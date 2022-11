Marilyn Monroe ha desvelado su secreto…

- Publicidad-

Marilyn Monroe, Norma Jean Baker, no ha pronunciado sus últimas palabras y ha tenido que esperar sesenta años para gritar a los cuatro vientos su verdad. Falleció con 36 años, en situaciones muy extrañas, pero quince días antes de morir le envió una carta de forma secreta a su confidente Truman Capote, que se encontraba en ese momento en Barcelona, en España, y nunca le llegó.

Se conocieron en 1949, durante el rodaje de “la jungla del asfalto” de Jhon Huston y desde entonces se hicieron cómplices y confidentes. Este le regaló un estuche de pluma y bolígrafo Montblanc, que ella guardó celosamente, hasta los últimos días que se lo devolvió con una carta escondida en su interior.

Truman llegó a Palamós, un 26 de abril de 1960 y ahí se encerró con su pareja, el escritor Jack Dunphy durante varios años, para escribir su obra “A sangre fría”. Se quedaron en el Hotel Trias de Palamós por recomendación de Robert Ruak un colega que residía en Sant Antoni de Calonge, muy cerca de Palamós.

Los inviernos los pasaban en Verbier muy cerca de la casa de Charles Chaplin en los Alpes suizos y los veranos regresaban a Palamós.

Ya el guionista y primer escritor que se refirió a ella Ben Hecht se refirió a ella y en círculos allegados de Hollywood afirmo “esa mujer no ha dicho su última palabra y el día que lo haga se dejará escuchar, no lo dudéis nunca….”.

Se conocieron posiblemente en “Amor en conserva”, en donde fue contratado el guionista y mantuvieron contacto en 1952 en la película “Me siento rejuvenecer”, en la que le había escrito diálogos, pero no sería hasta 1954, cuando ella decidió colaborar con él en este relato.

Ambos coincidían en ser rebeldes, un enfant terrible durante la primera mitad del siglo XX.

Esta obra no vio la luz hasta 1974, cuando ya ambos ya habían fallecido. ¿Quién sabe si desde el otro lado ambos sonrían?.

Ya había fallecido cuando expresó esas palabras, pero otros biógrafos lo han aseverado con otras palabras como lo son Donald Spoto, Anthony Summers o la misma Joyce Carol Oates.

Llegó en extrañas circunstancias hasta la Base Americana de Zaragoza y, por lo que se sabe, solo tenía el bolígrafo ¿Dónde quedó la pluma? ¿Quién la conserva todavía? Preguntas que están sin resolver y demasiadas conjeturas.

Marilyn y Truman.

Mostró sus temores: “Te escribo esta carta en un auténtico estado de desesperación. No confío en nadie de mi entorno y te mando esta carta porque tú sabes que tú y yo nos parecemos en muchos aspectos y conocemos muchos de nuestros secretos».

Se sentía controlada y vigilada. Curiosamente, esa carta tenía algunas curiosidades a destacar y se piensa que tenía una especie de mensaje encriptado que el receptor debería comprender.

Últimamente, se ha escrito mucho que antes de morir se le supuso un aborto, en esa carta lo deja traslucir, así como otros mensajes no menos “curiosos”. Quizás sea la llave, la palabra no dicha y que ahora, tras sesenta años, ella en persona ha decidido gritar a los cuatro vientos.

Tanto la carta y el bolígrafo siguen descansando en España, así como el portador de ese tesoro. ¿Quién sabe quizás algún día la querida Marilyn Monroe de su última rueda de prensa, la que no pudo?

Sé la que quedó pendiente tras su última entrevista con Merryman en la que afirmó estar agobiada:

“Fama ¿te vas? Adiós, ya te conozco. El público me asusta, pero confió en la gente. No creo que el público se vuelva contra mí, al menos no por su propia voluntad. Me gusta la gente. Solo le pido que no me haga quedar en ridículo”.

Un secreto que se recoge entre tierras aragonesas y catalanas. ¿Quién sabe si quizás España y Aragón pasen a la historia por un algo que trasciende el tiempo y la historia? Eso el tiempo lo dirá.

Está visto que su alma siempre conecto con espíritus rebeldes, quizás lo siga haciendo ahora hasta que diga su última palabra y quizás, sólo quizás pueda descansar en paz.

¿Quién iba a decirnos que esa muchacha tímida, ¿Norma Jean iba a dejarnos escrita, su última rueda de prensa? Confió en la gente y esa ha sido la encargada de darle la voz que tanto reclamó…… Te escuchamos Norma Jean, por encima de Marilyn Monroe…, en su última rueda de prensa en tierras del antiguo Reino de Aragón.