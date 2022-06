Madrid acogerá la Conferencia Internacional por la abolición de la prostitución

La Conferencia internacional por la abolición de la prostitución en España se celebrará en el Instituto Internacional de Madrid. Será el 15 de junio a las 16:30 horas. Contará con un potente panel de supervivientes de España y otros ocho países. Parlamentarias abolicionistas españolas y líderes globales en la lucha por la abolición de la prostitución y la trata con fines de explotación sexual. Con este evento, el movimiento internacional viene a apoyar el proceso abolicionista en España en un momento clave.

Abolición de la prostitución

Tras el primer panel con el “Llamamiento de las supervivientes para la abolición de la prostitución en España”, el segundo panel de la Conferencia contará con la presencia de las parlamentarias españolas Andrea Fernández Benítez (secretaria de Igualdad del PSOE y diputada por León del Grupo Socialista) y Marta González Vázquez (portavoz adjunta de Igualdad del PP y diputada por A Coruña del Grupo Popular. Pendiente de confirmación, en su caso acudirá otro representante del Grupo Popular en el Congreso).

A continuación intervendrán figuras internacionales del abolicionismo: Valiant Richey (Representante Especial y Coordinador de la Lucha contra la Trata de Personas de la OSCE), Jean-Claude Brunet (Embajador en Misión Especial de Francia para la Lucha contra las Amenazas Criminales Trasnacionales) y Anna Ekstedt (Embajadora en Misión Especial de Suecia para la Lucha contra la Trata de Personas).

- Publicidad-

Abrirá la Conferencia la Presidencia de la Coalición por la Abolición de la Prostitución (CAP Intl.), un movimiento formado por organizaciones de base y de supervivientes, unidas en torno al objetivo de la abolición de los sistemas de prostitución y trata de seres humanos con fines de explotación sexual. Actualmente, la Coalición incluye 35 organizaciones en 27 países y apoya a más de 17.000 personas en todo el mundo. La presidenta actual es Cherie Jiménez, que es sobreviviente.

Supervivientes por la abolición de la prostitución

La Conferencia internacional contará con la participación de destacadas figuras del movimiento global de supervivientes de la explotación sexual:

Rumanía/España

Amelia Tiganus (Rumanía/España) es una líder abolicionista, autora del libro La revuelta de las putas. Es militante del Movimiento Abolicionista del País Vasco (EHMA) y fundadora de Emargi, una asociación dedicada a luchar de manera integral por un futuro libre de explotación sexual y reproductiva. Ha sido coordinadora de la plataforma de formación de Feminicidio.net y es cofundadora de la Escuela Abolicionista Internacional.

Nigeria/España

Lydia Osifo Festus (Nigeria/España) es una superviviente e integrante de Las Poderosas, una organización que busca acabar con la violencia contra las mujeres, coautora de Libres para soñar, y costurera y empresaria del Taller de Costura COPO Poderosa.

Agentina

Alika Kinan (Argentina) es una líder abolicionista y feminista de Argentina, donde fue la primera superviviente de la prostitución que presentó con éxito una demanda contra su explotador y contra el Estado. Con su organización, la Fundación Alika Kinan, ha estado abogando por el gobierno argentino para prevenir la trata en el país. También es directora del Programa de Estudio, Formación e Investigación sobre trata de personas (PEFITE) de la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM).

Colombia

Claudia Quintero Rolón (Colombia) es una líder social, activista que trabaja por la defensa de los derechos de las mujeres y las víctimas del flagelo de la trata de personas en Colombia y Gerente y gestora social de la Fundación Empodérame. En 2022 fue elegida Mujer Cafam, entre las 29 candidatas que representaban a igual número de departamentos del territorio nacional.

Susan Andrea Avella (Colombia) es sobreviviente de trata sexual en el marco del conflicto armado, defensora de derechos humanos y fundadora y directora de la Fundación Dignidad Abolicionista en Ibagué. Participó en la estrategia nacional contra la trata y creó la metodología integral de atención “Toma mi mano”, con la cual se han beneficiado más de seiscientas mujeres sobrevivientes de diversas formas de explotación. Hoy es empresaria, con una planta de producción textil que da empleo a cincuenta mujeres.

Estados Unidos

Cherie Jiménez (EE.UU.) es la directora y fundadora del Centro Eva, una organización dirigida por supervivientes que ofrece apoyo directo a las personas prostituidas en Boston (EE.UU.). Cherie es también una superviviente. En la actualidad es la presidenta de la Coalición para la Abolición de la Prostitución.

Nueva Zelanda

Ally-Marie Diamond (Nueva Zelanda) es la fundadora de la organización Wahine Toa Rising en Nueva Zelanda, que apoya a mujeres y niños explotados en el comercio sexual en Aoteraroa. Ella misma es una superviviente de la prostitución de origen maorí/isleño del Pacífico.

Francia

Rosen Hicher (Francia) es una líder de supervivientes y abolicionista de la prostitución que fue fundamental para la aprobación de la ley abolicionista en Francia (2016). Hicher recorrió 800 kilómetros a pie por Francia en 2014 en apoyo de la ley. Es autora del libro Testimonio de una prostituta.

Irlanda

Rachel Moran (Irlanda) es miembro fundador de SPACE International y autora del bestseller Paid For. My Journey Through Prostitution. Moran es una activista abolicionista y fue fundamental para llevar el modelo abolicionista Irlanda.

México

Karola de la Cuesta (México) es la fundadora de Alas Abiertas y una superviviente de la explotación sexual. A través de su organización, lucha contra la trata y la esclavitud sexual de mujeres y niños.

Abolición de la prostitución YA