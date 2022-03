Luis Planas muestra su preocupación: “O intentamos tender puentes o la situación va a ser muy complicada”

- Publicidad-

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas ha mostrado esta mañana preocupación, ante el paro de transportistas y el ascenso de los precios en España: “hay que estar tranquilos, porque los desabastecimientos están siendo puntuales, pero también hay que acelerar los contactos y tender puentes, porque sin diálogo no hay solución”.

Luis Planas muestra su preocupación

En una entrevista en la Cadena SER, ha mostrado su “preocupación” porque se pueda garantizar el suministro y por el impacto que la guerra en Ucrania tendrá en países menos desarrollados, ha admitido el impacto en las empresas y ha recordado que las compras han subido un 20% en España, lo que también impacta en lo almacenado y en los precios. Por todo ello, insiste en hablar y hablar como salida. “O intentemos tender puentes o la situación va a ser muy complicada. Si nos ponemos en ello, podremos llegar a acuerdos”, indica.

Llamada a la tranquilidad

“Estoy preocupado por el suministro. Ha habido falta de algún producto en los supermercados, no solo ligado al suministro, también a las compras, que han sido muy elevadas, casi un 20% superiores. Mi llamada es una llamada a la tranquilidad. Que tendamos puentes y que mucha gente no intente que sea de noche durante el día. Aquí hay dos formas de actuar: o salir todo o no salir nadie”, ha señalado Planas.

Acuerdo con la patronal del transporte

“Ayer el Gobierno hizo una oferta sólida. Y hace falta una buena disposición constructiva para solucionar los problemas. Es un problema complicado y aquí se trata de tomar medidas, pero también el espíritu con que todos afrontamos la situación. O intentamos tender puentes y llegar a acuerdos o la situación va a ser muy complicada. Y eso es muy importante. Faltarán o no concreciones, pero si nos ponemos en ello, podremos llegar a acuerdos”, ha pedido el ministro.

Guerra en Ucrania

“Hay un momento de mucha tensión y hay que vincularlo a la salida de la pandemia. Individual y colectivamente se está pasando mal. Y eso es una realidad. No todos los días además tenemos una guerra en Europa. Hay dos formas de actuar: o salir todo o no salir”, ha profundizado.

Planas sostiene que “ha habido incidencias”, como las ha llamado pero “el funcionamiento en los mercas era casi normal. Ha habido faltas de productos en los supermercados pero ya puntual. Las compras han sido muy superiores, hasta un 20%. Llamada a la tranquilidad. El papel que juega la industria agroalimentaria es fundamental”, ha señalado.

“Mi preocupación es que los piensos o los fertilizantes tengan un precio asequible. Francia tiene que comprar el 90% fuera. España está en la media europea”, indica.

“Las empresas tienen obligación de decir lo que puede pasar si hay cortes en el suministro”, ha reclamado también, al tiempo que ha aplaudido al sector pesquero, uno de los más afectados, porque “no solo hace un trabajado muy duro, sino muy peligroso. Merece especial apoyo”.

Subida de precios mundial

Ante la pregunta de Àngels Barceló de si seguirán subiendo los precios, el ministro andaluz ha dicho: “Tenemos una realidad de un mercado global. Cuando sube el precio del cereal, se complica para los ganaderos. Pero es bueno para los productores de cereal. ¿Va a reflejarse en los precios de la cesta de la compra? Según la FAO (la Organización de la ONU para la Alimentación y la Agricultura), nos enfrentamos a una situación de alza de precios. Este no es un problema español, sino europeo y mundial”.