Lula en un mitin en Brasil afirma que Bolsonaro “está poseído por el demonio, como un fariseo y un genocida”

El expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, dio comienzo ayer a la campaña de las presidenciales en Brasil a 15 puntos de ventaja. El candidato favorito para los comicios de octubre afirmó que el presidente Jair Bolsonaro está “poseído por el demonio, como un fariseo y un genocida” y, que “sus mentiras no le mantendrán en el poder”.

Lula: “Bolsonaro está poseído por el demonio”

“Si hay alguien poseído por el demonio ese es Bolsonaro”, señalo el líder del Partido de los Trabajadores (PT), en un primer acto de ingente simbolismo a las puertas de la fábrica de Volkswagen, en Sao Bernardo do Campo. Allí, en la década de 1970 comenzó su carrera política y se hizo conocido como líder sindical.

Lula acusó al Gobierno de Bolsonaro de “no preocuparse por el empleo” y carecer de “una política económica para un país que sufre con una inflación del 10%” y que cuenta con unos diez millones de personas en busca de trabajo (9,3%).

Vim ao ABC hoje, nesse dia tão marcante da minha vida, para dizer que nós vamos ganhar as eleições e recuperar o Brasil. Porque esse país precisa de nós! #BrasilDaEsperança 🇧🇷



📸: @ricardostuckert

Lula donde todo comenzó

En los brazos de los trabajadores, donde todo comenzó, el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva abrió la campaña este martes. En la puerta de la fábrica de Volkswagen do Brasil, en São Bernardo do Campo (SP), Lula aseguró que volverá a ser presidente para recuperar el país.

“Vamos a ganar las elecciones porque este país nos necesita”, dijo a los trabajadores. “Prepárense porque vamos a trabajar y hacer la mayor transformación que ha visto este país. Con la vuelta al trabajo, al salario y al respeto”, dijo.

La historia de Brasil cambiará

“Nuestra historia cambiará. Ya no verás niños mendigando. Ya no verás a nuestro compañero durmiendo en la alcantarilla. Este país tiene que avergonzarse de sí mismo. No es por falta de dinero, es por falta de vergüenza de parte de la gente que está gobernando. No tienen sentimientos, no saben lo que es el hambre, lo que un ciudadano pediría por un plato de comida”, dijo emocionado.

Lula dá início a campanha em porta de fábrica no ABC

Frente a los trabajadores, el expresidente anunció que el reajuste de la tabla del impuesto a la renta será la primera medida que se tome en su gobierno. Y que volverá a planta de fábrica para informar personalmente. “No voy a enviar un mensaje, voy a entrar personalmente dentro del Volkswagen para hablar contigo”, prometió.

Lula lamentó que el país esté hoy en peor situación que cuando asumió por primera vez, en 2003. “Este gobierno (Bolsonaro) no se preocupó de crear empleos”, se quejó, comparando el número de empleados de esa fábrica en la década de 1990. 2003 (13.857), 2012 (14.164) y 2022 (7.931).

Metalúrgicos del ABC

El expresidente dijo que optó por estar a las puertas de la fábrica para encontrarse con viejos y nuevos compañeros de lucha, así como con los hijos de trabajadores que estudian para posicionarse en el mercado laboral. “Todo lo que he vivido, aprendido en política, se lo debo a esta extraordinaria categoría llamada ‘metalúrgicos del ABC’. Vengo a la puerta de Volkswagen desde 1969. En ese momento la fábrica tenía más de 40 mil trabajadores”, recordó.

Lula relató la época en que la cuna del sindicalismo paulista sacudió al país al tomar posición contra el régimen militar. “Fue en la puerta de los Volkswagen, Ford y Mercedes que logramos que la clase obrera brasileña se politizara, saliera a las calles a realizar las huelgas del 78, 79 y 80, para derrocar el régimen militar y conquistar la democracia”, declaró.

VEM LULA, PRECISAMOS DE VOCÊ PARA CUIDAR DO POVO BRASILEIRO ⭐ É LULA PRESIDENTE! É 13! É O BRASIL VOLTANDO A SORRIR 🗣️🗣️🗣️



Vamos chamar todo mundo, em cada canto do país, para votar em @LulaOficial e no #TimeDoLula 🚩 Nossa missão é retomar a esperança 🇧🇷✊#Vote13 #Lula13 pic.twitter.com/7NSuO8RO4Y — PT Brasil #Vote13 (@ptbrasil) August 16, 2022

Al cato también asistieron Fernando Haddad (PT), candidato al gobierno de São Paulo, Márcio França (PSB), que aspira a un escaño en el Senado por el mismo estado, Gleisi Hoffman, presidenta nacional del PT y candidata para diputado federal por el estado de Paraná, además de los sindicalistas Wellington Damasceno, director administrativo del Sindicato de los Metalúrgicos ABC, y Moisés Selerges, presidente del Sindicato de los Metalúrgicos ABC.