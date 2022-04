Luis Medina Abascal, la chulería de un hijo de mamá: “La Fiscalía, ya sabes, son todos de izquierdas”

- Publicidad-

Un señorito, al más puro estilo de la burgesia del XIX, que tras, presuntamente, estafar al Ayuntamiento de Madrid, tiene la osadía de afirmar: “Tengo un contrato perfectamente legal, he cobrado por mi gestión. No hay irregularidad alguna”.

Luis Medina Abascal, un hijo de mamá

Sus palabras han producido una profunda y indignación y rechazo en la sociedad española.

El empresario Luis Medina Abascal está tranquilo, a pesar de haber sido imputado por las indecentes comisiones millonarias que cobró en contratos de mascarillas y material sanitario, en el peor momento de la pandemia.

Se atreve a criticar a la fiscalía, a pesar de que le ha tocado un juez profundamente conservador. Este señorito, achaca la investigación de la Fiscalía Anticorrupción a un sesgo ideológico en el Ministerio Público. “La Fiscalía, ya sabes, son todos de izquierdas”, ha dicho tras conocer la decisión judicial en declaraciones al diario LOC.

Un pijo chorizo dice que la fiscalía anticorrupción lo investiga porque son “todos de izquierdas”, así que para él y los suyos lo normal es la impunidad garantizada por una judicatura de derechas, como dios manda. Si es que a estos patriotas solo hay que dejarles hablar. — Carlos Bardem Oficial (@carlosbardem) April 9, 2022

Enbargados sus bienes

El titular del juzgado 47 de Madrid ha admitido a trámite la querella de la Fiscalía Anticorrupción contra los comisionistas que cobraron un 148% de más, por facilitar material defectuoso contra el COVID por 11,9 millones. Tendrán que declarar como imputados después de Semana Santa.

La carrera del juez está jalonada por decisiones polémicas y con lazos familiares con el Partido Popular. Por lo que es previsible que los dos comisionistas duerman tranquilos tras la filtración del escándalo, previsiblemente por fuego amigo.

El hijo de Nati Abascal, afirma que no ha cometido “irregularidad alguna en estas transacciones”. “Me dedico al comercio internacional, he conseguido con un amigo material sanitario para el Ayuntamiento de Madrid, cuando más se necesitaba durante la pandemia, tengo un contrato perfectamente legal, he cobrado por mi gestión. No hay irregularidad alguna”, dice en declaraciones a LOC.

Es entonces añade: “La Fiscalía, ya sabes, son todos de izquierdas y así actúan. En este caso lo que buscan es si mi socio y yo, le pagamos a algún político para conseguir los contratos. No hay nada de eso, repito que estoy tranquilo”.

Según el diario El Mundo, “el propio Medina cree que fue engañado por Luceño”, ya que el segundo percibió “más comisión de la que habían pactado” y le dio “información falsa” cuando tuvo que acreditar los pagos ante el banco.

El Yate en Gibraltar

Por su parte, Medina adquirió un yate modelo Eagle 44, llamado “Feria”, como el ducado de su padre, que ha sido registrado en Gibraltar y por el que pagó 325.515 euros.

El barco llamado Feria, está registrado en Gibraltar según informa la Fiscalía Anticorrupción. Los datos de geolocalización de la embarcación lo situaban en la mañana de ayer en Sotogrande, y por la tarde se había trasladado a Gibraltar. Un territorio que ya no forma parte de la Unión Europea y que dificulta su embargo e incautación.

Este movimiento del velero provocará que la justicia española tenga que realizar un petición rogatoria a Reino Unido, un país que ya no forma parte de la UE.

Comisionista de la jet-set madrileña

El magistrado titular del Juzgado de Instrucción número 47 de Madrid, ha admitido a trámite la querella de la Fiscalía Anticorrupción contra los empresarios Luis Medina, el hijo de la Naty Abascal y Alberto Luceño. Según el escrito formulado por el Ministerio Público, se les atribuye la supuesta comisión de los delitos de estafa agravada, falsedad documental y blanqueo de capitales por irregularidades en una operación de compraventa de material sanitario en marzo de 2020, con ganancias de más del 148%.

El magistrado tomará declaración a los dos querellados, así como a los testigos necesarios para esclarecer los hechos, pero antes les embargará los bienes que aun queden al alcance de la justicia española.

Las diligencias no son secretas y el magistrado ha ofrecido acciones al Ayuntamiento de Madrid para personarse en el procedimiento.

Mascarillas, guantes y test de diagnóstico de COVID-19 en mal estado

El material sanitario habrían costado al consistorio casi 12 millones de dólares, de los que inicialmente tres millones fueron a parar a Medina y hasta ocho millones a Luceño. Ambos se habrían llevado comisiones del 21% y del 49%, respectivamente, aunque posteriormente se devolvió una parte del material, razón por la que se redujeron finalmente las comisiones a seis millones de dólares (uno para Medina y algo más de cinco para Luceño).

No tenía experiencia significativa en negocios de importación, tampoco disponían de fábricas en China, Tampoco era agente exclusivo de la mencionada empresa. Por su parte, Medina se aprovechó de su amistad con un familiar de Almeida, alcalde de la ciudad.

Se habrían firmado tres contratos, gracias a los amiguismos en el Ayuntamiento madrileño, con precios inflados que eran comisiones.

Precios inflados

Los precios que fijó Luceño e impuso al Ayuntamiento de Madrid amparándose en su falsa posición de fabricante y agente exclusivo de la compañía vendedora eran desorbitantes y una absoluta inmoralidad.

Según el documento de Anticorrupción, “Luceño ocultó que un elevado porcentaje del precio ofertado (aproximadamente el 60% en el caso de las mascarillas, el 81% en el caso de los guantes y casi el 71% en el caso de los test) correspondía a comisiones que los querellados iban a percibir”.

Coches de lujo y yates mientras morían los españoles

Con el dinero de las comisiones, Alberto Luceño compró tres relojes de la marca Rolex valorados en 42.450 euros en total, y vehículos de lujo como un Aston Martin DBS Superleggera; un Ferrari 812 Superfast; un Lamborghini Huracán Evo Spider; un McLaren 720S; un Porsche Panamera y varios Mercedes, valorados en total en más de 1 millón de euros. También gastó 1.107.400 euros más en una vivienda con tres plazas de garaje en Pozuelo de Alarcón.