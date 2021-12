Marka una prensa para América

La historia de Marka, un diario de izquierda en el Perú, se remonta a 1975 cuando en Lima empezó a circular una revista que apoyó las reformas estructurales promovidas por las fuerzas armadas del Perú, representadas por el general Juan Velasco Alvarado (1968-75). Pero en 1975 y 1979 fue clausurada y sus redactores fueron deportados porque en sus páginas criticaban el giro a la ‘derecha’ del gobierno militar que lideró el general Francisco Morales Bermúdez (1975-1980). Este medio se transformó en periódico diario, por decisión de su fundador y primer director Jorge Flores Lamas.

El martes 23 de noviembre de este 2021, Jorge Flores Lamas ha fallecido a los 78 años. Pues el subdirector Víctor Hurtado Oviedo, ahora desde San José de Costa Rica escribe unas líneas inacabadas a su memoria.

Jorge Flores fue el gestor del ya mítico semanario peruano “Marka”, que reunió a periodistas de izquierda y del que emergieron “El Diario de Marka” y su suplemento dominical “El Caballo Rojo”, que ofreció aportes de intelectuales de Latinoamérica y Europa, con la dirección de los poetas Antonio Cisneros y Marco Martos.

El diario Marka llegó a tener un tiraje de más de 100 mil ejemplares con la dirección de Guillermo Thorndike, tarea continuada por Sinesio López, José María Salcedo, Ricardo Lets, el subdirector Víctor Hurtado Oviedo y un equipo de editores y redactores comprometidos con la verdad y el desarrollo de un Peru que vivía el fin de los latifundios y socavones mineros de una oligarquía enraizada desde la colonia.

Entre los editores destacaron Francisco Landa, Ricardo Uceda, Hugo Wiener, Manuel Robles y valiosos colaboradores de España, Francia y Uruguay como Félix Álvarez, Rosalba Oxandabarath, Eduardo Galeano, Rolando Forgues.

En 1980, junto a las elecciones generales que permitieron el retorno a la democracia, El Diario de Marka salió a la luz el 12 de mayo de 1980, a solo seis días antes de las elecciones, en la que saldría ganador Fernando Belaunde Terry, y Sendero Luminoso dio a la lucha armada al quemar las ánforas electorales en el pueblo ayacuchano de Chuschi.

Antes de ingresas el mundo de la prensa, Jorge Flores Lamas ya era un gerente exitoso en la empresa privada, más dejó esta ruta y escogió el camino incierto de editar una revista y un diario de izquierda durante un gobierno militar poco dado a la lectura, excepto de los comunicados oficiales.

Entonces ya había publicaciones similares, pero eran órganos de partidos, generalmente breves (los órganos y los partidos), y ninguno alcanzó la importancia de “Marka” y de “El Diario de Marka”. Sin el empuje de Jorge Flores Lamas, ambos nunca hubieran existido.

En julio de 1975 ocurrió la primera clausura de “Marka”, dictada por el general Juan Velasco, irritado por la crítica radical de izquierda del entonces quincenario. El editor Humberto Damonte, periodistas y políticos fueron deportados peligrosamente a la Argentina, mangoneada por una dictadura militar.

La clausura siguiente se produjo en enero de 1979, durante la “segunda fase” del gobierno militar, encabezada por Francisco `Morales Bermúdez. Para sobrevivir un poco, Jorge Lamas y otros periodistas inventaron después “La Calle”, semanario semipolítico de gran formato.

Jorge Flores Lamas fue un hombre sano, paciente y emprendedor; por sobre todo, un amigo verdadero, de los que se llevan algo de nuestra felicidad cuando fallecen. Sea lo que esto signifique, deseo que descanse en paz, remarca Hurtado Oviedo.

El martes 23 de noviembre, un mensaje de Juan Acevedo, creador del CUY, celebre tira cómica. comunicó que Jorge Flores Lamas había fallecido. Flores Lamas laboro en la Corporación Financiera de Desarrollo, banca de segundo piso, que impulso la pequeña y mediana empresa. Como corolario de esta crónica, incluyo la voz fraterna del economista Manuel Romero Caro, fundador de Gestión, primer diario en economía en el Perú, compartida con el autor de esta crónica.

‘’Creo que nunca te conté que la revista Marka nació en Cofide. Jorge era mi compañero de trabajo (compartíamos la misma oficina) y me comentó de su proyecto de revista pero le faltaban fondos e hicimos una bolsa un grupo de compañeros de Cofide y se solucionó el problema. Seguía trabajando en Cofide y un día vino a despedirse porque lo iban a apresar. Se despidió y se fue. No lo volví a ver hasta estando en los inicio de Gestión me llamo desde Centroamérica y me dijo que venía a Lima y quería visitarme. Lo recibí cariñosamente y le expliqué como había surgido Gestión. Me pareció curioso que dos personas que trabajábamos en algo tan distinto, ambos termináramos fundando dos periódicos, aunque de signo distinto’’.