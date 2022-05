Marilyn Monroe y sus cintas secretas

No sé si lo he mencionado en mis anteriores artículos, pero desde pequeña me ha apasionado Marilyn Monroe. Quizás fuese su temprana muerte, su dramática infancia, o su aura de tristeza. Tal vez en determinados momentos de nuestra vida, muchas de nosotras nos hemos identificado con ella, con esa doble cara, con esa amplia sonrisa que se muestra al mundo y esa tristeza que se esconde en la intimidad.

La primera vez que la vi, supe que deseaba saber más sobre aquella mujer de pelo dorado que enamoró al mundo y no llegó a encontrar el verdadero amor.

Cuando me enteré que en Netflix había un documental sobre las cintas secretas de Marilyn, lo busqué, me coloqué mis cascos y me senté en el sofá a verlo.

Mi expectativa era conocer más acerca de Marilyn y su muerte, ahora os preguntaréis si soy de las que piensan que la mataron o que simplemente fue un suicidio o accidente.

No os voy a contar la conclusión del documental, os diré que mi opinión con respecto al tema no ha cambiado; pienso que existieron muchos motivos para dudar, muchos datos contradictorios y mucha gente a la que aún hoy en día no les interesa que salga a la luz lo que ocurrió realmente aquella noche.

Empecé viendo el documental como un niño que le apasiona un tema y desea aprender y memorizar cada detalle de la investigación que se hizo. Cuando escuchaba la voz de Marilyn me emocionaba, y sus imágenes corroboraban la admiración que sentía desde pequeña hacía ella, pero… y ahí es cuando tiro por tierra este documental, no me ha gustado en el sentido de que no dice nada nuevo; aporta datos que ya sabía, no se si es porque me he leído infinidad de libros sobre ella, pero lo que cuenta no es nada novedoso, las conversaciones con personajes importantes de su entorno no desvelan ningún dato interesante, y lo único que hace es emitir una conclusión a la que él ha llegado después de su investigación, pero que tampoco puede demostrar. Años y años de investigación y solo ha sacado datos acerca de una vida que podríamos encontrar en Wikipedia o en cualquier documental, incluso existen datos que no me parecen muy documentados.

Sinceramente, me ha decepcionado y me ha hecho perder el tiempo, hay documentales en YouTube mejores. Y que conste, respeto totalmente a la persona que ha investigado durante tantos años sobre Monroe, pero ahora se me plantean algunas preguntas: Después de haber hablado con todas esas personas importantes, ¿realmente es todo lo que puede desvelar acerca de la muerte de Marilyn? ¿Desearan, como siempre han hecho, seguir en cubriendo su muerte? Si tanto ha investigado ¿No se ha dado cuenta de que los datos que está aportando ya se sabían? Yo he llegado a escuchar en alguno de los miles de documentales que veo sobre ella, fragmentos de conversaciones con su psicólogo y era más interesante que el documental sobre unas cintas secretas que seguirán siendo secretas, ya que lo único que se recogen son conversaciones con actores, o gente de su entorno que no aportan luz a los hechos que sucedieron la noche de su muerte.

Me ha parecido un documental absurdo que, más bien parece hecho por alguien que no desea que se sepa la verdad.

Con este documental podrán engañar a todos aquellos que se han metido por curiosidad y sin interés en Marilyn, pero no a las personas que llevamos leyendo sobre ella toda nuestra vida.

Lo siento, habéis fallado en vuestro intento de cortina de humo, sabemos soplar.