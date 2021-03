La secretaria de Políticas Sociales, Empleo y Seguridad Social de UGT, Mari Carmen Barrera ha intervenido en el Consejo General de la Seguridad Social donde ha denunciado que el Ingreso Mínimo Vital no está llegando al número de personas beneficiarias que se marcó como objetivo.

“Sabemos del esfuerzo ingente que está haciendo el INSS desde que se puso en marcha esta prestación, pero hay que dar soluciones y estas deben llegar ya. Las familias no pueden esperar más. Tampoco podemos permitir que esta siga siendo una prestación opaca, puesto que un mes más. Conocemos los datos por la prensa. Es lamentable conocer la información en estas circunstancias y no a través de los cauces institucionalmente adecuados, en este sentido queremos que conste nuestra más enérgica queja”.

“Además”, ha señalado, “queremos que se contemple la posibilidad de realizar presencialmente el trámite de alta para empleadas de hogar, por las dificultades que tienen algunas personas para acceder y usar los medios telemáticos y hay que tener en cuenta esta situación para darle una solución”.

En cuanto a las altas en los convenios de cuidadores no profesionales, Mari Carmen Barrera ha solicitado que la fecha de alta no sea la fecha de solicitud sino la fecha del PIAS (Programa Individual de Atención) y que las personas afectadas no tengan vacíos de cotización”.

El Programa Individual de Atención es un informe elaborado por los Servicios Sociales correspondientes al municipio de residencia de la persona solicitante y recoge las modalidades de intervención más adecuadas a la persona en función de los recursos previstos en la resolución para su grado y nivel.

Reforzar la atención al público

Sobre el nuevo Proyecto IMPORTAS, la Secretaria de Políticas Sociales, Empleo y Seguridad Social de UGT ha agradecido “el esfuerzo de modernización y eficacia que aborda la administración, con la puesta en marcha en abril, pero no podemos obviar que 13 millones de personas viven en la España vaciada y más de 26.000 localidades sin acceso a Internet”.

“Por ello, resulta imprescindible prestar atención a las posibles dificultades de algunos colectivos sociales a los medios digitales, ya sea por falta de conocimiento y dificultad de adaptación a las nuevas tecnologías, como por ejemplo la población mayor (tenemos un país envejecido), o por la pobreza energética. Las nuevas tecnologías no pueden constituir una barrera de acceso a la Seguridad social”.

“Esperamos y demandamos un esfuerzo similar en reforzar la atención al público, mejorar la citación y en resolver el problema de falta de personal endémico de la Seguridad Social, algo que no se puede resolver con automatización y que requiere soluciones ya”.

Buzón de consultas

Sobre el funcionamiento del servicio de Buzón de consultas que, respecto al año pasado, se ha incrementado en un 500%, aunque es positivo, está claro que su incremento se debe a que las otras vías de acceso al INSS siguen estando bloqueadas. Seguimos reclamando, por ello, un mes más, que se mejore la atención telefónica y el refuerzo de la atención presencial y sobre todo, que se solucione de una vez por todas el problema del acceso a las citas previas que sigue siendo una cuestión imposible para la mayoría de los ciudadanos”.