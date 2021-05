MartaEme, reina del Tuiter

- Publicidad-

«Si intentan apagarte es porque brillas»

Ese es el primer gorjeo que encontramos si visitamos el perfil en tuiter de MartaEme. El mensaje que la red social te deja fijar, para que no se hunda bajo el peso de las nuevas frases o imágenes.

No me enamora el tuiter, y hasta hace poco lo utilizaba sólo para promocionar algún relato o imagen, pero sucedió que cambié de esmarfon, un OnePlus8T que funciona a velocidad supersónica; y con tan poderosa varita mágica en la mano el acceso a Tuiter (ya sé cómo se escribe en inglés, pero me gusta y divierte colonizarlo, escribirlo como suena en español) se ha convertido en algo rápido y sencillo. Así que comencé a entrar en la red del pájaro blanco con cierta frecuencia y me encontré con MartaEme. Qué tipa tan interesante, pensé; y empecé a seguirla. Primero distraídamente y luego con auténtico entusiasmo lector. MartaEme posee un oído literario natural y una gran capacidad de síntesis. Es sentenciosa, como Gracián, y gusta de tratar temas capaces de conectar con todo el mundo, más allá de modas o posturas políticas o sociales.

Días después me di cuenta de que tenía un montón de fieles: prácticamente cien mil. ¿Viviría de eso? ¿Se puede vivir del pío pío de los tuiter?

Contacté con ella y le pregunté. No. No vivía, no vive, de sus tuiter. Los hace por que le gusta, disfruta haciéndolo y disfruta con el contacto de sus miles de seguidores. No hay día que no suba una frase brillante, un pensamiento profundo y al mismo tiempo accesible para cualquiera.

Es una manera nueva de relacionarse con el mundo, y a diferencia de lo que suele decirse de la red social de los pajaritos alrededor de MartaEme nunca hay violencia ni insultos ni frases desagradables.

Supongo que habrá gente con todavía más seguidores en tuiter, pero eso no implica que MartaEme no sea la reina; la reina de los cien mil súbditos felices que la siguen. Tiene enorme potencial y todo el futuro por delante, MartaEme, porque ofrece verdades universales y sencillas que conectan directamente con el corazón.

«Resulta que un día entiendes que tienes la respuesta a muchas preguntas. Lo que ocurre es que te da miedo escucharlas»

«Suele decirse que todo llega. Yo creo que muchas veces tenemos más de lo que creemos. Sólo hay que mirar mejor.»

«También somos lo que vamos dejando en la vida de otros»

«Conoces a las personas por cómo reaccionan ante el fracaso y la felicidad de quienes tienen cerca»

«Tú escribe lo que quieras, que ya vendrán otros a decirte lo que has escrito»

«Sonríe como defensa, ataque, refugio y actitud»

«Hay quien se sorprende cuando recoge aquello que sembró»

«No es valiente quien no tiene miedo, sino quien antepone su felicidad a él»

«Los pequeños detalles son los que cuentan grandes historias»

«Somos hasta que nuestro corazón deja de latir. Estamos mientras nos recuerdan»

…

«Somos lo que sigue en pie después de cada tormenta»

Hay muchos más trinos, por supuesto. En su perfil puede leerse la cifra impresionante de ciento ochenta mil. Cada día me sorprende y logra hacerme pensar. No se le puede pedir más a un amigo.

Decía al principio que no me enamoraba tuiter, pero sí me enamoran los tuits de MartaEme. Agradezco al azar, y a mi nuevo esmarfon, el haberla descubierto. Y a ella: su talento.

(Mecanografía: TM)