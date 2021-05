Marruecos no es el problema

- Publicidad-

Nos engañan o nos engañamos. No, no es Marruecos el problema. Menos aún los miles y miles de desesperados que se lanzan al agua y tratan de entrar en Ceuta, que por ser española, es Europa, el mundo rico y próspero donde aún hay futuro. Marruecos es solo el policía al que pagamos para que esos desesperados no salten la valla de Melilla, ni se metan en Ceuta nadando; para que no lleguen tampoco en frágiles barcas o en los bajos de los camiones o en el tren de aterrizaje de un avión. El problema somos nosotros, el occidente próspero y rico, las naciones que rigen este penoso sistema de gobernanza mundial.

¿Para cuando la libre circulación de personas, como manda la más elemental concepción de la Libertad? ¿Por qué no eliminamos la valla de Melilla y las barreras de alambre y hormigón de Ceuta? ¿Por qué, en vez de gastar en dinero en impedir que lleguen a nuestras costas los desesperados del Sur, no lo invertimos en traerlos en barcos y aviones, en preparar instalaciones de acogida y bienvenida por todo el país? España, nación abierta. Europa, tierra de acogida. Abajo fronteras, arriba abrazos. ¿Por qué no?

Sé que lo que piensa la mayoría. No podríamos con la avalancha. El país se vendría abajo. Habría pronto más foráneos que oriundos. De esto último solo digo, mejor. Los que llegan siempre traen más vida, energía y fuerza. No nos vendría bien ni nada, sobre todo a la España desanimada y que agoniza. Respecto a lo otro. Vamos a ver. La avalancha solo está en nuestra imaginación, que no es muy allá cuando la atenaza el miedo. Las migraciones masivas, como las trombas de agua, tienen a un reparto natural y extendido. Donde ya hay muchos recién llegados, ellos mismos buscan lugares menos ocupados porque forma parte de la ley más básica de supervivencia.

Quienes entran no se suelen quedar en lugar de entrada. En cuanto les es posible, buscan lugares propicios, sea en el propio país o en otros del continente. Pero yendo más al fondo, ¿qué pasaría si hubiese libertad absoluta de circulación de personas en el mundo?

A corto plazo, claro que habría grandes problemas a gestionar, teniendo que preparar infraestructuras rápidas de acogida, atención y reparto inicial. A medio plazo, cuando ya no hubiera llegadas masivas, sino el goteo normal de entradas y salidas, los envejecidos países receptores es probable que renacieran económicamente, con la vida y actividad que añade siempre la inmigración aceptada y regulada. A largo plazo se iría equilibrando económicamente el mundo, porque los países prósperos seríamos los primeros interesados en dejar de esquilmar a los países de origen de los inmigrantes, y trabajaríamos para que fuesen más atractivos y prósperos. Muchos de ellos, quizá, se transformarían pronto en destino de los más ricos, siempre atentos a huir de la mayoría, a lugares más vacíos y bellos.

Lo que no puede ser es lo que hay. En el siglo XXI las fronteras son una idiotez que solo pervive por la pereza cerebral de los gobernantes. Si hay libre circulación de capitales, mucho más discutible, debe haberla de personas. Se llama Libertad. Y no es negociable. Las consecuencias no serían tan terribles, sino al revés. Basta pensar, planificar y ponerse a ello. Acabemos con este escándalo de una vez.