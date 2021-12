Martínez Albarracín, Catedrática en Medicina: «Hay mucha gente desinformada que va a llevar a los niños a estas inoculaciones»

Es una de las voces más atacadas por exponer sus opiniones científicas. La médico y Catedrática de Procesos Diagnósticos Clínicos, así como profesora de Bioquímica, Inmunología y Técnicas Instrumentales de Laboratorio acaba de expresar las razones por las que considera que los padres deben pensar detenidamente sobre la vacunación a los niños y niñas contra la COVID-19.

Esta científica ha participado en el canal público de la «resistencia del expreso» y ha explicado con claridad qué opinión le merece la vacunación a los niños que se anunció ayer. Además, da una serie de recomendaciones para aquellos padres que no quieran que sus hijos sean vacunados en los centros escolares, algo que ella considera «una aberración».

A continuación presentamos la transcripción de la intervención de la médico y Catedrática.

«Es incomprensible cómo se ha podido autorizar por parte de la FDA y ahora de la EMA»

“Yo no pensaba que tan pronto iban a intentar implementar la vacunación en niños menores de 11 años. ¿Por qué lo están haciendo? Pues porque ya están saliendo estudios de todas partes del mundo, desde el oficialismo que están cuestionando la eficacia y la seguridad de las vacunas. Ya hay estudios, por ejemplo en Reino Unido (un pre-print), que dice que las vacunas no solamente no están consiguiendo la inmunización ni la prevención, sino que están aumentando la mortalidad por todas las causas. Es un hecho evidente: no solamente aumentan las muertes por COVID sino que están aumentando la mortalidad por todas las causas neurológicas, cardiovasculares, autoiunmunes, cánceres, etc. Y todavía no hemos visto los efectos a mayor largo plazo, los efectos degenerativos.

Como esto no lo van a poder ocultar durante mucho más tiempo, han tenido que acelerar el rango de edad de los más pequeños, que estaba previsto en la agenda, pero que no se pensaba implementar tan rápidamente. Y lo han hecho con unos estudios de seguridad y eficacia hechos en poquísimo tiempo y con sesgo y falta de evidencia científica tremenda que es incomprensible cómo se ha podido autorizar por parte de la FDA y ahora de la EMA, que es su “secuaz”.

«Hay mucha gente desinformada que va a llevar a los niños a estas inoculaciones»

«Desgraciadamente hay mucha gente desinformada que va a llevar a los niños a estas inoculaciones y les va a traer problemas. Ya está publicado y evidenciado, sobre todo por los cardiólogos que los problemas principales a corto plazo son en el corazón. Hoy salía también una publicación en un medio oficialista diciendo que “No hay que preocuparse de las miocarditis en los adolescentes porque son leves, se pasan muy bien y se curan enseguida”. No es verdad. Una miocarditis va a dejar una cicatriz en el corazón. Una lesión en un grupo de células cardiacas que no se va a regenerar nunca. Y esa cicatriz va a hacer un corazón más duro, que puede propiciar arritmias, que puede propiciar fallos diversos y que lo va a hacer más susceptible a cualquier patología cardíaca. Eso en un adolescente o en un niño, que tiene toda la vida por delante, es imperdonable. Más el daño neurológico y el daño a su sistema inmune, que va a hacer que estos niños sean mucho más vulnerables a todo tipo de patologías. Especialmente algo que yo temo y que no me gustaría ver, pero que me lo temo en los niños más pequeños, es el síndrome inflamatorio multisistémico. Aquella enfermedad de Kawasaki que nos hablaron, con un montón de sintomatología diversa, que no es más que un ataque autoinmune, por una desregulación del sistema inmunitario.

Espero que los padres se lo piensen un poquito más. Porque los niños no sufren Covid grave. No hay en niños muertes por Covid, ¿para qué exponerlos a algo experimental, que está dando tan malísimos resultados en los mayores, que ya vamos por la tercera y por la cuarta dosis (en Reino Unido, donde ha salido publicado, con datos oficiales, que el 80% de los que están falleciendo por Covid tienen 3 dosis de vacuna puesta). ¿Qué eficacia es esta? ¿Cómo exponer a los niños a algo que no va a proteger a nadie, porque está ya demostrado y publicado que las variantes las generan los vacunados?

«Las variantes son excreciones tóxicas»

Las variantes no son más que excreciones tóxicas de las personas que han sufrido un ataque por un engendro génico que está dañando su transcriptoma. Y ellos son los que están produciendo esa ola de toxicidad que también puede afectar, evidentemente a no vacunados. Aunque la mayoría de los que sufren el covid grave son vacunados.

«Vacunar en los colegios es una aberración»

Para quienes tienen dudas, la Catedrática Martínez Albarracín señala que “el vacunar en los colegios es una aberración. Quien quiera vacunar a su niño, que lo lleve al centro de salud y ya está. Los colegios no son vacunódromos. Pero por si lo hacen, es importante que a los padres que no lo tengan claro se les diga que tienen que presentar un escrito en la secretaría del colegio, con copia (llevar dos copias), que le den registro de entrada, lo sellen y se queden con copia sellada. Ese documento debe decir que no autorizan a que se administre a sus hijos ningún tipo de tratamiento o vacuna que no sea explícitamente consentida por los padres. Que se les avise, y se les informe de cualquier decisión en ese sentido que se vaya a tomar. Con esa copia ya no tienen manos libres, el director ni el sanitario para vacunar. Porque si no lo hacen, se puede entender que hay un consentimiento tácito: quien deja a sus hijos en el colegio, acepta las decisiones que se tomen desde la Consejería de Sanidad y Educación. Con ese documento presentado, legalmente, no lo pueden hacer.

Respecto al hecho de que vayan a vacunar a muchos niños (…) la única cosa que podremos hacer más adelante, cuando se empiecen a constatar los efectos adversos y los fallecimientos por vacuna, será donde únicamente tendremos fuerza judicial.

Acaba de publicarse un estudio de la sociedad americana de cardiología, que es demoledor viendo el daño cardiaco que hacen estas vacunas, demostrado clínicamente con analíticas y con pruebas.

Recomendaciones para quien se vaya a vacunar

Para quienes se vayan a poner la vacuna, esta médico y Catedrática recomienda hacerse pruebas analíticas previas para conocer cómo está su corazón y otro con posterioridad.