La vida a menudo nos sorprende de manera positiva y nuestro estado de ánimo cambia radicalmente, nos sentimos alegres, satisfechos y con la seguridad suficiente como para seguir adelante sin ayuda. Sin embargo, hay momentos en los que la vida nos pone en una encrucijada; nos sentimos confusos, y nos damos cuenta de que algo no acaba de ir bien, pero no sabemos de qué se trata ni si en un futuro las cosas van a mejorar o, por el contrario, van a ir a peor. Es por eso que el mundo del Tarot cada vez es más popular, y aunque no todas las personas que afirman ser videntes lo son realmente, hay muchas otras que sí tienen ese don especial en su interior y son capaces de conocer tu pasado, resolver tus dudas en el presente y predecir con éxito un futuro hasta ahora incierto.

Videntes como Marisa Cruz quedan pocas, pero ten por seguro que ella encontrará las respuestas claras y certeras acerca de las dudas que tengas y necesites resolver. Marisa Cruz dispone de un Tarot sin Gabinete y ella misma te atiende personalmente y desde casa. No va a necesitar formular apenas preguntas porque es capaz de conectar espiritualmente con cada consultante y ver que hay en su interior. Si necesitas saber el porqué de una mala racha, si te sientes últimamente con el ánimo decaído y la suerte está totalmente en tu contra, quizás necesitas que una voz experta y amiga te ayude; quizás es necesario quitar el mal de ojo que te han echado y que te persigue allá donde vas.

Si te sientes identificado/a con este tipo de sensaciones y emociones no dudes en llamar a Marisa Cruz ni en visitar su página web, tutarotoeconomico.com dónde podrás indagar todavía más en el mundo de la videncia y el Tarot, y conocer todos los servicios que esta gran vidente ofrece de manera personal y a un precio muy asequible.

Marisa Cruz:

¿Cómo sé si me han echado un mal de ojo?

El dolor y el malestar no tan solo pueden ser provocados por algo físico; una simple mirada puede ser el canal a través del cual nos causen un daño terrible y desconcertante. Si alguna vez has sentido una sensación extraña para la que no tienes una explicación concreta, unos nervios continuos y un malestar que puede llegar a producir insomnio, ansiedad y hasta una profunda depresión que te impide seguir con tu vida normal, quizás has padecido o padeces de los efectos de un mal de ojo.

Para asegurarte de qué sufres de un mal de ojo, es importante que sepas distinguir el tipo de malestar que sientes. ¿Crees que hay alguien a tu alrededor que le consume la envidia, la maldad y la negatividad y que ha podido recurrir a este tipo de maldición? Debes saber que el mal de ojo puede lanzarse de manera consciente, pero también inconscientemente. Por un lado, es cierto que el dolor y el sufrimiento serán mayores si la persona que lo lanza lo hace de forma consciente e intencionadamente, además este tipo de mal de ojo es el más difícil de quitar. Por otro lado, podemos haber recibido esta terrible maldición por parte de alguien que ha guardado en su interior muchas emociones negativas hacia nuestra persona y las ha proyectado directamente hacia nosotros aunque de manera inconsciente.

No siempre será fácil saber si estamos bajo el efecto del mal de ojo, pero existen ciertos trucos a los que podemos recurrir para salir de dudas. Existe un truco realmente sencillo: pon dos vasos, uno de agua y otro de aceite e introduce un mechón de cabello propio en el que contiene aceite. Una vez se ha empapado por completo de este líquido, vierte unas gotitas en el vaso que contiene agua. Este ritual deberá llevarse a cabo hasta tres veces. Una vez terminado, acerca el vaso de agua a una llama, pero con mucho cuidado de no acercarlo demasiado a la fuente de calor, ya que el vaso podría explotar. El último paso será comprobar si el aceite que se ha vertido en el agua se dispersa de forma inmediata o no, si observas como el aceite se disipa, seguramente estás bajo los efectos de un mal de ojo.

¿Cómo elimina Marisa Cruz el mal de ojo?

Marisa Cruz es considerada una de las mejores videntes del momento, pero cabe destacar que también tiene la capacidad de ayudarte a deshacerte de esta maldición que no te permite vivir con tranquilidad y que te tiene sumido/a en un círculo de negatividad que no parece tener fin. Pero la verdad es que sí lo tiene, y Marisa Cruz puede demostrártelo. A través de años de experiencia en este tipo de servicios, la famosa vidente te ayudará a vencer el mal de ojo y devolverá la paz espiritual y la calma que necesitas volver a tener en tu vida.

El ritual que Marisa lleva a cabo en este tipo de situaciones parece sencillo, pero requiere de mucha concentración, una gran fuerza interior y mucha experiencia previa para garantizar resultados. Marisa podrá eliminar el mal de ojo a partir de dos elementos clave que ya hemos visto en el apartado anterior: agua y aceite. Este ritual consiste en verter agua en un plato hondo e introducir dentro unas tijeras. El segundo paso sería introducir uno de nuestros dedos en aceite de oliva y dejar que este gotee sobre el plato hondo que contiene el agua y las tijeras. Mientras se llevan a cabo estos pasos, es importante recitar una oración a partir de la cual Marisa invocará a la protección del Señor y le rogará que la persona afectada recupere la serenidad, la salud y la fuerza que tenía antes, como también protección para afrontar y eliminar por completo el mal de ojo que sufre la persona en cuestión.

¿Qué opinan los clientes?

Las opiniones de los clientes de Marisa Cruz tienen claro que si esta gran vidente se ha convertido en una famosa y reconocida tarotista, es por la franqueza y precisión de sus predicciones, su profesionalidad y, sobre todo, por la honestidad que desprende.

“Marisa Cruz es una de las mejores videntes con las que he tenido ocasión de tener una consulta. Una vidente cercana, amable y que se implica mucho para ayudar a sus clientes. En mi caso, Marisa supo cómo iluminarme y deshizo un mal de ojo que me habían lanzado.” (Merche, Valladolid)

“No creía mucho en este tipo de cosas. Me habían hablado muchas veces de videntes como Marisa Cruz, pero hasta que no me atreví a tener consulta con ella, no fui consciente de hasta qué punto puede cambiarte la vida hablar con alguien con esa capacidad tan asombrosa. Marisa es muy profesional y muy buena persona. Sabe bien cómo mostrarte cómo será tu futuro y relacionarlo con tu pasado y presente. Un acierto.” (Sara, Bilbao)

“Viví una experiencia muy desagradable al ser víctima de un mal de ojo. Algo que realmente duro y difícil de aceptar y que tardas en reconocer, pero que, una vez que se elimina, sientes cómo te liberas y recuperas tus energías. Marisa fue mi gran ayuda y me abrió los ojos a lo que me estaba ocurriendo.” (Eduardo, Bilbao)