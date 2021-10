Lourdes Retuerto, o la candidata inexistente

- Publicidad-

No tenía yo intención de meterme en las Primarias para la elección del nuevo Secretario o Secretaria del PSRM, pero visto lo visto, no voy a tener más remedio.

Naturalmente no voy a entrar en consideraciones personales, primero porque no la conozco, y segundo porque no sería el medio ni el lugar. Tampoco conozco de primera mano su trayectoria política, pero por lo que me han informado, mejor es correr un “tupido velo”. Sin embargo, en lo que sí voy a entrar es en el hecho de hacer un análisis de sus palabras e intenciones, explicadas por ella en la rueda de prensa que ha dado para la presentación de su candidatura, y que además ha difundo por escrito en redes sociales. Posteriormente trataré de aportar alguna idea clarificadora.

No se puede ser más demagógica, prometiendo buenas intenciones con las que cualquiera, desde VOX hasta la CUP, estarían de acuerdo. Esto no aporta nada al debate y a las necesidades del Partido, y, además, divide a la militancia en buenos y malos. Los buenos son los que la siguen a ella, naturalmente. Los malos serían los que parecen no defender el mundo idílico que ella promete. No hace falta decir que cuantas más cosas promete una candidata menos hay que creer en ella. Además, pone en valor el hecho de ser mujer, y la reivindicación de la mujer como la solución de los problemas del PSRM, lo cual, aparte de ser una sandez, no viene al caso y es bastante machista. Lo que hay que reivindicar es a las Personas y la Igualdad de Oportunidades, no a las mujeres como si hubiera que “salvarlas”, o como si fueran ellas las que tuvieran que salvarnos a nosotros. Es evidente que la compañera Lourdes no ha entendido el Feminismo. El Feminismo no es reivindicación de la mujer como si la mujer tuviera cosas que aportar por su condición específica femenina, sino igualdad de oportunidades desde la emancipación previa (debido al ostracismo secular) a partir de la cual debemos viajar juntos por la Historia.

Seguimos. La compañera Lourdes pertenece a la facción (mayoritaria) conservadora, anodina y atolondrada del PSRM (la facción conesista…) que no viene a aportar nada nuevo a lo que aporta el compañero Pepe Vélez, un conesista al cuadrado. La pregunta automática que surge es ¿para qué se presenta si no aporta nada alternativo al discurso del otro candidato, aparte de dividir y enfrentar a la militancia? Debemos tener en cuenta que cuando los proyectos no son distintos y hay que elegir entre dos o más personas (y no entre dos o más proyectos…) el enfrentamiento personal y las “vendettas” están servidas. La militancia tiene derecho a poder elegir entre proyectos distintos, no entre personas distintas con el mismo proyecto peleándose por el poder.

Al PSRM le sobran todos candidatos que se presentenproponiendo los mismos “rollos” (o debería decir royos) que nos han mantenido 26 años “a la sombra”. Hemos perdido 1000 militantes en los últimos dos años; por algo será, porque tampoco creo yo que se hayan muerto todos.

A Partir de ahora voy a hacer un pequeño resumen de lo que el PSRM necesita, y de lo que no necesita. Y digo un “pequeño resumen” porque los abnegados lectores y lectoras pueden hacer un seguimiento de este ideario en artículos anteriores publicados en este mismo medio, si así lo desean.

El PSRM necesita:

Un EQUIPO ORGÁNICO sin ambiciones políticas. Un grupo de gente extraordinariamente preparada que haga las labores de asesoramiento, especialmente en los ámbitos municipales, que el Partido demanda; un Equipo de iguales equipotenciales coordinado por una figura (el Secretario o Secretaria General) más testimonial que otra cosa; un equipo que trabaje y no cobre, que dé ejemplo, que esté solo 4 años de sacrificio y abnegación, y acto seguido deje paso a “otro equipo”; un equipo orgánico que potencie la FORMACIÓN, sin la cual, no somos nada; un equipo orgánico que potencie la participación y la transparencia a través de equipos coordinados de trabajo desde la agrupaciones; un equipo de compañeras y compañeros extraordinariamente bien preparados que sepan dar la batalla ideológica a diario en todos los ámbitos donde sea necesario; un equipo integrador que recupere a toda la militancia absurda e injustamente expulsada; un equipo con voz propia y liderazgo ideológico que llame a la sociedad a militar en el Socialismo, para lo cual, este equipo, debe redefinir y modernizar el propio concepto de Socialismo, que, increíblemente, resulta “indefinible” para la inmensa mayoría de la militancia. Un equipo, en definitiva, que aporte todo lo que tanto necesitamos y no tenemos.

El PSRM NO necesita:

Lo que tenemos ahora mismo; para qué nos vamos a extender más… Promesas incumplidas, inoperancia, desidia, venganzas, terquedad, contumacia, desnortamiento, y, sobre todo, el uso del partido para obtener beneficios políticos personales, es decir, para medrar en política.

Los dos candidatos conocidos a día de hoy, domingo 3 de octubre, representan esto último, y uno de ellos, Pepe Vélez, lo representa “al cuadrado”. Requiem aeternam dona eis, Domine et lux perpetua luceat eis, que como todo el mundo sabe significa: “tócate los huevos, María Manuela”.

Sé que soy muy duro, pero cuando un Partido lleva 26 años en la oposición y pretende liderar a la sociedad haciendo las mismas propuestas que lo han mantenido 26 años en la oposición, hay que ser muy duro. Un saludo a todo el mundo.