Desde que metieron en la cárcel a Pablo Hasél, no ha dejado de haber manifestaciones, en las calles de diferentes provincias, en favor de la libertad de expresión. Pero no todas son iguales, ni todos los que acuden a ellas se comportan de igual forma, ni tienen los mismos intereses.

Por un lado están los que se manifiestan de forma pacífica, como lo hemos hecho casi todos en diferentes momentos de la vida, defienden derechos; para muestra las manifestaciones del 8 de marzo en defensa de los derechos de las mujeres, donde siendo multitudinarias en todas las ciudades de España, nunca se han producido actos vandálicos, ni violentos.

Pero lo que estamos viendo en estos últimos días en Barcelona principalmente por las noches, es la disculpa de unos pocos para cometer actos violentos, para saquear comercios, para arremeter contra entidades bancarias, etc… Es algo que ya en un artículo del año pasado, comenté; alentar a la ciudadanía a no cumplir las leyes, a la insumisión, podía tener graves consecuencias para mantener la paz y la tranquilidad en las calles, y por desgracia no me equivoqué.

No seré yo quien diga que no se tenga que luchar por lo que uno cree, que no debemos manifestarnos por lo que consideramos injusto, por el bien común. Entiendo que los ciudadanos estamos hartos, hastiados de tanta injusticia, de una situación que nos sobrepasa, pero esto no es disculpa para los terribles disturbios que estamos viendo diariamente, y habrá que tomar medidas drásticas por desgracia, porque unos pocos han convertido las protestas en una batalla campal.

Libertad de expresión, siempre, libertad de manifestación, siempre; pero la violencia nunca ha sido la solución a nada, la violencia solo engendra más violencia. Revolucionarios que consiguieron sus fines sin actos violentos: Mahatma Gandhi, Martin Luther King, Nelson Mandela… Tres hombres que han sido ejemplo de grandes avances en derechos, y que no promulgaban el uso de la violencia para ello.