Manuel Sin la ambición intelectual de Buñuel reencarnada

Manuel Sin es un hombre que su ambición intelectual le ha llevado a ensanchar desde el principio los márgenes del lenguaje audiovisual y de experimentar en el fondo y en la forma. Fusión del presente y del pasado, heredero directo de la genialidad de Luis Buñuel y que en ocasiones llega a superarle en el tratamiento psicoanalítico del mundo de los deseos y miedos de sus personajes como ha demostrado en su obra “Las tres revelaciones”. Un maestro de jugar con lo abstracto y lo enigmático que ya mostraba como creador del movimiento pictórico Neoexpresionismo Multitudinario y con una destacado y premiado trabajo como profesional de la caracterización y que algunos de sus trabajos está expuesto en museos como es el caso de la recreación de la primera mujer del Mesolítico en España ( https://elpais.com/espana/galicia/2020-08-29/la-primera-mujer-del-mesolitico-estudiada-en-espana-era-de-piel-negra.html#:~:text=Elba%20es%20el%20primer%20f%C3%B3sil,Bra%C3%B1a%20(Valdelugueros%2C%20Le%C3%B3n ).

Un hombre con una curiosidad innata en todas las artes pero que se decanta por el cine como vía de expresión.

Respecto a su labor docente con la prestigiosa Universidad San Jorge poco se puede decir y su labor en la faceta de maquillaje es uno de los grandes profesionales del mundo del cine no sólo en España, sino internacionalmente.

¡Hola Manuel! Muchas gracias por aceptar la entrevista. ¿Me podrías contar un poco sobre tu trabajo como caracterizador y director de cine?

Hola, encantado de contestarte, aunque es una pregunta que abarca dos enormes mundos, de los que podría hablar mucho. Como caracterizador he realizado numerosos trabajos, para cine, teatro, tv, encargos privados de escultura, etc, he maquillado dentro de los Palacios más importantes de Zaragoza, conocí a un científico que se interesó por mis prótesis, actualmente trabajo para Universidades, escuelas de cine y audiovisuales, incluso algunos de mis trabajos están en algún museo, como mencionas anteriormente.

Como Director de cine, me he estrenado con mi primer cortometraje, que es una tragicomedia, a modo de sátira, cuya premisa principal es: ¿Qué estarías dispuesto a hacer por llevar a cabo tus creencias? Las creencias son el motor que mueve el mundo. En mi cortometraje he aprovechado a convertir a laactriz Choni Acin, en un hombre, representa a su padre que se le aparece en el primer sueño, una caracterización de dos horas, con posticería.

Con una carrera tan polifacética y profesional. ¿Qué te motiva a seguir creando y trabajando?

La creatividad forma parte del ser humano, creamos sin darnos cuenta de que estamos creando, al igual que una mujer crea vida, yo doy vida a mis películas creando un mundo lleno de personajes jugando con arquetipos, hilados en torno a una trama que al mismo tiempo contiene subtramas, como la vida misma, así creo un mundo ficticio, que hace soñar a los demás. Desde niño he sido un observador, una cosa lleva a la otra. La naturaleza es creación pura, el mundo, el universo en expansión, Cuando creo estoy en sintonía con el todo.

Siendo tan gran creador ¿Por qué te decantaste por el cine?

El séptimo arte, abarca todo lo he estudiado, aprendido, trabajado, absolutamente todo. En esta película he podido, escribir el guion, dirigir, realizar, montaje, el apartado de arte, la decoración, la caracterización, hasta mis cuadros aparecen en la escena en casa del cura. He tenido personas que me han ayudado en el apartado de iluminación, sonido, vestuario, maquillaje, peluquería de Kike Franco de Globalmakeup.zgz y por todo su apoyo. al final si tienes que estar dirigiendo debes centrarte en la escena y en los actores, he llegado a grabar también, tengo muy claro dónde ponerme para el encuadre que estaba buscando.

¿Qué es lo que esperas dentro de tu carrera como cineasta?

Me gustaría seguir aprendiendo y evolucionando, llevar a cabo mis guiones, me gustaría dejar claro que no soy director de un solo género, aunque mi opera prima es una tragicomedia, la mayoría de mis guiones son de fantasía y ciencia ficción, los géneros se fusionan entre ellos, una película de ciencia ficción puede tener comedia perfectamente. También me gustaría encontrar financiación y poder contratar un buen equipo técnico, creando empleo en esta industria con tanto potencial, llevar a cabo mis largometrajes centrándome más en dirigir y dar forma al proyecto, mostrarlos al mundo y encontrar mi hueco entre los cineastas.

Si bien es conocido que el germen del cine comenzó en tierras aragonesas, un 22 de febrero de 1870, con Eduardo Jimeno y su “Salida de misa de doce del Pilar” se asentó con el talento de esos genios que fueron Buñuel, Berlanga y Carlos Saura ¿ No se podría decir que ahora es el momento de su gran expansión desde la Igualdad?.

Bueno, sería para mí un tanto soberbio compararme con estos grandes maestros, yo estoy empezando y con los pies en el suelo, soy admirador de todos ellos, me considero un discípulo, he visto muchas de sus películas, ellos dejaron un documento visual muy importante, reflejando estelas del ser humano, de su comportamiento y costumbres…etc. Y al igual que ellos, a mí me gusta, la comedia, sus personajes.

Tu última película tiene muchos rasgos en común con “Viridiana” y su análisis de la sociedad, una obra maestra de Buñuel y fue precisamente cuando el gran Carlos Saura coincidió por primera vez en ese genio y su compañera de viaje , una cámara de fotos Leika y de ahí fue el momento que explosiono el talento del gran Carlos Saura ¿ No crees que no es casualidad el gran éxito que ha tenido “Las Tres Revelaciones” y el seguro gran reconocimiento de su arte y su posterior influencia en el cine que viene?.

En realidad, no soy consciente, ojalá tenga esa influencia en el cine próximo como me dices. El parecido como comentas con Viridiana, puede ser a nivel subconsciente, pero el único parecido con la película de Buñuel, que la protagonista es una monja, que las dos emprenden un viaje y se ven envueltas en una trama compleja llena de subtramas, como son la aventura, la presentación, el enigma, el amor, el sacrificio, la venganza, la huida, aunque la mía regresa a casa después de haber hecho una limpieza moral al mundo.

Si bien siempre se ha dicho que tras las imaginaciones de Buñuel estaba Francisco de Goya, pintor aragonés. ¿Se podría decir lo mismo sobre ti, que además eres un gran maestro de la pintura?

Desde niño tuve la suerte de estar cerca de artistas, cuando vivía en el pueblo. tuve mi vecina Trinidad González que estudió bellas artes en Madrid, pasaba largas horas con ella en su estudio pintando, venían a su casa amigos de la universidad como el escultor Francisco Barón, me sorprendían algunas de sus excentricidades, cuando hacían espiritismo, con una calavera de no se sabe quién, pegaban con celo al vaso un lápiz y le pedían que dibujase algo, todo era muy motivador para mí. Años más tarde, trabajé en el mundo de la decoración, estuve viviendo en Madrid y trabajando en varios proyectos entre ellos restaurar el vestíbulo del MUSEO REINA SOFIA de Madrid, toda una experiencia, una noche entera encerrados con otro compañero, rodeados de arte y misterio, en un lugar tan especial como ese edificiotan emblemático y que en el pasado fue un hospital, General de Madrid, albergue, depósito de cadáveres, imagínate, con las leyendas de fantasmas que aún deambulan por allí, pero todo esto me inspira, se me ocurre “Una noche de terror en el museo.” Jajaja… Más tarde creé el estilo pictórico NEOEXPRESIONISMO MULTITUDINARIO. Con el que he hecho varias exposiciones. El apartado de arte en mi cortometraje ha sido muy importante, he recreado la casa del cura con obras de arte, son algunos de mis cuadros, también el patio del cura, con la cruz templaría del suelo, las ornamentaciones en las paredes de dicho patio, el crucifijo del templo, las setas venenosas.

¿Qué representa para ti el medio rural?

Desde luego el entorno natural es fundamental y necesario, me hace encontrar con el yo interior que está más cerca del arte. Sobre todo, a la hora de escribir, es más inspirador que la ciudad. Mi película se desarrolla en el medio rural, en concreto en el pueblo de Inogés, provincia de Zaragoza he contado con la colaboración de figurantes del pueblo, su alcaldesa me autorizó poder grabar en las localizaciones que había elegido, el lavadero, calles, plaza, incluso algunas personas me dejaron sus casas estilo retro

¿Qué proyectos tienes en mente tras este trabajo?

Mi mayor motivación es sorprender a los demás y entretener, veo que siempre han tenido ese interés por las cosas que hago, busco la perfección en ellos. Tengo varios guiones, estoy entre dos muy polémicos socialmente hablando y que darán mucho de que hablar.