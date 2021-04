Debemos tener claro que los mapas no son una imagen del mundo como es, sino instrumentos para su creación y mantenimiento. Más que repre­sentaciones, los mapas son sistemas de proposiciones, argumentos que afirman “esto está allí”. Esta lógica proposicional hizo que los mapas resultaran atractivos para los Estados desde el inicio, mientras que la prioridad que dan a la ubica­ción los vuelve cada día más valiosos. Los mapas son máquinas de ubi­car cosas que sólo existen gracias a ellos, cosas como Estados, cosas como la propiedad privada.

Los mapas por sí mismos no poseen ningún poder. Más bien se utilizan para ejer­cer el poder: el poder fluye a través del mapa. El poder es una medida de trabajo, y el traba­jo es la aplicación de una fuerza a lo largo de una distancia. El trabajo de los mapas es apli­car fuerzas sociales sobre las personas para crear un tipo de espacio socializado. ¿Cuáles son las fuerzas en cuestión? Fundamental­mente son las que pertenecen a los tribunales, la policía y el ejército.

Vuelve la geografía, vuelve a España de forma explosiva la disputa territorial. Los mapas se usan para controlar nuestra vida. Los mapas son un poder externo, centralizado y ejercido de manera burocrática, impuesto desde arriba ¿Qué es si no el diseño de una red de alta velocidad que se ha realizado tomando como base una visión radial de las comunicaciones? Plantear una infraestructura que no sea radial es una quimera en España y sin embargo a finales de los años sesenta se impuso al todopoderoso franquismo por el International Bank for Reconstruction and Development la autopista del mediterráneo, que forma parte de la Red de Carreteras Europeas conocida como Carretera E-15. Esta autopista sirvió de lección dolorosa: España puede vivir y desarrollarse de espaldas a Madrid.

Existe una absurda ilusión de que pueda volver a repetirse tal hazaña. La conexión norte-sur, hoy en día, tiene un nombre: el corredor ferroviario mediterráneo, uno de los desafíos más sólidos y formales que jamás ha habido, no sólo por sus implicaciones locales (españolas), sino europeas e incluso mundiales. El optimismo mostrado, en declaraciones del comisario del Gobierno para el desarrollo del Corredor mediterráneo, se irá al traste si Madrid queda al margen. Y con Madrid lo que se va al traste es el corredor mediterráneo.

¿Qué ocurre en el caso del corredor mediterráneo? Que la autoridad del mapa es inseparable de la del Estado que la respalda. En pocas palabras, la autoridad del mapa es tan grande como la autoridad del Estado que la garantiza, y en muy pocos casos un Estado garantizará mapas que reconocen derechos territoriales que lo perjudican como cree que ocurre, equivocadamente, en este caso.

Toda utilización del mapa constituye un acto implícito de aprobación, que va desde el ejer­cicio de aprendizaje en la escuela, hasta el uso exitoso de mapas en la búsqueda de caminos, o la impactante imagen de Colin Powell seña­lando en un mapa de Irak las ubicaciones de armas de destrucción masiva. El uso del mapa por parte de Colin Powell para promover las demandas bélicas de Bush, Blair y Aznar es un brillante ejemplo de cómo la autoridad del mapa puede ser explotada en acciones públicas. Bush, Blair y Aznar tuvieron la intención de ir a la guerra, pero la autoridad del mapa de Powell lubricó los engranajes de la máquina política.

La covid-19 y las múltiples consecuencias sanitarias, sociales y económicas provocan una crisis de alcance mundial, los estados-nación implosionan y el mapa del mundo se ha de volver a dibujar cada semana. En Madrid están convocadas elecciones locales. ¿Importa?