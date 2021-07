Mar Vilaseca, la joven «reina del Jazz» se estrena en Madrid este fin de semana

- Publicidad-

El panorama musical a veces nos da sorpresas: Mar Vilaseca (Barcelona, 1998) es una de ellas.

Una mujer joven que está perfeccionando su técnica vocal en Nueva York después de haber estudiado en la ESMUC nos ofrece, en su último trabajo «Find the way» un proyecto fresco, que consigue recordarnos a la gran Fitzgerald, a Norah Jones, o a Astrud Gilberto. Con tan sólo 23 años esta jovencísima pianista y cantante, compositora e intérprete ha venido para quedarse y lo que nos presenta por primera vez en Madrid promete ser el anuncio de una carrera llena de éxitos.

Find The Way, su debut

Así se llama su primer trabajo: «Find the way» (encuentra el camino) es el trabajo que Mar Vilaseca presentó en 2020, un año marcado por el encierro de la pandemia. Un año en el que escuchar jazz ha formado parte de la terapia para llenar de color y calor nuestros rincones del confinamiento.

Para quienes queráis comprar el disco podéis encontrarlo en las diferentes plataformas como Amazon, Jazz Messengers, Spotify.

Voz, Piano, guitarra…

Mar ofrece un viaje por diferentes sonidos. La constante, la brújula es su voz, llena de aire y arena, como la de Astrud Gilberto . Pero su cadencia nos recuerda a la Norah Jones del «Came away with me» y cuando se suelta a improvisar es imposible no acordarse de la gran Fitzgerald.

A «la Vilaseca» ya se la conoce como la joven reina del Jazz, y aunque esta afirmación pueda parecer grandilocuente, la opinión suele ser la mayoritaria al escucharla en directo. Excelente pianista, cantante y también se atreve con la guitarra.

Algo familiar

La voz de Mar encaja con lo que «ha mamado en casa». Y es que, como se suele decir, «de casta le viene al galgo», lo que es lo mismo: la familia de esta reina del Jazz ha tenido mucho que ver en sus influencias. Su padre, Jaume Vilaseca es un reconocido pianista de jazz, y para Mar, poder tocar con él en su estreno en Madrid es un motivo más para celebrar.

No es la primera vez que tocan juntos. Aquí una muestra del festival internacional de Jazz de San Javier en 2006.

Proyecto joven

La casi «insultante» juventud de Mar es una muestra del talento que tiene una generación de músicos que vienen a ofrecer calidad, frescura y conocimiento. A Mar le suelen acompañar músicos jóvenes como Joan Fort, Magali Datzira, Jordi Pallarés. A continuación una muestra: «I won’t be late» (No quiero llegar tarde).

A la vista está que saben aprovechar muy bien el tiempo.

Este fin de semana en Madrid

Mañana viernes, 30 de junio, a las 19.30 podréis ver a Mar, acompañada de Jaume Vilaseca (piano), Corentin Le Hir (contrabajo), y Kyle Swan (a la bateria), en El Teatro del Barrio.

Habrá también un segundo pase, el sábado 31 de julio a las 13.00 horas.

Para comprar las entradas, puedes acceder directamente aquí.

70 minutos que para los amantes del jazz, del soul se quedarán cortos.

Un pequeño anticipo de lo que podremos disfrutar en Madrid este fin de semana