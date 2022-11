María Lucía: la voz

El pasado viernes hacía las dos de la tarde en el intercambiador de metro de Legazpi, venía de la línea 3 a las 6, y cuando estaba bajando por las escaleras mecánicas, una poderosa voz, entonando una melodía a la vida me traslado a un jardín de paz y cascadas cristalinas. Hipnotizado, volví a subir las escaleras mecánicas ante la atónita mirada de las personas que me precedían, para desandar mis pasos en pos de aquella voz que me embelesaba el alma cual flautista de Hamelin.

Lo bueno de tener una columna es que me sirve para saciar mi curiosidad y conocer la alquimista que hace magia con su voz, así que no me resisto a preguntarla.

¿Quién es Maria Lucía?

Soy una mujer colombiana de 27 años, dispuesta a empezar mi vida de nuevo en España, a trabajar arduamente por mis metas y sueños, músico de profesión, apasionada al arte, a la música y sobre todo a mi medio de expresión más real, el canto.

¿Qué soluciona la voz tu voz?

La voz es uno de tantos medios de comunicarnos con nuestro entorno, con el mundo y con las personas que habitan en él, sin embargo cantar es para mi mucho más que una forma de hacer música, es crear una comunicación que va más allá de una cultura, un idioma, es emoción, sensación, sentimientos, vivencias, que combinadas con una melodía crean una conexión profunda con los demás. lo veo como una forma muy sincera de abrir el corazón.

¿Has ganado premios?

Sí, en Colombia obtuve el primer premio como solista vocal en el concurso regional “abeja de oro”, es un concurso dedicado a la música del folclor colombiano, igualmente he sido beneficiaria de una beca para estudiar una maestría en música hace unos años, lo cual también veo como un logro y una recompensa por mis estudios.

¿Desde hace cuanto cantas en el Metro?

Canto en el metro desde inicios de este año, hace aproximadamente 8 meses.

Aparte, del metro, ¿cantas en algún otro lugar?

Actualmente estoy cantando junto con un pianista en eventos sociales como bodas, recitales, eventos culturales, y hago parte del coro joven Filarmonía de Madrid.

¿Cúal es tu sueño?

Mi sueño lo planteo más como mi meta, es poder vivir plenamente de la música y del canto, ser una artista integral la cual a través de la creación e interpretación de canciones pueda llegar al corazón de los demás.

Gracias por ser como eres, y por lo que haces.

GO!