Maravilla Alonso vuelve a hacer historia

Era un día histórico, una primera vez, siempre son inolvidables las primeras veces.

Parecía que los protagonistas de la primera carrera al sprint de la historia en la Fórmula 1 iban a ser otros, pero no. El protagonista, el más grande, el que más espectáculo ha dado y más puestos ha conseguido avanzar ha sido Fernando Alonso, Magic Alonso, Maravilla Alonso.

Adelantar nada menos que seis puestos en la primera vuelta con la salida ha sido alucinante. Pero más alucinante aún ha sido que haya logrado aguantar a su archienemigo, el hombre que le robó cuatro títulos mundiales, pero que hoy no ha podido con el de ningún modo. No deja de ser simbólico que Sebastian Vettel con un coche superior hoy no haya podido adelantarlo. Fernando Alonso está en su mejor momento. Va a hacer grandes cosas. Muchas grandes cosas. Como las ha hecho hoy en Silverstone en la primera carrera al sprint de la historia, y su nombre ha quedado como el más destacado de esta primera carrera sprint.

Bravo y Bravo.

Orgullosos de ti. Eres una maravilla, por eso te llamamos así: Maravilla Alonso.

Tigre Tigre