Mahsa Amini (1906 – 2022)

Mahsa murió sin saber que se convertiría en la gota que colmaba el vaso. Según la Policia de la Moral, su delito fue llevar mal puesto el hiyab. El castigo, su muerte.

Para comprender dónde nace la valentía de las mujeres iraníes, que han tomado las calles de Irán con el apoyo de los hombres, consulté a mi garganta profunda en Oriente Medio:

“La reacción de la sociedad irani a la muerte de Mahsa Amini a manos de la policía de la moral puede parecer sorprendente, pero es resultado de un largo proceso que tiene que ver con la larga tradición revolucionaria del Irán moderno. La primera revolución constitucional tuvo lugar en 1906, reprimida conjuntamente por Inglaterra y Rusia. En 1951, el gobierno nacionalista de Mohamed Mossadegh fue pionero en la nacionalizacion de los recursos energerticos del pais, que fue respondido por la organización de un golpe de estado promovido por Reino Unido y EEUU en 1953. La revolución de 1979 se puede considerar una consecuencia directa de ese proceso interrumpido con un estallido de radicalismo en lo político y lo social de tinte anti-norteamericano como venganza por el golpe del 53. A pesar de asumir los principios islámicos como bandera, la revolución de Khomeini supuso una incorporación masiva de la mujer a la educación universitaria, al trabajo y a la política. De hecho, hoy en día el número de mujeres que egresan de las universidades iraníes supera el de los hombres.

Las hijas de la revolución no fueron dóciles seguidoras de la autoridad religiosa tradicional, como pone en evidencia el caso de Faezeh Rafsanjani, hija de uno de los líderes fundadores de la República Islámica, que llegó a ser detenida por su actividad política a pesar del poder e influencia de su padre. Massumeh Ebtekar , la famosa Sister Mary de la toma de rehenes de la embajada de EEUU en Teherán, es otro caso interesante, pues se convirtió en una de las líderes del movimiento reformista en la época de Khatami, enfrentándose al establishment clerical. En 2009, durante las masivas manifestaciones en protesta por el fraude electoral a favor de Ahmadinejad, las mujeres tuvieron un papel protagonista. Cuando la represión se volvió más violenta y hubo numerosas víctimas, fueron las mujeres las que mostraron más coraje y resistencia, según numerosos testigos presenciales.

Puede parecer paradójico que un régimen bajo estricto control clerical conviva con una sociedad que ha tenido una evolución más semejante al mundo occidental que a los países de su entorno. El hecho de no haber sido nunca colonizado por potencias occidentales hace que los valores de igualdad, tolerancia y secularismo no sean vistos como una imposición colonial sino como parte de la propia cultura persa, de raíz indo-europea y no semítica como sus vecinos árabes. La religiosidad ampliamente extendida en Irán se identifica más con la tradición sufi representada por Rumi que con la ortodoxia tradicional, en una dialéctica no exenta de tensiones y conflictos.

Frente al apoyo social mayoritario por una transición política moderada, expresada en diversos procesos electorales, las reacciones ultraconservadoras coinciden con los momentos de mayor hostilidad norteamericana, a partir de 2003 con George W Bush, y de 2018 con Donald Trump. Las elecciones de Mahmoud Ahmadinejad y de Ibrahim Raisi pueden considerarse en gran medida reacciones del sistema en respuesta a las sanciones y beligerancia creciente de Washington bajo esas administraciones. Es asumido que Rusia es uno de los aliados de Irán en su confrontación con EEUU, pero en realidad hay una arraigada desconfianza hacia Moscú que hace esa alianza muy circunstancial y meramente táctica. Tampoco China es un aliado de preferencia para Irán, que ha intentado de forma reiterada recomponer su relación con Washington, en un juego de sillas musicales que parece estar siempre con el pie cambiado. La supervivencia del régimen irani se debe en gran medida a la política beligerante de EEUU que facilita el aislamiento del país bajo unas draconianas sanciones y sirve de coartada a sus dirigentes para justificar sus errores y el fracaso de sus políticas, alimentando un arraigado nacionalismo que desconfía del apetito de las grandes potencias por controlar sus destinos. Por otra parte, creo que Obama tuvo una intuición acertada con el JCPOA, Incorporando Irán al nuevo orden regional creó una dinámica que hubiera favorecido el equilibrio”.

