Lula da Silva sobre la guerra en Ucrania: «No es sólo Putin el culpable. Estados Unidos y la UE también son culpables.»

El ex presidente de Brasil, Lula da Silva, ha sido entrevistado por la revista Time esta semana.

Da Silva vuelve a estar en campaña, precisamente a partir de mañana cuando se lanzará a las calles para solicitar de nuevo al apoyo de la ciudadanía.

A lo largo de la entrevista, enfocada en su propuesta para recuperar de nuevo la presidencia del país, se le pregunta por el petróleo. Concretamente le preguntan si la idea es seguir extrayendo y usando el petróleo que ya se ha encontrado y dejar de explorar nuevos yacimientos. Lula responde que no se plantea esta cuestión y que «mientras no tengas energía alternativa, seguirás usando la energía que tienes. Piensa en nuestra querida Alemania: Angela Merkel decidió cerrar todas las centrales nucleares. Ella no contaba con la guerra en Ucrania. Y hoy, Europa depende de Rusia para la energía. Lo que puede hace es comenzar un proceso a largo plazo para reducir la necesidad de petróleo a medida que amplias otras alternativas. No te puedes imaginar que Estados Unidos deje de usar petróleo de un día para otro».

En la siguiente cuestión se pregunta directamente sobre la guerra de Ucrania. Concretamente se pregunta a Da Silva si podría hablar con Vladimir Putin después de lo que ha hecho en Ucrania. La respuesta del ex presidente dice así: «Los políticos cosechamos lo que sembramos. Si siembro fraternidad, solidaridad, armonía, cosecharé cosas buenas. Si siembro discordia, segaré pleitos. Putin no debería haber invadido Ucrania. Pero no es sólo Putin el culpable. Estados Unidos y la UE también son culpables. ¿Cuál fue el motivo de la invasión de Ucrania? ¿La OTAN? Entonces, EEUU y Europa deberían haber dicho: «Ucrania no se unirá a la OTAN». Eso habría solucionado el problema.»

Es entonces cuando se vuelve a repreguntar si considera que la amenaza de que Ucrania se uniera a la OTAN fue la verdadera razón de Rusia para invadir. Lula responde que «ese es el argumento que esgrimieron. Si tienen uno secreto, no lo sabemos. El otro problema era que Ucrania se uniera a la UE. Los europeos podían haber dicho: «No, ahora no es el momento para que Ucrania se una a la UE, esperaremos». No tenían que alentar la confrontación.»

La entrevistadora comenta que «cree que intentaron hablar con Rusia» y Lula responde con contundencia: «No, no lo hicieron. Las conversaciones fueron muy pocas. Si quieres paz, tienes que tener paciencia. Podrían haberse sentado en una mesa de negociación durante 10, 15, 20 días, un mes entero, tratando de encontrar una solución. Creo que el diálogo solo funciona cuando se toma en serio».

A continuación la entrevistadora pregunta a Lula qué habría hecho él y si hubiera sido capaz de evitar el conflicto. En esta pregunta Da Silva responde que no sabe si habría sido capaz. «Si yo fuera presidente, habría llamado a Biden, a Putin, a Alemania y a Macron. Porque la guerra no es la solución. Creo que el problema es que si no lo intentas, no arreglas las cosas. Y tienes que intentarlo. A veces me preocupo. Me preocupé mucho cuando EEUU y la UE adoptaron a Guaidó. No se juega con la democracia. Para que Guaidó sea presidente, tendría que ser elegido. La burocracia no puede sustituir a la política. En política son dos jefes de Estado quienes gobiernan, ambos elegidos por sus pueblos, los que tienen que sentarse en la mesa de negociación y mirarse a los ojos y hablar.»

Añade que «Ahora, a veces me siento y veo al presidente de Ucrania hablando por televisión, siendo aplaudido, recibiendo una ovación de pie por parte de todos los parlamentarios (europeos). Este tipo es tan responsable como Putin de la guerra. POrque en la guerra no hay un sólo culpable. Saddam Hussein fue tan culpable como Bush. Porque Saddam Hussein podría haber dicho: «Puedes venir aquí y verificar y probaré que no tengo armas de destrucción masiva». Pero mintió a su gente. Y ahora, este presidente de Ucrania podría haber dicho: «Vamos, dejemos de hablar de este asunto de la OTAN, de unirnos a la UE, por un tiempo. Hablemos un poco más primero.»

La siguiente pregunta insiste en si Zelenskiy debería haber hablado más con Putin, incluso con 100.000 soldados rusos en su frontera. Lula responde que no conoce al presidente de Ucrania, «pero su comportamiento es un poco extraño. Parece que él es parte del espectáculo. Él está en la televisión mañana, tarde y noche. Está en el parlamento de Reino Unido, en el parlamento alemán, en el parlamento francés, en el parlamento italiano, como si estuviera haciendo una campaña política. Debería estar en la mesa de negociación».

Ante la sorpresa de la entrevistadora, que pregunta: «De verdad, puedes decirle eso a Zelenskiy? Él no quería una guerra», la respuesta de Lula es contundente: «Él quería la guerra. Si no quisiera la guerra habría negociado un poco más. Eso es todo. Critiqué a Putin cuando estuve en la Ciudad de México en marzo diciendo que fue un error invadir. Pero no creo que nadie esté tratando de ayudar a crear la paz. La gente está estimulando el odio contra Putin. ¡Eso no resolverá las cosas! Tenemos que llegar a un acuerdo. Pero la gente está alentando la guerra. Están alentando a este tipo (Zelenskiy) y luego piensan que es la guinda del pastel. Deberíamos tener una conversación seria: «Está bien, fuiste un buen comediante. Pero no hagamos la guerra para que aparezcas en televisión» y deberíamos decirle a Putin: «Tienes muchas armas, pero no necesitas usarlas en Ucrania. ¡Hablemos!».

Lula también analiza la postura de Biden sobre la guerra en Ucrania y considera que no ha tomado la decisión correcta. «Biden podría haber evitado la guerra, no alentarla. Podría haber hablado más, participado más. Podría haber cogido un avión a Moscú para hablar con Putin.»

La entrevista original y completa puede leerse pulsando aquí.