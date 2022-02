Luis Abinader invertirá sumas millonarias con el fin de conseguir que la Universidad del pueblo (UASD) sea el centro del desarrollo de la Republica Dominicana

- Publicidad-

El presidente Luis Abinader, en su tarea de trabajar por el bienestar de la República Dominicana, asistió este jueves a la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), a disertar junto a la rectora de esta alta casa de estudio, Emma Polanco y demás autoridades, sobre su amplio plan de desarrollo para esta universidad, que totaliza ocho proyectos.

Dentro de los planes que el gobierno va a desarrollar, este mismo año tiene previsto construir cuatros centros y tres subcentros de la universidad en la región norte y sur de la República Dominicana, lo que facilitará y ampliará la cantidad de personas que podrán contar con una carrera universitaria, porque no tendrán la necesidad de trasladarse a otras provincias, que en muchos casos no pueden hacerlo por falta de recursos.

La inversión financiera hecha a la UASD durante el gobierno de Abinader, asciende a los 2.220.517.321 pesos (38,96 millones de dólares), sumándole 1.120 millones y 875.000 pesos dedicados, respectivamente, a becas para maestrías y doctorados y ayudas de manutención a estudiantes de menos recursos, en solo quince meses de gestión, algo no visto en la historia de esta institución.

La rectora de la universidad, Emma Polanco, a quien también le interesa la prosperidad del país, resaltó que es la primera vez que un mandatario comparte con las autoridades de esa alta casa de estudio en su aula magna, lo que agradeció al presidente.

El presidente dominicano expreso “ahí es que tenemos que llevar a la UASD, para conseguir que la Universidad del pueblo (UASD) sea el centro de la cultura, de la investigación, del avance, de la vanguardia, de la tecnología. Seguiremos día a día, aun en los momentos tan difícil de crisis, estaremos apoyando”.

El presidente Luis Abinader sigue dando cátedra de gobernanza, ya que se ha ido caracterizando como un presidente que lucha contra la corrupción, que le importa el bienestar de la salud y económico del pueblo y que tiene claro que invertir en educación es una siembra que le dará buenos frutos a la República Dominicana. “Un nuevo estilo de Gobernar la Republica Dominicana“