells, 2020 «Demuestre que los esfuerzos de contención temporalmente restringidos, que tienen el potencial de aplanar las curvas epidémicas, pueden resultar en una propagación más amplia de la enfermedad y tamaños epidémicos más grandes en las metapoblaciones».

45)

La emergencia de Covid-19 no justificó los cierres, Boudreaux , 2021 “Sin embargo, no hubo un cálculo tan cuidadoso para los bloqueos impuestos apresuradamente para combatir Covid-19.

Se asumió simplemente que los cierres cerrados no solo eran efectivos para ralentizar significativamente la propagación del SARS-CoV-2, sino también para imponer solo costos que son aceptables.

Lamentablemente, dada la novedad de los cierres, y la enorme magnitud de sus posibles inconvenientes, esta actitud extrañamente optimista hacia los cierres fue, y sigue siendo, totalmente injustificada «.

46)

Muerte y encierros, Tierney, 2021 “Ahora que las cifras de 2020 se han contado correctamente, todavía no hay evidencia convincente de que los cierres estrictos reduzcan el número de muertos por Covid-19.

Pero un efecto es claro: más muertes por otras causas, especialmente entre los jóvenes y de mediana edad, las minorías y los menos ricos. El mejor indicador del impacto de la pandemia es lo que los estadísticos llaman «exceso de mortalidad», que compara el número total de muertes con el total de años anteriores.

Esa medida aumentó entre los estadounidenses mayores debido al Covid-19, pero aumentó a una tasa aún más pronunciada entre las personas de 15 a 54 años, y la mayoría de esas muertes excesivas no se atribuyeron al virus ”.

47)

La pandemia de COVID podría provocar 75.000 muertes adicionales por abuso y suicidio de drogas y alcohol , Well Being Trust, 2021 “El escrito señala que si el país no

invierte en soluciones que puede ayudar a sanar el aislamiento, el dolor y el sufrimiento de la nación, el impacto colectivo de COVID-19 será aún más devastador.

Tres factores, que ya están en el trabajo, están exacerbando las muertes por desesperación: un fracaso económico sin precedentes junto con un desempleo masivo, un aislamiento social obligatorio durante meses y un posible aislamiento residual durante años, y la incertidumbre causada por la aparición repentina de un microbio nuevo y previamente desconocido … el mortal El impacto de los encierros crecerá en los próximos años, debido a las consecuencias económicas y educativas duraderas.

Estados Unidos experimentará más de 1 millón de muertes en exceso en los Estados Unidos durante las próximas dos décadas como resultado del masivo «shock de desempleo» el año pasado … los cierres son el peor error de salud pública en los últimos 100 años «,

dice el Dr. . Jay Bhattacharya, profesor de la Facultad de Medicina de Stanford.

«Contaremos los daños psicológicos y de salud catastróficos, impuestos a casi todas las personas pobres de la faz de la tierra, durante una generación».

48) El

profesor explica fallas en muchos modelos utilizados para las políticas de cierre de COVID-19 , Chen, 2021 “El profesor de economía Doug Allen quería saber por qué tantos primeros modelos utilizados para crear políticas de bloqueo COVID-19 resultaron ser muy incorrectos.

Lo que encontró fue que una gran mayoría se basaba en suposiciones falsas y «tendían a sobreestimar los beneficios y subestimar los costos».

Le preocupaba que políticas como los bloqueos totales se basaran en esos modelos.

“Fueron construidos sobre una serie de supuestos.

Esas suposiciones resultaron ser realmente importantes, y los modelos son muy sensibles a ellas y resultan ser falsas ”, dijo Allen, profesor de economía de Burnaby Mountain en la Universidad Simon Fraser, en una entrevista. La efectividad limitada de los cierres cerrados explica por qué, después de un año, las muertes acumuladas incondicionales por millón y el patrón de muertes diarias por millón,

no se correlaciona negativamente con la rigurosidad del bloqueo entre países ”, escribe Allen.

En otras palabras, en su evaluación, los bloqueos intensos no reducen significativamente el número de muertes en las áreas donde se implementan, en comparación con las áreas donde los bloqueos no se implementaron o son tan estrictos «.

49)

El movimiento antibloqueo es grande y está creciendo , Tucker, 2021 “La lección: las políticas de bloqueo no protegieron a los vulnerables y, por lo demás, hicieron poco o nada para suprimir o controlar el virus.

AIER ha reunido un

total de 35 estudios que revelan que no hay conexión entre los bloqueos y los resultados de la enfermedad.

Además, la Fundación Heritage ha publicado un

resumen excepcional de la experiencia de Covid, que revela que los cierres fueron en gran medida un teatro político que distrajo de lo que debería haber sido una buena práctica de salud pública «.

50)

La fea verdad sobre los cierres de Covid-19 , Hudson, 2021 “Al seguir los datos y las comunicaciones oficiales de organizaciones globales, PANDA desentraña lo que sucedió y nos llevó a bloqueos deletéreos, que continúan teniendo enormes impactos negativos en todo el mundo”.

51)

El impacto catastrófico de los cierres sociales forzados de Covid , Alexander, 2020 “También es digno de mención que estas acciones restrictivas irracionales e irrazonables no se limitan a ninguna jurisdicción como los Estados Unidos, sino que sorprendentemente han ocurrido en todo el mundo.

Es asombroso saber por qué los gobiernos, cuyo papel principal es proteger a sus ciudadanos, están tomando estas acciones punitivas a pesar de la evidencia contundente de que estas políticas están mal orientadas y son muy dañinas;

causando un daño palpable al bienestar humano en muchos niveles.

Es equivalente a una locura lo que los gobiernos le han hecho a sus poblaciones y en gran parte no se basa en bases científicas.

¡Ninguna!

En esto, hemos perdido nuestras libertades civiles y derechos esenciales, todos basados ​​en ‘ciencia’ espuria o peor, opinión,

y esta erosión de las libertades fundamentales y la democracia está siendo defendida por líderes gubernamentales que están haciendo caso omiso de los límites constitucionales (EE.UU.) y la Carta (Canadá) a su derecho a formular y promulgar políticas.

Estas restricciones inconstitucionales y sin precedentes han tenido un costo abrumador en nuestra salud y bienestar y también apuntan a los preceptos mismos de la democracia;

particularmente dado el hecho de que esta pandemia viral no es diferente en el impacto general en la sociedad que cualquier pandemia anterior.

particularmente dado el hecho de que esta pandemia viral no es diferente en el impacto general en la sociedad que cualquier pandemia anterior.

Simplemente, no hay una justificación defendible para tratar esta pandemia de manera diferente «.

52)

Implicaciones cardiovasculares e inmunológicas del distanciamiento social en el contexto del COVID-19 ,

D’Acquisto , 2020 “Está claro que las medidas de distanciamiento social, como el bloqueo durante la pandemia de COVID-19, tendrán efectos posteriores en el cuerpo, incluidos los sistemas inmunológico y cardiovascular, cuyo alcance dependerá de la duración de tales medidas.

El mensaje principal de estas investigaciones es que la interacción social es una parte integral de una amplia gama de condiciones que influyen en la homeostasis cardiovascular e inmunológica «.

53)

Un análisis estadístico de COVID-19 y medidas de protección del gobierno en los EE .

UU .,

Dayaratna , 2021 “Nuestro análisis demuestra que el tiempo transcurrido desde el primer caso de un estado hasta los cambios voluntarios en la movilidad de la residencia, que ocurrieron antes de la imposición de órdenes de refugio en el lugar en 43 estados, de hecho retrasó el tiempo para alcanzar el crecimiento máximo en casos per cápita.

Por otro lado, nuestro análisis también indica que estos cambios de comportamiento no fueron significativamente efectivos para sofocar la mortalidad … nuestras simulaciones encuentran un efecto negativo del tiempo desde el primer caso de un estado hasta la imposición de órdenes de refugio en el lugar en el momento de llegar los umbrales de mortalidad per cápita especificados.

Nuestro análisis también encuentra un efecto negativo levemente menor en el tiempo desde el primer caso de un estado hasta la imposición de prohibiciones a las reuniones de más de 500 personas….

Los pedidos de refugio en el lugar también pueden tener consecuencias negativas imprevistas relacionadas con la salud.

incluida la capacidad de hacer que los pacientes eviten las visitas a los consultorios médicos y las salas de emergencia.

Además, estas políticas pueden hacer que las personas, incluidas las que padecen enfermedades crónicas, omitan citas médicas de rutina, no busquen procedimientos de rutina para diagnosticar cáncer avanzado, no realicen colonoscopias de detección de cáncer, pospongan cateterismos cardíacos que no sean de emergencia, no puedan buscar atención de rutina si experimentan dolor crónico y sufren efectos de salud mental, entre otros … también se ha observado que las muertes por sobredosis de drogas, el consumo de alcohol y las ideas suicidas han aumentado en 2020 en comparación con años anteriores «.

54)

Cierres en Taiwán: mitos versus realidad , Gartz, 2021 “Los artículos que

citan un“ endurecimiento ”de las reglas sólo reconocen brevemente que Taiwán nunca se cerró.

En cambio, culpan del aumento de casos a una

relajación de las restricciones de viaje y a que las personas se vuelven «más relajadas o descuidadas a medida que pasa el tiempo».

Una mirada más cercana revela que este duro giro en las restricciones consiste en limitar las reuniones a

500 para exteriores y 100 para interiores a 10 y 5 respectivamente , más en línea con los límites de recolección impuestos por las naciones occidentales. Enfoque taiwanés.

En comparación con otros países, Taiwán sirve como un faro de libertad: los niños todavía asistían a la escuela, los profesionales seguían yendo a trabajar y los empresarios podían mantener abiertos sus negocios ”.

55) Los

encierros deben ser desacreditados intelectualmente de una vez por todas , Yang, 2021 “Los bloqueos no brindan ningún beneficio significativo y causan daños colaterales innecesarios.

Las acciones voluntarias y las adaptaciones ligeras para proteger a los vulnerables de acuerdo con un análisis integral, no estudios cuidadosamente seleccionados con plazos demasiado cortos, brindan una mitigación de virus similar, si no mejor, en comparación con las políticas de bloqueo.

Además, contrariamente a lo que muchos siguen tratando de decir, los bloqueos son el factor causal del daño económico y social sin precedentes que se ha infligido a la sociedad ”.

56)

La estrategia COVID-19 de Canadá es un asalto a la clase trabajadora , Kulldorff, 2020 “La estrategia canadiense de bloqueo COVID-19 es el peor asalto a la clase trabajadora en muchas décadas.

Los estudiantes universitarios de bajo riesgo y los jóvenes profesionales están protegidos;

como abogados, empleados gubernamentales, periodistas y científicos que pueden trabajar desde casa;

mientras que las personas mayores de la clase trabajadora de alto riesgo deben trabajar, arriesgando sus vidas generando la inmunidad de la población que eventualmente ayudará a proteger a todos.

Esto es al revés, lo que lleva a muchas muertes innecesarias tanto por COVID-19 como por otras enfermedades «.

57)

Nuestro plan COVID-19 minimizaría la mortalidad y los daños colaterales inducidos por el bloqueo, Kulldorff, 2020 “Si bien la mortalidad es inevitable durante una pandemia, la estrategia de cierre de COVID-19 ha provocado

más de 220.000 muertes , y la clase trabajadora urbana lleva la carga más pesada.

Muchos trabajadores mayores se han visto obligados a aceptar un alto riesgo de mortalidad o un aumento de la pobreza, o ambos.

Si bien los bloqueos actuales son menos estrictos que en marzo, la estrategia de bloqueo y rastreo de contactos es el peor asalto a la clase trabajadora desde la segregación y la Guerra de Vietnam. -Riesgos para residentes de hogares de ancianos.

Los cierres de universidades y el desplazamiento económico causado por los encierros han llevado a

millones de adultos jóvenes a vivir con padres mayores , aumentando las interacciones cercanas regulares entre generaciones «.

58)

Los costos son demasiado altos;

el científico que quiere que el encierro se levante más rápido ;

Gupta, 2021 “Cada vez está más claro que muchas personas han estado expuestas al virus y que la tasa de mortalidad en personas menores de 65 años no es algo por lo que se bloquee la economía”, dice.

“No podemos pensar simplemente en aquellos que son vulnerables a la enfermedad.

También tenemos que pensar en aquellos que son vulnerables al encierro.

Los costos del bloqueo son demasiado altos en este momento «.

59)

Revisión del impacto de las restricciones de la primera ola de COVID-19 en la atención del cáncer , Collateral Global, Heneghan;

2021 “Las medidas restrictivas en la primera ola de la pandemia COVID19 en 2019-20 condujeron a una interrupción global a gran escala de la atención del cáncer.

Las restricciones futuras deben considerar las interrupciones en las vías de atención del cáncer y planificar para prevenir daños innecesarios «.

60) Un

estudio alemán encuentra que el bloqueo ‘no tuvo ningún efecto’ para detener la propagación del coronavirus , Watson, 2021 “Los investigadores de Stanford no encontraron“ ningún efecto beneficioso claro y significativo de [medidas más restrictivas] sobre el crecimiento de casos en ningún país ”.

61) El

bloqueo cobrará el equivalente a 560.000 vidas debido al impacto en la salud de la ‘recesión profunda y prolongada que provocará’, advierte un experto , Adams / Thomas / Daily Mail, 2020 “Los bloqueos terminarán cobrando el equivalente a más de 500.000 vidas debido al impacto en la salud de la ‘profunda y prolongada recesión que provocará’.

62) La

ansiedad derivada de las reacciones al Covid-19 destruirá al menos siete veces más años de vida de los que pueden salvar los cierres , Glen, 2021 Asimismo, un

artículo de 2020 sobre cuarentenas publicado en The Lancet afirma: “La separación de los seres queridos, la pérdida de libertad, la incertidumbre sobre el estado de la enfermedad y el aburrimiento pueden, en ocasiones, crear efectos dramáticos.

Se han informado casos de suicidio, se ha generado una gran ira y se han entablado demandas tras la imposición de la cuarentena en brotes anteriores.

Los beneficios potenciales de la cuarentena masiva obligatoria deben sopesarse cuidadosamente con los posibles costos psicológicos ”. Sin embargo, cuando se trata de

Covid-19 y otros problemas, los políticos a veces ignoran este principio esencial de una toma de decisiones

sensata .

Para dar un buen ejemplo, el gobernador de Nueva Jersey, Phil Murphy,

insistió recientemente

que debe mantener un encierro o «habrá sangre en nuestras manos».

Lo que esa declaración no reconoce es que los encierros también matan a personas a través de los mecanismos detallados anteriormente … En otras palabras, la ansiedad de las reacciones a Covid-19, como cierres de negocios, órdenes de quedarse en casa, exageraciones de los medios y preocupaciones legítimas sobre el virus – extinguirá al menos

siete veces más años de vida de los que posiblemente se puedan salvar con los encierros. Una vez más, todas estas cifras minimizan las muertes por ansiedad y maximizan las vidas salvadas por los encierros.

En los escenarios más moderados documentados anteriormente, la ansiedad destruirá más de

90 veces la vida salvada por los encierros «.

63)

El impacto psicológico de la cuarentena y cómo reducirlo: revisión rápida de la evidencia , Brooks, 2020 “Reportó efectos psicológicos negativos que incluyen síntomas de estrés postraumático, confusión e ira.

Los factores estresantes incluyeron una mayor duración de la cuarentena, temores de infección, frustración, aburrimiento, suministros inadecuados, información inadecuada, pérdidas financieras y estigma.

Algunos investigadores han sugerido efectos duraderos.

En situaciones en las que la cuarentena se considera necesaria, los funcionarios deben poner en cuarentena a las personas por no más tiempo del requerido, proporcionar una justificación clara para la cuarentena e información sobre los protocolos, y garantizar que se proporcionen suficientes suministros.

Las apelaciones al altruismo recordando al público los beneficios de la cuarentena para la sociedad en general pueden ser favorables «.

64) El

bloqueo ‘no tuvo ningún efecto’ en la pandemia de coronavirus en Alemania , Huggler, 2021 “Un nuevo estudio realizado por científicos alemanes afirma haber encontrado evidencia de que los bloqueos pueden haber tenido poco efecto en el control de la pandemia de coronavirus.

Los estadísticos de la Universidad de Munich no encontraron «ninguna conexión directa» entre el cierre alemán y la caída de las tasas de infección en el país «.

65)

Investigadores suecos: Las restricciones anti-corona han matado a tantas personas como el propio virus , Peterson, 2021 “Las restricciones contra el coronavirus han matado a tantas personas como el propio virus.

Las restricciones han afectado principalmente a las partes más pobres del mundo y a los jóvenes, creen los investigadores, señalando a los niños que murieron de desnutrición y diversas enfermedades.

También señalaron a adultos que murieron por enfermedades que podrían haber sido tratadas.

«Estas muertes que vemos en los países pobres están relacionadas con mujeres que mueren durante el parto, recién nacidos que mueren temprano, niños que mueren de neumonía, diarrea y malaria porque están desnutridos o no están vacunados», dijo Peterson

66) Los

encierros dejan Londres destrozado , Burden, 2021 “En tiempos normales, Londres funciona con una extensa red de trenes y autobuses que atraen a millones de viajeros para trabajar y gastar.

Pedirles a esas personas que trabajen desde casa arrancó el corazón de la economía, dejando a la capital del Reino Unido más como una

ciudad fantasma que como una metrópolis próspera. La ciudad ahora está saliendo de un año de bloqueos

con cicatrices más profundas que gran parte del resto del Reino Unido. Muchos restaurantes, teatros y tiendas permanecen cerrados, y los trabajadores migrantes que los atendían huyeron a sus países de origen por decenas de miles.

Incluso cuando la

mayoría de las reglas vencen en junio, las nuevas restricciones fronterizas desde que el Reino Unido abandonó la Unión Europea dificultarán el regreso de muchos.

Como resultado, el modelo de negocio de la ciudad centrado en la densidad de población está en crisis y muchas de las fortalezas de Londres se han convertido en debilidades «.

67) Los

encierros son un paso demasiado lejos en la lucha contra Covid-19 , Nocera, 2020 “La verdad es que utilizar bloqueos para detener la propagación del coronavirus nunca fue una buena idea.

Si tienen alguna utilidad, es a corto plazo: para ayudar a garantizar que los hospitales no estén abrumados en las primeras etapas de la pandemia.

Pero los cierres a largo plazo de escuelas y negocios, y la insistencia en que la gente se quede en casa, que casi todos los estados impusieron en un momento u otro, fueron ejemplos de políticas públicas terriblemente equivocadas.

Es probable que cuando se cuente la historia de esta pandemia, los encierros se consideren uno de los peores errores que cometió el mundo ”.v

68)

Detener las mentiras: los bloqueos no protegieron ni protegieron a los vulnerables , Alexander, 2021 «Los encierros no protegieron a los

vulnerables , sino que los perjudicaron y trasladaron la carga de morbilidad y mortalidad a los desfavorecidos».

69)

Por qué los cierres y las máscaras se adaptan a la élite , Swaim, 2021 “La disputa sobre las máscaras, como las de cierres de escuelas, cierres de negocios, pautas de distanciamiento social y todo lo demás, siempre debería haber sido una discusión de riesgo aceptable versus inaceptable.

Pero la preponderancia de los líderes políticos y culturales de Estados Unidos no mostró capacidad para pensar en el riesgo de una manera útil «.

70)

El impacto de la pandemia COVID-19 y las respuestas políticas sobre el exceso de mortalidad , Agrawal, 2021 “Encuentra que después de la implementación de las políticas del SIP, aumenta el exceso de mortalidad.

El aumento en el exceso de mortalidad es estadísticamente significativo en las semanas inmediatas después de la implementación del SIP solo para la comparación internacional y ocurre a pesar del hecho de que hubo una disminución en el número de muertes en exceso antes de la implementación de la política … no se pudo encontrar que los países o Los estados de EE. UU. Que implementaron políticas SIP antes, y en los que las políticas SIP tuvieron más tiempo para operar, tuvieron menos muertes en exceso que los países / estados de EE. UU. Que fueron más lentos en implementar las políticas SIP.

Tampoco pudimos observar diferencias en las tendencias de exceso de muerte antes y después de la implementación de las políticas de SIP basadas en las tasas de muerte anteriores a SIP COVID-19 «.

71)

Cierres de COVID-19 más de 10 veces más mortales que la propia pandemia , Revolver, 2020 “Nos hemos basado en estudios económicos existentes sobre los efectos del desempleo en la salud para calcular una estimación de cuántos años de vida se habrán perdido debido a los bloqueos en los Estados Unidos, y lo hemos comparado con una estimación de cuántos años de vida habrán sido salvados por los encierros.

Los resultados son asombrosos y sugieren que los bloqueos terminarán costando a los estadounidenses más de 10 veces más años de vida de los que salvarán del virus en sí «.

72)

El impacto de las interrupciones en la vacunación infantil , Colateral Global, 2021 “Las medidas pandémicas de COVID-19 provocaron una interrupción significativa en los servicios y la aceptación de la vacunación infantil.

En futuras pandemias, y durante el resto de la actual, los responsables de la formulación de políticas deben garantizar el acceso a los servicios de vacunación y proporcionar programas de actualización para mantener altos niveles de inmunización, especialmente en los más vulnerables a las enfermedades infantiles, a fin de evitar más desigualdades «.

74)

Los expertos dijeron que poner fin a los bloqueos sería peor para la economía que los propios bloqueos.

Se equivocaron , Instituto Mises, 2021 “No hay ningún indicio de que a los estados con períodos más prolongados de bloqueo y distanciamiento social forzado les vaya mejor económicamente que a los estados que abandonaron las restricciones del covid mucho antes.

Más bien, muchos estados que pusieron fin a los bloqueos de manera anticipada, o que no los tuvieron en absoluto, ahora muestran menos desempleo y más crecimiento económico que los estados que impusieron bloqueos y reglas de distanciamiento social por mucho más tiempo.

La falta total de cualquier correlación entre el éxito económico y los encierros covid ilustra una vez más que las predicciones seguras de los expertos, que insistían en que los estados sin encierros prolongados sufrirían baños de sangre y destrucción económica, estaban muy equivocados «.

75)

Los daños de los encierros, los peligros de la censura y un camino a seguir , AIER, 2020 “Cuando lees sobre fallas de inteligencia, probablemente el más espectacular sea el fiasco de las armas de destrucción masiva, la lección que se suponía que debían aprender de eso, y tal vez haber aprendido, es que es necesario fomentar la disonancia cognitiva.

Necesita fomentar el pensamiento crítico.

Necesita tener personas que vean las cosas de manera diferente a su visión general, porque le ayudará a evitar que cometa errores catastróficos.

Te ayudará a mantenerte honesto. Y hemos hecho exactamente lo contrario en lugar de fomentar el pensamiento crítico, ideas diferentes, lo hemos reprimido.

Eso es lo que hace que las acciones del Colegio de Médicos y Cirujanos de Ontario hacia usted sean tan impactantes porque es absolutamente lo contrario de lo que tenemos que hacer.

76)

COMPRENDIENDO LAS DIFERENCIAS INTERREGIONALES EN LAS TASAS DE MORTALIDAD DEL COVID-19 , PANDA, 2021 “No podemos argumentar que la adopción gradual de estas medidas tenga algún impacto en la mitigación de riesgos.

Esta es una consideración importante para los responsables políticos que deben equilibrar cuidadosamente los beneficios de una estrategia de bloqueo por fases con el daño económico causado por dicha intervención «.

77)

Lecciones potenciales de las respuestas de salud de Taiwán y Nueva Zelanda a la pandemia de COVID-19 , Summers, 2020 “La extensa infraestructura de salud pública establecida en Taiwán antes de COVID-19 permitió una respuesta coordinada rápida, particularmente en los dominios de detección temprana, métodos efectivos para aislamiento / cuarentena, tecnologías digitales para identificar casos potenciales y uso masivo de mascarillas.

Esta respuesta oportuna y enérgica permitió a Taiwán evitar el bloqueo nacional utilizado por Nueva Zelanda.

Muchos de los componentes de control de la pandemia de Taiwán podrían ser adoptados por otras jurisdicciones «.

78)

Cinco veces más niños se suicidaron que murieron de COVID-19 durante el encierro : Estudio del Reino Unido, Phillips, 2021 «Cinco veces más niños y jóvenes se suicidaron de los que murieron por

COVID-19 durante el primer año de la pandemia en el Reino Unido, según un estudio, que también concluyó que los encierros son más perjudiciales para la salud de los niños que el virus en sí».

79) Un

estudio indica que los encierros han aumentado las muertes por desesperación , Yang, 2021 “Muertes por desesperación debidas en gran parte al aislamiento social.

Independientemente de si piensan que los bloqueos funcionan, los legisladores deben ser conscientes del hecho de que cerrar la sociedad también conduce a un exceso de muertes.

Ya sea por las propias políticas del gobierno o por la obediencia voluntaria de la sociedad que impone el suave despotismo de la histeria popular, el aislamiento social está cobrando su precio en la vida de muchos «.

80)

MUERTES POR DESESPERACIÓN Y LA INCIDENCIA DEL EXCESO DE MORTALIDAD EN 2020 , Mulligan, 2020 “Presumiblemente, el aislamiento social es parte del mecanismo que convierte una pandemia en una ola de muertes por desesperación.

Sin embargo, los resultados de este documento no dicen cuánto, si es que hay alguno, proviene de las órdenes del gobierno para quedarse en casa en comparación con varias acciones que los hogares individuales y las empresas privadas han tomado para fomentar el distanciamiento social «.