Más cosas sobre el Mar Menor

La apatía, la desidia, el mutismo sobre el Mar Menor nos hace pensar a los que somos de fuera de estos lares, que, o bien, las autoridades de la Región no tienen ningún interés por resolver la problemática marmenorense y algunos están implicados en delitos, o bien, la sociedad del área se ha desinflado en sus reivindicaciones y ha dejado de presionar, o las dos cosas.

Además, según Ángel Montiel en la Opinión del 23-1-22, en un artículo titulado «Mar Menor: recuperado y cristalino» nos deja unos párrafos muy ilustrativos del gobierno regional «ante los comicios autonómicos de 2019 el PP murciano publicó su programa electoral, «Para que la Región no se pare», que según, el mismo autor, nos transmite otro que da que pensar,

«hemos recuperado nuestro Mar Menor y nos proponemos que siempre esté tan cristalino como ahora». ¿Dónde está el programa de gobierno? En algún cajón escondido para que nadie lo lea. ¿Dónde está el Mar Menor cristalino?

El artículo de Ángel Montiel, con su gracejo, es digno de leerlo

Pero estas líneas que escribo quieren insuflar ánimo a los ciudadanos, pués algo se está moviendo en beneficio de la Albufera Salada del Mar Menor(No precisamente del Gobierno Regional, y a su cabeza Fernando López Miras).

Por eso señalar que la Fundación Naturociencia (en constitución) y a su cabeza el Presidente de la misma Francisco Otero Rivas, que tras largas horas de conversaciones con un inversor privado, «éste invertirá 10.000 millones de euros para la construcción de una, la más grande de Europa y posiblemente de las mayores mundo, desaladora en la zona de Escombreras para la producción de 400 Hm3 de agua dulce para regadío en la región, como veremos luego, para la regeneración del Mar Menor y de la bahía de Portman».

Según Otero Rivas «comenzamos el día con una noticia muy buena. 10.000 millones de euros en total un grupo de inversores quieren recuperar el mar menor y todo su entorno, minas, sierra minera. portman …

Quizás sea la desaladora más grande construída en Europa y de las más grandes del mundo, cubriría las necesidades de la región de Murcia que consume entre 400/420 hm3″.



En él leemos que se construirá una gran desaladora, la mayor de Europa y una de las más grandes del mundo.

Para esta Macro Desaladora hay dispuestos 2.000 Millones de euros privados, más otros 8.000 millones de euros para Portman , Mar Menor y todo su entorno incluida sierra minera.



En él leeremos que más de 2.000 agricultores ‘fichan’ por la desaladora de Vols-Partners para poner fin a la sobreexplotación de los acuíferos.

Aseguran que el compromiso de la empresa “es suministrar el agua a un precio estable de 55 céntimos de euro por metro cúbico durante 25 años».

Los 2.000 agricultores pertenecen a tres comunidades de regantes «que se encuentran en déficit de recursos hídricos», han ratificado ya por escrito su compromiso para consumir agua de la futura desaladora, impulsada por Vols-Partners S.L., la cual tendrá capacidad para tratar 1.215.000 m3 de agua al día para un total de 400 hectómetros cúbicos anuales.

Estas comunidades, pertenecientes a la Cuenca del Segura, son la de Rambla Salada, San Roque y S.A.T. Nº 1668, del municipio de Fortuna. Todas ellas aglutinan unas 5.500 hectáreas de terreno y congregan a más de dos mil agricultores».

A partir de esta firma tenemos la convicción que el resto de la Comunidades de Regantes incluyendo la del Campo de Cartagena firmarán el acuerdo, pues es beneficioso para la agricultura de la Comunidad de Regantes de Cartagena y para la regeneración del Mar Menor.

De acuerdo con Francisco Otero Rivas, «también es importante hablar sobre la nueva tecnología de Water Challenge

tecnología que produce, cero salmueras, cero residuos, cero químicos, cero consumibles, cero membranas de ósmosis.

Reciclaje, uso responsable y el acceso a la mayor fuente de agua que existe en el planeta, el Océano».

«Finalistas life europa 2021 y certificados de excelencia en programa horizon mejor tecno disruptiva 2019/2020 el agua es vida . Descontaminación y desalación sin salmueras, sí a la vida».

«Y continúa indicando que es una gran noticia para nuestra tierra, el Mar Menor y su entorno, el trabajo ha sido descomunal. Un grupo de científicos, técnicos, inversores y empresas privadas están interesados en solucionarlo todo definitivamente con iniciativa privada e invitando a colaborar a todas las administraciones y al arco político.

Indica la misma fuente que «para, en primer lugar, trabajar en canales y golas, en el vivero, Marchamalo, Veneziola y los canales del norte, Torre Molino, Puente de la Risa, Plaza Bohemia.

Hay que recordar este entorno que se ha visto seriamente afectado por rellenos mineros para ganar tierras al mar gracias al abuso urbanístico, muchas veces y en muchas zonas, empleando rellenos mineros de escorias de plomo, restos de cadmio y zinc.

En definitiva, auténticas barbaridades que junto al vertido minero desde los lavaderos de la Sierra Minera y la Unión bajaban a través también de las tres principales ramblas de Arco Sur. Una de las más afectadas, Finca lo Poyo, sobre todo, hasta la playa de los Alemanes».

Señala asimismo, «que se trabajará con los lodos vertidos en Portmán en la década de los años 40 al 86, año en el que España entró en la UE y nos prohibieron verter más metales pesados al mar.

Recordar que con el consentimiento del régimen franquista y los primeros años de democracia (PSOE ) se permitió todo porque había hambre, porque había riqueza en el turismo y se convirtió en un país devastado por la Guerra Civil y lleno de ignorancia. Quizás esto le sirva a alguien de justificación pero lo mal hecho, hecho está, pero tiene solución».

Desde el grupo científico y técnico estamos aportando soluciones, a los cuantiosos problemas de contaminación, agrarios, de agua, minas y sus lixiviados.

Durante los últimos meses, señala Otero, «hemos tenido reuniones con los entes públicos, funcionarios, técnicos y algunos representantes políticos relevantes directamente relacionados con los problemas del Mar Menor y su entorno sin olvidarnos nunca de Portmán, Sierra Minera, agricultura en ambas vertientes, Arco Sur y Campo de Cartagena.

Asimismo, representantes de todos los sectores, empresarios regionales y también empresas del IBEX, relacionadas claro está con obras públicas, aguas y minería».

«Todo el trabajo de investigación histórica es gracias a Jose Dominguez y Jose Amestoy. En la parte de minería, Jose Matias Peñas al que agradezco su lucha en el Beal, la Unión, Cartagena, Hondón y Portmán. José Manuel Cantó Romera experto en Minería y descontaminación de Huelva Río Tinto y Doñana.(Acabo de enterarme de su fallecimiento. DEP. José Manuel Cantó Romera se merece un Homenaje póstumo a su labor medioambiental e investigador. Desde estas líneas lo propongo).



Indica el mismo autor su agradecimiento también para los demás integrantes, expertos en biología marina, ecología , oceanografía, meteorología, cambio climático, química y física, hidrogeología de la cuenca del Segura, Sierra Minera y Campo de Cartagena, así como Francisco Turrión.

Expertos en desalación y descontaminación de aguas y su equipo con sus grandes avances patentes y concursos de la UE. Así muchos más como diseño de ecosistemas, lagunas, micro y macro productores de algas y bivalvos (replantaciones y repoblación).

Un ingente grupo multidisciplinar que, juntos y comprometidos, han visionado y entendido este gran proyecto. Un plan maestro marítimo y terrestre para el Mar Menor a unos años vista y descontaminado, mejorando y recuperando nuestro querido mar. Dicha visión de futuro para nuestra tierra y nuestra gente que vive de él ha pensado en todos los sectores económicos que lo rodean, corrigiendo los problemas, potenciaría a todos y cada uno con asesoramiento, reformas agrarias.

Obras públicas muy necesarias, mejoras en infraestructuras en ramblas, humedales, minas, actuaciones en acuíferos descontaminándolos»

Y continúa relatando «hemos ido más allá de todo esto. Hemos reunido inversores y empresas del Ibex. La empresa Vols -Partners S.L encabezará a los inversores nacionales y extranjeros con un presupuesto de 10. 000 millones de euros entre inversiones y proyectos.

Reiterar que ni el sector político regional ni nacional podrían reunir tal ingente presupuesto para estos años de regeneración. Créanme cuando estamos ante una oportunidad única a nuestros pies. Una iniciativa apolítica, empresarial y técnico-científica, con la que salvar nuestro gran tesoro natural, nuestro querido Mar Menor y todo su entorno para que las generaciones futuras también puedan disfrutar de este maravilloso entorno siendo una importante fuente de riqueza para la Región de Murcia».



¿Por qué la alcaldesa de Cartagena, Arroyo, va a Fitur a hacer propaganda de Carthagineses y Romanos y Semana Santa? Para atraer turismo, pero no hace nada por la Regeneración del Mar Menor, y sí hace unas pasarelas para evitar los lodos y fangos venenosos y estos artilugios se hunden y rompen con peligro para los bañistas de ahogarse o contaminarse.

Nos parece que ha ido para hacerse prestigio dentro de su partido y darse un abrazo con Almeida, que queda muy bonito salir en un video haciendo propaganda para sí misma y la vean los cargos políticos importantes del PP, y así escalar cargos.

Por favor, sra alcaldesa, un poco más de disimulo y un mucho más de regeneración del Mar Menor, que por no hacer no hace ni propaganda turística de la Albufera. Se nota que no le importa, supuestamente, que se arregle el Mar Menor.

Por todo lo dicho anteriormente, menos lo último, confiamos en que pronto se regenere el Mar Menor, Portman y la Sierra Minera.

Luchemos todos juntos por conseguirlo. No decaigan en la lucha y las reivindicaciones, pero LUCHEN, LUCHEN, LUCHEN por conseguir lo que queremos. Si no lo hacemos esto no tiene fin. Adelante, siempre adelante, hasta la VICTORIA.