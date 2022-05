Madres y abuelas de menores tutelados alzan su voz contra Servicios Sociales de la Junta de Andalucía

- Publicidad-

Una imagen muy similar a la que se vio en Madrid, hace dos semanas, se ha repetido en Cádiz. Varios colectivos sociales y asociaciones de familias de menores tutelados han salido a la calle, bajo el movimiento «Tomaremos Medidas» para reivindicar el regreso de los jóvenes a sus núcleos familiares y denunciar la política social de la Junta de Andalucía en los centros de menores tutelados.

A las puertas de la delegación territorial de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, durante una concentración de madres y abuelas de menores tutelados, se han exhibido muñecos bebé junto a billetes de 500 euros para denunciar lo que consideran «un negocio».

Toñi Moreno, portavoz de la Asociación Nacional del Menor Tutelado ha hecho un llamamiento a las familias para que se unan a la lucha de madres y abuelas gaditanas.

«Estamos aquí, porque cuando tu vas a Servicios Sociales a pedir ayuda, en lugar de ayudarte en tu situación familiar, porque estás pasando un mal bache, porque en ese momento no tienes trabajo o porque tu marido se ha ido y te ha dejado con los niños y no te pasa la manutención, o por cualquier cosa de estas, lo primero que hacen es quitarte a los niños. ¿Y ahora qué ocurre? Que la Unión Europea paga, por cada niño, 4.000 euros mensuales. Y en vez de ayudar a las familias, que económicamente están mal, con un trabajo, por ejemplo, no, le pagan entre 600 y 700 euros mensuales a las familias de acogida».

Moreno sostiene que «quieren mantener el negocio y para eso se están llevando a niños con informes falsos, manipulados, tergiversados y con ocultismo».

También denuncia que «a los niños les están violando, maltratando, prostituyendo, vejando…Y no dejan de ser niños. Por muy pobres que sean, por muy mal que estén en sus casas, con quién tienen que estar es con sus familias, con sus abuelas, con sus tíos. Aquí hay unas cuántas abuelas luchando por sus nietos, y no se los devuelven».

La abuela coraje de Chiclana

Ese es el caso de Mercedes Estrada, la abuela coraje de Chiclana, como es conocida entre las familias.

«Llevo 7 años luchando por mi nieta. Tengo 3 sentencias ganadas. Una avalada por el Tribunal Supremo, incluso. El 27 de noviembre de 2021 mi nieta tendría que haber estado ya conmigo, en mi casa, para siempre, y hasta la fecha no sabemos nada».

En la mayoría de los casos, explica Moreno, «el perfil de las familias es el de gente que tiene viviendas, que viven bien…pero como los niños se los han quitado recién nacidos o con muy pocos meses…por mucho que luchan las familias, no les entregan a los menores. Ya se han encargado ellos de que esos niños tengan otra familia».

Por ello piden a la Administración que ponga fin, de inmediato, a esta situación, de modo que los menores que hoy permanecen en centros tutelados por la Junta de Andalucía retornen a su núcleo familiar biológico.