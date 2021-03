El modelo sanitario en pandemia es apoyar la sanidad primaria, no construir un gran hospital.



Ayudas directas a pymes y autónomos, no permitir aperturas a todas horas.



Madrid no es modelo de cómo gestionar la pandemia.



📺 @equipoGabilondo en @Lanoche_24h #GobernarEnSerio pic.twitter.com/yN5SpWZoEu