Más de 30.000 personas desbordan la Marea Blanca en Madrid para protestar contra los recortes de Ayuso en sanidad Pública

El desastre de la gestión sanitaria del Gobierno de Comunidad de Madrid, presidida por Isabel Díaz Ayuso se ve reflejado estos días con el colapso en las urgencias hospitalarias y en las extrahospitalarias, que han terminado hartando a los sanitarios y a los médicos de familia y pediatras de Atención primaria que retomaron la huelga indefinida el pasado 11 de enero.

Más de 30.000 personas contra las políticas sanitarias de Ayuso

Más de 30.000 personas, según datos de la Delegación del Gobierno en Madrid, se han manifestado calle este domingo, convocadas por la 97 Marea Blanca. Los madrileños y madrileñas estamos hartos de tantos años de privatizaciones, algunas de ellas de formas pública y otras encubiertas. Los manifestantes han dicho basta otra vez en la calle. Quieren acabar con la privatización y los recortes en la sanidad pública de la Comunidad de Madrid, del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso. Reclaman más recursos y financiación para los servicios públicos, Tantos para la Atención primaria, como para las urgencias hospitalarias y extrahospitalaria.

Huelga indefinida de los médicos de familia y pediatras de atención primaria.

Esta protestas coincide con la reanudación de la huelga indefinida de los médicos de familia y pediatras de atención primaria. A pesar de la llegada de verdad del invierno a la capital, esto no ha evitado que miles de ellos salgas a la calle a decirle a Ayuso que se vaya.

“O Ayuso o Sanidad” se podía leer en las pancartas. Los manifestantes han sido convocados por la Mesa en Defensa de la Sanidad Pública – Marea Blanca, que a través de eslóganes y pancartas han mostrado su malestar por el conflicto sanitario entre los sindicatos y el Gobierno regional que vive la Comunidad de Madrid desde hace más de 35 años, los que lleva gobernando el PP.

“2023, la sanidad pública sin solución”, “la sanidad no se vende, la sanidad se defiende”, “menos discursos y más recursos” o “recortar en sanidad es un acto criminal”, han sido los eslóganes que se han podido leer en la marcha. No se han escatimado críticas a la Consejería de Sanidad y a la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, por su desastre de gestión, que sumado al deseo de privatización y de derivaciones a la privada, han dejado la sanidad pública a cuadros.

No a los recortes y la privatización, sí a la sanidad y los servicios públicos

A la cabeza, por delante de una pancarta con el texto “No a los recortes y la privatización, sí a la sanidad y los servicios públicos”, Marisa Torres, portavoz de la Marea Blanca, ha pedido que “los responsables políticos actúen de una vez para desenquistar el problema”. “Hay razones de sobra para estar en la calle con insistencia y persistencia”.

“Si a la atención primaria no se le da solución ya, unido a que los centros de urgencias de atención primaria no están funcionando porque los tenemos sin equipos, todo se va a colapsar en las urgencias hospitalarias, como estamos viendo, y de alguna manera, lo que se va a generar es el caos y el derrumbe de todo el sistema público”, ha subrayado en declaraciones a la prensa.

Torres ha denunciado que “hay 800.000 pacientes en la región que no tienen asignado ni médico ni enfermera ni pediatra”, lo que colisiona con la Ley de ordenación sanitaria de la Comunidad de Madrid. “Ellos quieren implantar el sistema público-privado y nosotros estamos totalmente en contra, porque el dinero público tiene que ser para lo público”, ha argumentado.

Más Madrid y Unidas Podemos en la manifestación

La líder de Más Madrid en la Asamblea regional, Mónica García, ha acudido a la protesta para mostrar su apoyo a los manifestantes y, parafraseando la canción de Shakira Bizarrap, ha asegurado que el Gobierno regional “se las da de campeón y cuando más se le necesita da su peor versión”.





Mientras Ayuso siga dando su peor versión atacando a los profesionales, seguiremos defendiendo la Sanidad Pública.



“Los profesionales sanitarios ya no lloran, los profesionales están en huelga y actúan”, ha ironizado en declaraciones a los periodistas. Ha criticado la “chapuza y la soberbia de Ayuso en la gestión del conflicto sanitario” y le ha pedido que “deje de mirar a la Moncloa y se centre en los problemas de los madrileños”.



También ha echado mano de la canción de Shakira la portavoz de Unidas Podemos en la Asamblea de Madrid, Alejandra Jacinto, que considera que la Comunidad de Madrid, ya que es la región más rica de toda Europa, “se merece una sanidad que sea un Ferrari, pero Ayuso ni siquiera nos está ofreciendo un Twingo”.

En su opinión, “la presidenta del Gobierno autonómico pretende desplegar un plan de negocio para que la gente que quiera sanidad “se la tenga que pagar”.

No toda la atención primaria y la sanidad pública están igual

A pesar de que este fin de semana se están sucediendo las manifestaciones por la sanidad pública en varias ciudades españolas, no podremos aceptar que diga que todas las regiones están igual de mal.

Por ejemplo, en Cataluña los médicos y sanitaria ganan más que en Madrid. En Bilbao pasa lo mismo. Están más, pero mucho mejor que en Madrid, que es la comunidad que menos gasta en Sanidad Pública.

Las protestas en el resto de comunidades, algunas convocadas por la derecha, para evitar que se ponga el foco solo en Madrid, que es donde está el principal problema.

Hay urgencias saturadas en varios hospitales debido a más enfermedades respiratorias, el pico de gripe y también la falta de personal que denuncian los sanitarios, y las huelgas en algunas comunidades.

Pero esto en la Comunidad de Madrid se cronifica. En algunos hospitales madrileños, como el de la Paz, aseguran que algunos pacientes han tenido que esperar dos o tres días para poder subir a planta para ser ingresados y se han puesto en marcha algunos pabellones del Isabel Zendal. Un hospital que no ha servido para nada y que es un lastre para resolver la sanidad. Ayuso no tiene presupuesto para este año, y no puede incrementar el gasto sanitario.

La incompetencia del consejero Escudero se suma a la de todo su equipo, sin ninguna experiencia en gestión. O Ayuso pone sobre la mesa una solución o puede perder su ansiada mayoría el próximo mayo.