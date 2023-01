Marchamalo, que jamás falla por Navidad

- Publicidad-

Abro el buzón, y ahí está, una vez más, como siempre, al menos como siempre en Navidad.

Sobre el fondo beis del cartón, con letra primorosamente dibujada y con tinta de color verde aguamarina está escrito mi nombre y mi dirección.

Es inconfundible. Solo él lo hace así. Solo él tiene una letra así. Solo él es capaz de serle fiel a una tinta así.

Me digo que voy a esperar un poco más, aún no he comido y tengo un montón de cosas que hacer, pero la segunda vez que paso cerca de la mesa de mi despacho la voluntad me flaquea (como un glotón al tener demasiado cerca una bandeja llena de bombones). Así que me olvido que tengo prisa, que hay muchas cosas que hacer, y me detengo por completo. Abro el sobre con cuidado para que no se estropee, me gusta guardarlos e incluso tengo uno como si fuese un cuadro pegado en las paredes de mi despacho.

Lo abro y ahí está: un grabado maravilloso de Antonio Santos. Antonio Santos es el cómplice, el compinche de Jesús Marchamalo en la ejecución de esos libros maravillosos que Luis landero bautizó como marchamalines, y que ya se llamarán así por los siglos de los siglos; y digo por los siglos de los siglos, porque perdurarán.

Junto al grabado hay un texto; el hombre retratado en el grabado de Santos es nada menos que Marcel Proust, el de la magdalenas. Y de las magdalenas, de las magdalenas de Proust, acaba hablando Jesús Marchamalo al final de su texto.

Me alegra el día, me da fuerzas para seguir luchando y esforzándome en mirar a mi alrededor desde la generosidad y el corazón.

El gran Marchamalo, Jesús Marchamalo, desde aquí le mando un abrazo muy fuerte y le deseo de todo corazón un año nuevo espléndido y lleno de éxitos.

Ojalá sigan sus maravillosas entrevistas en la 2, esa cadena, la única que sigue cuidando nuestra cultura, y que cada vez lo hace mejor, un poco mejor, como demuestra su programación en el momento actual.

La entrevista de Marchamalo a Luis Mateo Díez es para verla en una sala de cine con las luces apagadas, como si fuera religión.

Excelsior

( _Mecanografía: MDFM_ )