Luis Medina explica cómo logró penetrar en el ayuntamiento de Madrid: “De las mascarillas me llevé un 45%”

- Publicidad-

Luis Medina, hijo del duque de Feria, afirma ante el fiscal que contactó con «el hermano» de José Luis Martínez Almeida a través de la directora de su antigua universidad. Luceño, potro de los comisionista admite que ocultaron al Ayuntamiento de Madrid las comisiones millonarias y que se llevó el 45%.

Luis Medina

Varios medios han sacado a la luz los vídeos de la declaración ante el fiscal de los comisionistas que presuntamente estafaron cantidades millonarias por material sanitario defectuoso vendido al Ayuntamiento de Madrid en el peor momento de la pandemia de COVID-19.

En su declaración, del pasado 13 de abril, Luis Medina, hijo del duque de Feria, y de Naty Abascal explica cómo consiguió penetrar en el ayuntamiento. Según explicó, una conocida suya le puso en contacto con el hermano del alcalde y éste le dio los datos de la jefa de contratación del consistorio. “A mí se me pasa el contacto del Ayuntamiento, que es la directora de mi antigua universidad, y ella me dice ‘Luis, yo conozco bien al hermano del alcalde, Carlos’. Me da su número, yo escribo a Carlos, y él me dice que me va a pasar el contacto de la persona”.

Carlos, el familiar de Almeida al que se refiere Medina ante el fiscal, es primo del alcalde de Madrid y no su hermano, según confirmó el primer edil. La persona de la que le pasaron el contacto es una alta funcionaria, Elena Collado, la responsable de contratación del Ayuntamiento madrileño.

No coincide con la ofrecida por el Ayuntamiento de Madrid

La declaración de Medina ante el fiscal no coincide con la versión del Ayuntamiento de Madrid, que defiende que el familiar de Almeida solo facilitó al hijo de Naty Abascal el correo electrónico ordinario del área de contratación del Ayuntamiento.

Almeida solo le escribió o llamó

En otro momento del interrogatorio, del que se ha filtrado el vídeo, el fiscal pregunta a Medina si habló en algún momento con el alcalde de Madrid, Martínez Almeida. Media dice que no, que Almeida solo le escribió o llamó para agradecerle la donación de unas 183.000 mascarillas al consistorio.

Medina dice que él solo es “un facilitador entre Alberto Luceño y el ayuntamiento”: “Soy un facilitador, un introductor, el intermediario”.

Luceño se queda con parte del botín

Una gestión por la que se llevó más de un millón de dólares. Medina afirma sentirse engañado por Luceño porque pactaron repartirse en 3/3 la comisión entre él, Luceño y la empresa Malaya, pero Luceño se quedó con la parte del botín. El hijo del duque de Feria también balbucea a lo largo del interrogatorio cuando el fiscal le demuestra que han falsificado documentación para justificar el ingreso de las comisiones millonarias en sus bancos.

Luceño admite comisiones cercanas al 50%

Alberto Luceño, el comisionista que se quedó con 5 millones de euros por la venta de mascarillas al Ayuntamiento de Madrid ante la Fiscalía, que aplicó comisiones de en torno al 50% en la venta de ese material sanitario.

El fiscal pregunta por las comisiones de las mascarillas y Luceño responde: “De las máscaras yo reconozco un 44,85%, y el señor Medina reconoce su porcentaje… y en la otra un 49,41%”. El fiscal pregunta si la “señora Collado (la alto cargo del Ayuntamiento Elena Collado) conocía esas comisiones”, y Alberto Luceño responde que “no”.

Medalla de ORO

El comisionista Luceño reconoce ante el fiscal que dijo a su entorno a través de redes sociales que se merecía la medalla de oro de la ciudad por lo bien que lo había hecho. En otro momento del interrogatorio, Alberto Luceño admite ante el fiscal la venta de coches porque «parte de los coches eran una inversión».

Luceño compró 15 vehículos de lujo durante el estado de alarma: en una sola jornada de julio de 2020 se hizo con dos Aston Martin con un valor superior a los 300.000 euros.

En este interrogatorio también se desvela que existe una relación empresarial entre Luceño y Luis Medina desde 2018, dos años antes de la pandemia y de la operación de las mascarillas con el Ayuntamiento de Madrid que les dejó comisiones millonarias.

El hijo de Naty Abascal, el hombre de la prensa del corazón era Luis el del pollo: “En 2018 me quería suministrar pollo, azúcar y soja”.

Durante todo el interrogatorio Luceño parece colaborar con el fiscal pero niega siempre que cometa delitos.

El Ayuntamiento conocía la investigación desde 2020

El sumario de la supuesta estafa por la compra de mascarillas y material sanitario defectuoso revela conversaciones por WhatsApp comprometedoras entre el comisionista Luceño a una alto cargo del Ayuntamiento de Madrid, en las que se afirma que han hablado con el alcalde. “Ya me ha dicho Luis que le llamó Almeida”.

“Ya me ha dicho Luis que le llamó Almeida”

“Por favor, llámame. Esto es lo peor que me ha pasado en la vida […] Por Dios, dime algo. Nos han estafado seguro”. Elena Collado, alto cargo del área de Hacienda y Personal del Ayuntamiento de Madrid, envió este mensaje el 8 de abril de 2020 a Alberto Luceño, uno de los dos comisionistas investigados por cobrar comisiones millonarias e inflar los precios, junto a su socio Luis Medina Abascal. Estos vendieron al Consistorio en el peor momento de la pandemia. Durante esos días, en la Comunidad, fallecían por cientos.

Los comisionistas mostraron su alborozo al cobrar la mordida: «Pa la saca», escribió Luceño a Medina cuando ingresaron los 6,1 millones de comisión.