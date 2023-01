María Jesús Montero: “En Cibeles ondeaban banderas con el aguilucho porque pretenden volver a la España negra”

- Publicidad-

La ministra de Hacienda y vicesecretaria general de los socialistas, María Jesús Montero, ha asegurado, este domingo en Córdoba, que el Partido Socialista ha cuestionado categóricamente a los convocantes y a los partidos de las derechas que apoyaban la manifestación del pasado sábado en Madrid por “repartir el carné de constitucionalistas cuando ondeaban banderas con el aguilucho porque pretenden volver a la España negra”.

En un tono duro y áspero, la mano derecha en Ferraz del Presidente del Gobierno Pedro Sánchez ha afirmado que “Mientras los socialistas trabajamos por garantizar la convivencia y el respeto por la pluralidad y la diversidad en España, algunos prefieren seguir instalados en la polarización, enfrentamiento, confrontación y pelea, porque solamente saben hacer política desde la confrontación”.

Durante su intervención, María Jesús Montero siguió escalando sus críticas al Partido Popular y a Vox al acusarlos que en la manifestación del sábado en Madrid “Reclamaron un poder que creen que les pertenece por cuna, un poder que, siempre que lo ocupa el PSOE, creen que somos unos usurpadores porque desprecian el voto de los ciudadanos”. Asimismo, Montero se demostró categórica en cuanto a los objetivos de los convocantes “Solo les interesa lo mismo: la confrontación y el enfrentamiento. Ayer no hubo una manifestación en pro de los derechos sino en pro de las derechas”.

No obstante, Montero disparó sin rodeos a los partidos y asociaciones organizadoras del evento las cuales se autoproclaman como constitucionalistas “No se puede pensar que uno reparte el carné de constitucionalistas mientras ondeaban banderas con el aguilucho porque pretenden volver a la España negra”, siendo una de las frases más aplaudidas entre los asistentes a la presentación de la candidatura de Antonio Hurtado a la alcaldía de Córdoba.

Dos modelos antagónicos

La vicesecretaria de los socialistas no ha dejado pasar por alto el acto de precampaña de este domingo en Córdoba para evidenciar los dos modelos entre los que deberán elegir los ciudadanos durante este agitado año electoral “Los gobiernos de derechas siempre representan retrocesos, los gobiernos liderados por el PSOE representan la conquista de libertades en todas las materias y el avance y la lucha por la igualdad entre hombres y mujeres. Representamos la convivencia, somos el partido de la mayoría y somos feministas” y ha advertido “Ni Vox ni el PP nos van a quitar lo que hemos avanzado”.

En otro momento de su discurso, la ministra de Hacienda aprovechó la ocasión para hacer un repaso de las principales medidas adoptadas por el actual gobierno de coalición durante los últimos tres años de legislatura: la reforma laboral, las subidas del salario mínimo interprofesional, la revalorización de las pensiones, el transporte público para aliviar los efectos de la crisis energética, etc. son algunas de las mencionadas.

En contraposición, Montero volvió a arremeter contra los populares al acusarlos de “cómplices” por inventarse “Miles de excusas para decir no a todo, defendiendo los intereses de unos pocos, de la banca, de las energéticas, de las grandes multinacionales y cargando las consecuencias de la crisis a las espaldas de los trabajadores”

Asimismo, Montero no ha ahorrado críticas a los partidos de la oposición y más concretamente al actual presidente de la Junta de Andalucía Juan Manuel Moreno y al líder nacional de los populares, Alberto Núñez Feijóo, a los que ha definido que “No hacen nada solo ruido, intentar que no se escuche la música del progreso, de la mayoría porque el PSOE es el partido de la mayoría y el gobierno de la gente” para reivindicar que “Este sí es el partido de la mayoría, es el gobierno de la gente”.

Ya dirigiéndose personalmente, María Jesús Montero increpó al líder popular con rotundidad “Sr. Feijóo, no se trata de ocupar el poder sino de tener la confianza de los ciudadanos, ponerlos en el centro de la política y promover su bienestar. Lo que tiene que hacer el PP, para tener un mínimo de autoridad y de legitimidad es respetar las normas y cumplir con la Constitución. Y no lo que me gusta lo cumplo y lo que no me gusta, lo veto”

Por otro lado, la ministra de Hacienda tampoco evitó mandar un claro mensaje a los independentistas catalanes a los que definió como “nostálgicos del 2017 y quieren la ruptura” al confirmarles que “El procés se acabó”.

En este acto también ha contado con la presencia del secretario general y portavoz del grupo socialista en el parlamento andaluz, Juan Espadas.