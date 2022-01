Martín Villa reconoce que pudo “ser responsable político y penal” de los homicidios en los años 70

- Publicidad-

El exministro Rodolfo Martín Villa ha reconocido este lunes que pudo “ser responsable político y penal de los presuntos homicidios y torturas cometidos en los años 70”, por lo que ha sido procesado en Argentina por delitos de lesa humanidad. Pero ha descartado que existiera “un plan sistemático, deliberado y generalizado que consistiera en la eliminación del contrincante político”.

Así lo ha indicado el titular de Interior en un desayuno informativo, en Nueva Economía Fórum. en su primera intervención después de que la Justicia argentina revocase su procesamiento el pasado mes de diciembre, al creer que no existían “pruebas directas o indirectas, indiciarias, variadas y/o unívocas compatibles de los delitos de lesa humanidad” que se le atribuían.

En un rapto de locura hubiera podido ser el autor material

“Hubiera sido posible que en un rapto de locura hubiera podido ser el autor material. Lo que no era posible es que yo formara parte de algunos gobiernos, en concreto de la Transición, que urdieron un plan de aterrorizar a los españoles partidarios de un Gobierno democrático”, ha sostenido.

A su juicio, “decir que los dirigentes de los primeros gobiernos de la democracia se dedicaban a eliminar a las personas más representativas de aquella etapa es una «mentira que tiene las patas muy cortas. No tiene sentido que se use en la querella esa palabra cuando, si la Transición tuvo un enemigo, fue el terrorismo”, ha añadido.

Al ser interpelado por qué decidió comparecer ante la Justicia argentina, Martín Villa ha afirmado que “se me acusaba de crímenes de lesa humanidad por tiempos en los que yo no tenía competencias primero y luego sí la tenía pero era en gobiernos que caminaban desde la democracia hacia la Constitución. Lo hice porque he creído que estaba en la obligación de defender una etapa de la vida española”.

Yo pude ser el responsable

“Yo pude ser el responsable, político e incluso penal, de aquellas muertes –ha dicho en una especie de autoinculpación o apología indirecta–. Incluso hubiera sido posible que yo, en un rapto de locura, hubiera podido ser el autor material, pero lo que no era posible es que yo formara parte de unos gobiernos que urdieron un plan sistemático, planificado, de aterrorizar a españoles partidarios de un gobierno democrático, eliminando a aquellas personas más significativas en el orden político. Porque la Transición fue justo lo contrario”.

No he perdido un minuto de sueño

En su defensa de la Transición, el exministro ha insistido en que “se prueba que esto de la memoria no tiene una sola versión, y que por tanto es prácticamente imposible tener leyes de memoria. Pero si además las leyes de memoria tratan de suprimir la Transición, diciendo que fue una pura continuidad de la dictadura, o peor aún, tratan de decir eso que se define en la querella argentina, los políticos tenemos algún deber adicional”.

“Yo podía libre y legítimamente haberme amparado en la de Ley de Amnistía o en la prescripción de los delitos. Era una manera de defender mi honorabilidad atacada y la de los míos, también atacada. Pero si tocaba a la Transición, yo entendía que como miembro sobre todo de aquel primer gobierno de Adolfo Suárez, en el que de 20 personas todas menos dos habíamos tenido responsabilidades en el franquismo, tenía la obligación moral y personal de hacerle frente”.

Las víctimas

No es necesario recordar la trayectoria de Martín Villa: joven promesa franquista como jefe nacional del Movimiento (partido único de la dictadura), ministro de Relaciones Sindicales y de Gobernación en la transición, y responsable de la represión de las masivas movilizaciones durante esos años, autor de la destrucción de los archivos policiales franquistas y del Movimiento, posteriormente miembro de consejos de administración de numerosas empresas.

Este acto ha sido un provocación

Para las víctimas de aquellos crímenes este acto ha sido una provocación y un escarnio añadido a la negación de acceso a la justicia que han padecido a lo largo de más de 40 años en este país por culpa del vergonzante pacto de silencio e impunidad que se selló en la Transición para que figuras como Martín Villa pudieran cambiar de chaqueta y mantenerse en el poder.

En estos días en los que tanto hincapié se hace en el respeto a las víctimas, algunas de ellas, como las producidas desde las estructuras del estado, tienen que soportar que victimarios como Fraga Iribarne o Martín Villa tengan un busto de reconocimiento en el Senado el primero o reciban condecoraciones en el Congreso el segundo sin cuestionarse el dolor que ello produce.

¿Qué sentirán ante actos como éste las familias y entorno de Pedro María Martínez Ocio, Romualdo Barroso Chaparro, Francisco Aznar Clemente, José Castillo, Bienvenido Pereda Moral, asesinados en Vitoria, 3 de marzo de 1976?

#PillaMartinVilla Hoy a las 9 el #FranquismoAsesino representado por Rodolfo Martín Villa intenta blanquear sus crímenes con un desayuno a sus amigos fascistas pic.twitter.com/8kKHt1YbwS — Asociación Memoria Histórica Distrito de Latina (@MESA_MH_LATINA) January 17, 2022

Asesinatos por los que Martín Villa ha estado imputado

También ¿Rafael Gómez Jauregui, el 12 de mayo de 1977, en Rentería, por parte de efectivos de la Guardia Civil. José Luis Cano Pérez, el 14 de mayo de 1977, en Iruña-Pamplona, por parte de efectivos de la Policía Armada. Francisco Javier Núñez, el 29 de mayo de 1977, en Bilbao. Jesús María Zabala Erasun, el 8 de septiembre de 1976, durante una manifestación, en Hondarribia-Fuenterrabía. Norma Menchaca el 9 de julio de 1976 en Santurce. Arturo Ruiz el día 23 de enero de 1977 en Madrid y Germán Rodríguez Saiz, el día 8 de julio de 1978 en Pamplona?

Estos son los asesinatos por los que Martín Villa ha estado imputado. Estos crímenes ni han sido investigados, ni sus criminales imputados en nuestro país a día de hoy.