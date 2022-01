Macarena Olona: cae el mito de la española recia que no se vacuna

- Publicidad-

Más de un votante y afiliado de Vox se ha quedado boquiabierto con la imagen que Macarena Olona ha publicado el último día de 2021. La portavoz de la ultraderecha en el Congreso de los Diputados ha colgado en su cuenta oficial de Twitter una fotografìa en la que se le ve recibiendo la vacuna contra el coronavirus en el Hospital Isabel Zendal. Junto a la instantánea, la siguiente frase: «Gracias a todos los sanitarios por cuidar de nosotros». Tras esta declaración, algún que otro ultraderechista acabó frotándose los ojos. No podía ser, Macarena Olona vacunándose como una comunista más, aún peor, como una defensora del Estado de bienestar que agradece la labor de médicos y enfermeras. Imposible que fuese verdad.

Al menos Santi Abascal ha mantenido el tipo hasta el final e incluso se ha enfrentado a Jiménez Losantos al no querer desvelar si es un vacunazi sanchista o va por la vida a pelo, es decir, bebiendo lejía y sin inmunizar. Pero lo de Olona ha hecho saltar muchas lágrimas en las filas franquistas. Ella, tan aguerrida y valiente, tan musa del falangismo recio. Ella, el látigo fustigador del rojerío podemita sometiéndose a la jeringuilla para terminar como una «cacunada» más, como una zombi del 5G, como una abducida de los chinos de Wuhan, de Bill Gates y de Soros. ¿Pero no habíamos quedado que vacunarse era cosa de rojos, maricomplejines y borregos bolcheviques? Si Franco levantara la cabeza…

Los militantes de Vox se lamentan en las redes sociales y se dicen unos a otros: «La hemos perdido para siempre, ya ha caído presa del maldito experimento genético». Si Olona salió del hospital siendo la misma persona o convertida ya en una sumisa cobaya humana es algo que nadie conoce. Hasta donde se sabe, no consta que se le haya pegado ningún imán en el brazo por influencia del supuesto grafeno. Y ahora que lo dicen, ya no lleva puesto el sombrero magufo de papel aluminio, prueba inequívoca de que se ha pasado al bando vacunazi.

¿Qué le ha ocurrido a Macarena, qué ha sido de aquella mujer fuerte y rocosa como un roble que no parecía doblegarse ante nadie y ante nada, ni siquiera ante un trancazo malo de coronavirus? Sea como fuere, la imagen de Olona sometiéndose al pinchazo marxista es similar a la estampa que han protagonizado muchos otros representantes políticos del establishment para animar a la ciudadanía a la vacunación. Lo cierto es que Vox lleva meses jugando al despiste para tratar de captar el voto de los negacionistas y esta imagen de Olona convertida en una dulce ternerilla marcada para siempre no ha pasado desapercibida para los correligionarios ultras. Desde sus propias filas se le ha llamado la atención en ese sentido. «Así no Macarena, así no», le reprochan en un tuit. Dicen que ya están quemando su retrato en los aquelarres del Valle de los Caídos.

El negacionismo de Vox

Desde que comenzó la pandemia, Vox se ha movido en la ambigüedad, sin definirse si está a favor o en contra de las vacunas. Además, no se ha quedado impasible ante lo que considera un «apartheid sanitario» en Cataluña. El partido ha presentado un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) contra la aplicación del pasaporte COVID, el toque de queda y el cierre del ocio nocturno en toda la región.

El presidente del grupo parlamentario de la formación, Ignacio Garriga, ha dejado claro que «el separatismo sigue avanzando» en su objetivo de «seguir pisoteando los derechos y libertades del conjunto de los catalanes», aunque también ha destacado que el partido no se quedará parado ante este «apartheid sanitario», impuesto de forma «arbitraria» por parte de la «dictadura separatista».

Garriga ha asegurado que lo que pretende el gobierno de la Generalitat con estas medidas es «imponer de facto la vacunación obligatoria». Ante esta situación, ha reiterado que Vox «plantará cara» las veces que sea necesario hasta lograr que se respete la libertad de todos los catalanes y se dejen de crear «ciudadanos de primera y de segunda».

«Animamos al conjunto de la ciudadanía a reivindicar sus derechos y libertades», ha señalado. En este sentido, ha añadido siempre contarán con el apoyo de Vox para evitar que el separatismo y la izquierda avancen en su agenda rupturista y de imposición ideológica.