Martín Pallín (cuarta entrega): «La inviolabilidad es para aquello que tienen que ratificar los ministros y dudo mucho que un ministro pueda ratificar un fraude a Hacienda»

Hoy presentamos la cuarta entrega de la entrevista realizada a José Antonio Martín Pallín. Abordamos en ella la figura del rey dentro de una democracia plena, la sentencia a los líderes independentistas por el procés en Cataluña, las posibilidades desde el plano de justicia europeo, la repetición del juicio por el caso Bateragune y el papel de los medios de comunicación en España.

Con esta entrega cerramos la entrevista que les hemos ofrecido en los últimos días a José Antonio Martín Pallín: extensa, detallada y de gran interés.

Para poder recuperar las partes anteriores, puede usted acceder en los siguientes enlaces:

¿Tiene cabida una figura inviolable (del rey) en una democracia plena?

Ahora lo vamos a ver, porque la fiscalía va a invocar la inviolabilidad del rey. Esto choca un poco con lo que es la tradición cultural europea y democrática. El rey tiene una doble condición: es Jefe de Estado, equiparable al presidente de la República francesa o italiana como Jefe de Estado.

Pero como rey solo tiene como homólogos a las monarquías europeas. Como rey, la inviolabilidad le viene casi como descendió la llama del espíritu santo sobre la cabeza de los apóstoles, no es algo que admita una valoración jurídica. Es algo que viene dado por la tradición histórica, los reyes de Israel recibían su investidura de Yahvé y se siguió transmitiendo. San Pablo también dijo que el poder de los reyes venían de dios. La mayoría de las constituciones españolas, la Gloriosa de 1868 fue una oportunidad perdida… Todas decían que la figura del rey es sagrada e inviolable.

Aquí hemos confundido y hemos hecho un mix: aquí es inviolable y sagrada a la vez. Hay un convenio de Viena desde hace muchos años sobre inmunidades y privilegios de los Jefes de Estado y hay un consenso internacional de que solamente afecta a los actos propios del ejercicio de su cargo.

Esto lo recordó muy bien la cámara de los Lores con el caso de Pinochet, siendo jefe de estado, que no era rey, que dijo: “yo no voy a dudar de la inviolabilidad de los jefes de estado en el ejercicio de sus funciones pero considero que no es función de un jefe de estado torturar y hacer desaparecer a las personas”.

A este señor, siempre pongo el ejemplo, siempre le han gustado mucho las señoras, cosa sobre la que no tengo nada que objetar. Pero, ¿y si le hubiera dado por las niñas de 14 años, también era inviolable, si fuera pederasta? Pues no. La inviolabilidad es para aquello que tienen que ratificar los ministros y dudo mucho que un ministro pueda ratificar un fraude a Hacienda. No me lo imagino, aunque en este país puede pasar de todo.

Todo lo que no pueda ser ratificado por un ministro, no le alcanza la inviolabilidad.

El caso de Valtonyc ha hecho cambiar la legislación en Bélgica sobre las injurias al rey. Aquí habría sido llevado a prisión. ¿Cuál es su opinión sobre la situación de la libertad de expresión en España?

La primera contradicción técnica jurídica es que pueda haber injurias contra una institución. Es como si dijéramos que puede haber injurias hacia el ministerio de Cultura, o injurias hacia la Dirección General de Tráfico: no puede ser. Habrá injurias al ministro de Cultura, e injurias al Director General de Tráfico. Pero no a la Corona, podrá haber injurias al Rey, eso ya es discutible. Ahora bien: el rey, como Jefe de Estado, está sometido a la crítica y entonces entramos en el juego de la libertad de expresión.

Yo no tengo dudas, además es la tendencia universal, tanto la procedente de la cultura anglosajona y ahora de Bélgica y de otros países: la libertad de expresión es un pilar fundamental de la Democracia, el “honor” del Rey no es un pilar fundamental de la democracia. Debe primar la libertad de expresión. Y si el rey, como persona, creo que en una ocasión la Casa Real inglesa ejerció acciones contra un periódico inglés actuando como personas, no como jefes de Estado ni representantes. Mucha gente confunde la libertad de expresión con la mala educación y son dos cosas totalmente distintas. Las injurias contra la corona son una contradicción: a las instituciones no se las puede injuriar. Pero esto estaba ya en la legislación franquista: existían las injurias contra el Movimiento. ¿Cómo se puede injuriar a un movimiento nacional? Se podrá injuriar a José Antonio… pero no a un “movimiento”.

Usted se ha posicionado de una manera valiente, clara sobre el procés catalán. Ahora parece que la tensión baja, al menos aparentemente. ¿Considera que habría encaje para plantear una amnistía?

Yo me posicioné y lo he dicho en la intervención anterior porque sostengo, y lo he dicho en TV3, a la que iba con frecuencia y ahora voy menos, que el referéndum unilateral no cabe. Estamos en la UE y tenemos el Tratado de Lisboa: por favor, antes de que la gente se lance al ruedo, que se coja una buena muleta, que se lea el artículo 2 del Tratado de Lisboa y verá que una de las misiones de las instituciones de la Unión es velar por la integridad territorial de sus Estados miembro. Y por lo tanto, no cabe.

Un referéndum concertado, tipo Escocia o Canadá, a lo mejor, forzando y condicionando su resultado, bueno fuese absolutamente vinculante, que abriese un espacio de tiempo latente para entrar en vigor, que exigieses como los canadienses una mayoría cualificada de participación y de voto, a lo mejor se podría dar. Francisco Ruiz de Llorente, magistrado del TC que ya ha muerto, escribió un artículo en este sentido.

Seamos realistas: en este país no es realista, no es que me tiren al Támesis, lo malo es que me tiren desde el piso octavo donde vivo. Por tanto, en ese aspecto, políticamente no es el momento para plantear un referéndum concertado.

El problema que tiene España con las euroórdenes, y se lo expliqué el otro día al expresidente Zapatero, no es tribunal belga, alemán, suizo, escocés, es que ni en Francia van a entender que un Parlamento -bien o mal- haga lo que haga es nulo. Es más, lo dice Marchena en la sentencia y lo recalco: “todo esto terminó con la publicación en el BOE del artículo 155”. ¡Pues haber empezado por ahí! Aplíquese el artículo 155 y se acabó el problema.

Ahora bien: 13 años de cárcel no lo entiende nadie en Europa. Yo formo parte de la Comisión Internacional de Juristas, somos uno por país de 57 países. Está el presidente del TS de Nueva Zelanda, por ejemplo. Tuvimos una reunión en Túnez cuando estaba empezando el procés: la opinión era unánime, nadie era partidario del referéndum unilateral pero nadie admitía y además hicimos un comunicado en ese sentido que esto se criminalizase y que se convirtiera en un delito de rebelión, después de sedición. Eso no lo entiende ningún demócrata.

¿Qué podemos esperar del Tribunal de Justicia de la UE?

El TJUE puede tener papel que no hubiera tenido si el Señor Llarena hubiera meditado, aparte de saberse los temas de la oposición que parece que se los sabía, las consecuencias de lo que ha hecho en relación con el caso de Lluis Puig, que en Bélgica se ha denegado su entrega diciendo que el juez competente no era el Tribunal Supremo. Ahí entramos en un debate jurídico un poco extenso…

¿Puede examinar dentro de la euroorden la competencia de un tribunal? Pues ahora con la Carta de Derechos Fundamentales de la UE, sí. Porque ahí está recogido el derecho a ser juzgado por el juez predeterminado por la ley, el juez natural.

El señor Llarena se lo ha puesto en bandeja al Tribunal de Justicia: le pregunta si dentro de la euroorden puede ponerse en cuestión el derecho a un juez natural? Pues vamos s ver lo que le responde el TJUE, porque si dice que no ha tenido derecho a un juez ordinario, todo lo que se ha hecho aquí es nulo. Pero no sabemos lo que dirá, quizás pueda tener su matiz político y darse cuenta de la que se puede liar. Los juristas somos muy habilidosos para hacer regate corto.

Esto mismo lo advirtió desde el principio el Catedrático Joan Queralt, el derecho al juez natural… pero se ha hablado poco de ello.

Ahora veremos lo que dice el Tribunal de Justicia de Luxemburgo. Pero además, aun siendo esos delitos, todos los estatutos menos el de Madrid, dicen que los delitos cometidos por parlamentarios autonómicos y miembros de gobiernos autonómicos debe conocer de ellos el Tribunal Superior de Justicia, salvo que los delitos se hallan cometido fuera de su territorio.

¿Cómo se ha tapado este agujero? Diciendo que estos señores se han movido por toda Europa y han contratado a personal extranjero para dar charlas, les sirve para cometer una doble tropelía jurídica: por un lado artificialmente decir “si es cierto que lo de la Consejería pasó en Cataluña, lo de las votaciones también, pero los preparativos se hicieron en el extranjero invirtiendo dinero en el extranjero”. Esto se dice en la sentencia y es puro artificio caprichoso del señor Marchena y de los que le han acompañado en su voto. Es un agujero que veremos cómo resuelve Luxemburgo y también entrará Estrasburgo, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

Repetición del caso Bateragune: ¿cómo ve la posibilidad de que se repita un juicio por un caso donde ya han estado en la cárcel las personas condenadas?

Si me permites el sentido del humor, yo estudié siete años de latín y en Derecho Romano había un principio que se llamaba “non bis in ídem”. Como la gente no sabe latín, resulta que no se han dado cuenta de que no puede caber el “non bis in ídem”, que no se puede juzgar dos veces a la misma persona por lo mismo. Sería una cosa casi surrealista… (…) No tiene ningún sentido. Es más, yo creo que el TC también … es un disparate total. Estamos acostumbrados: en cuanto se toca el tema de País Vasco o Cataluña empiezan los disparates jurídicos y se pone el derecho al servicio de una ideología centralista que hay que ser realistas, sobre todo los catalanes, que la comparte mucha gente en España, incluso de izquierdas. En política hay que saber la realidad en que uno se mueve.

El PSOE está en esa posición porque sabe que puede tener un apoyo de votos y lo ha demostrado alguno de los que llaman los “Barones”: el de Aragón, García Page y el de Extremadura. En ese aspecto la realidad política es la que tenemos.

Y por lo tanto, ahora, como decían en la película Casablanca “siempre nos quedará París”, a nosotros “siempre nos quedará Estrasburgo, pero es un poco largo”.

Qué papel desempeñan los medios de comunicación en España. ¿Podemos presumir de tener acceso a información veraz y contrastada?

Sin las referencias a juicios políticos de renombre, que son objeto de análisis por tertulianos improvisados. Yo creo que la gente no se entera y además no quiere enterarse. En definitiva, la frase no es mía, “la sentencia del procés le ha puesto música al “a por ellos”. Da lo mismo que se explique. Es más, yo he tenido problemas con la SER, con El País porque no decía “a por ellos”, sino que trataba de mantener una posición que, como acabo de explicar, no soy partidario de la independencia unilateral. Pero el problema es que la mayor parte de la gente simplifica la cuestión con el “a por ellos”. Si hubiera una crítica todo esto se desmontaría. Pero yo no he visto una posición crítica o contraria a la predominante que es la que está en la mayoría de los medios y es muy difícil, incluso en algunos digitales de izquierdas es muy complicado que se abra paso la teoría de que esto es un problema político, no jurídico y mucho menos de derecho penal. Será acaso un problema de derecho político o en su caso, constitucional. Pero no penal.

Incuestionablemente le están dando mucha munición… la subida de Vox me la explico por la simplificación mental del “a por ellos”. Gran parte de los votantes de vox expresan ese deseo votando a Vox. A ver si hay un poco de conciencia para saber que a parte de ellos existimos gente que estamos aquí en Madrid, en un núcleo muy específico que vota a una señora muy conocida que no sabe explicar por qué ha hecho un hospital sin quirófanos, que es como hacer un restaurante sin cocina, pero ahí la tenemos. En parte es una reacción a los vascos y catalanes.

Si usted pudiera volver a elegir una carrera universitaria o una profesión: ¿Volvería a estudiar Derecho o elegiría otra distinta?

Yo estoy enormemente satisfecho de lo que me ha proporcionado el ejercer, no el preparar las oposiciones que ha sido horrible. Incluso estudiar Derecho nunca me apasionó demasiado, nunca saqué buenas notas… Pero el juicio oral, ver a las personas de carne y hueso, ver el contexto familiar de las personas acusadas de delitos, la marginalidad, la diferencia de trato entre unos y otros, todo esto he tratado de corregirlo. Y ha sido para mí muy satisfactorio. Estudiar Derecho no. Yo quería ser ingeniero de Caminos: me gusta mucho hacer carreteras, puentes, el ferrocarril.

El otro día alguien me comentaba que un ingeniero de caminos podía ser buen juez… porque hay una lógica aristotélica, matemática que puede ser aplicada… En Estados Unidos ¿quién dicta las sentencias? los ciudadanos, los jurados…

Profesionalmente estoy muy satisfecho y si hubiera que volver a estudiar Derecho, volvería a hacerlo.

La necesaria claridad de las sentencias..

Las sentencias no son una obra o una construcción artística, sino que son una expresión del sentido común. Deben estar redactadas en un lenguaje claro (…) Si lo entiende el condenado, se habrá hecho una labor motivada y razonable (que lo exige la Constitución). El mejor elogio que me han hecho es que mis sentencias se entiendan. Con esto estoy satisfecho. Soy muy machadiano.