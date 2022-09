María Salmerón recibe la prescripción de su condena tres meses después de ingresar en prisión por impedir que su hija viera a su padre maltratador

- Publicidad-

Un nuevo hito kafkiano en la justicia patriarcal de este país. María Salmerón, la madre sevillana que ingresó en prisión el pasado 9 de junio para cumplir una pena de nueve meses por desobediencia al no permitir que su hija viera a su padre maltratador –condenado a 21 meses de cárcel, que nunca pisó, por maltratar física y psicológicamente a su madre–, ha recibido ahora la notificación de la prescripción de la condena. La titular del Juzgado de lo Penal número 15 de Sevilla, Ana Rosa Curra Rojo, ha firmado un auto el pasado 6 de septiembre en el que considera prescrita “la pena de multa impuesta” en esta causa por el delito continuado de desobediencia.

El pasado junio, la titular del Juzgado de lo Penal número 6 de Sevilla, Eva María Medina, rechazó el último intento de Salmerón de eludir su entrada en prisión por unos hechos que se produjeron cuando su hija era menor de edad. En mayo pasado comunicó que debía ingresar en prisión antes de 15 días para cumplir los nueve meses de prisión a los que había sido condenada en firme en 2020.

El Gobierno de Pedro Sánchez rechazó el indulto de Salmerón por “reincidencia” tras haber conseguido otros tres de ejecutivos anteriores

En estos momentos, Míriam Ruiz Salmerón tiene ya 22 años y, poco después de que su madre entrara en la cárcel de Sevilla I para cumplir su condena, escribió una carta abierta en la que solicitaba la dimisión de la ministra de Justicia, Pilar Llop, por denegar la solicitud de indulto. “Pido la dimisión de la ministra de Justicia, no sólo responsable de enviar a mi madre a la cárcel, sino de humillarnos en medios de comunicación achacando la denegación del indulto a unos supuestos ‘antecedentes’ –sin especificar de qué para ensuciar su imagen– de desobediencia ya prescritos. Se están vulnerando todos los derechos de mi madre, quien ni siquiera ha recibido una resolución de dicho indulto y cuyo expediente se le está ocultando ilegalmente. Ella no es ninguna delincuente, porque querer a una hija y anteponerla a todo no es ningún delito”, escribió la hija de María el pasado junio.

Ahora, el auto notificado por el Juzgado de lo Penal número 15 de Sevilla considera prescrita la pena de multa por el delito continuado de desobediencia. Los hechos enjuiciados se remontan a 2012 y 2014. María fue condenada en enero de 2014 a una pena de un año de prisión y al abono de una responsabilidad civil de 9.000 euros. La Audiencia Provincial de Sevilla confirmó en octubre de aquel mismo año la condena, basada en el artículo 556 del Código Penal. Dos años después, en julio de 2016, la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Sevilla revisó la sentencia y sustituyó la pena por la de 18 meses de multa con cuota diaria de seis euros.

La jueza considera en su auto notificado el pasado 6 de septiembre, cuando María ya se encuentra cumpliendo el tercer grado, que las penas menos graves, entre las que se encuentra la de multa de 18 meses impuesta a Salmerón, prescribe a los cinco años, a contar desde la fecha de la sentencia firme.

El auto de prescripción considera que en la presente ejecutoria del caso no se ha podido comenzar su ejecución “y, por tanto, no se ha producido acto interruptivo alguno de la prescripción, como invoca el Ministerio Público”.

El Gobierno de Pedro Sánchez se negó el pasado abril a tramitar el indulto solicitado “por imperativo legal” con el argumento de su “reincidencia”, aunque había sido indultada por gobiernos anteriores hasta en tres ocasiones por los mismos hechos.