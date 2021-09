Los virus, también el coronavirus, evolucionan de manera darwiniana

- Publicidad-

La Evolución de los seres vivos, es decir su cambio en estructura, fisiología e incluso comportamiento a lo largo del tiempo es un hecho, y como tal algo innegable. Y ese hecho se explica fundamentalmente por la teoría de Evolución por Selección Natural de Darwin, que intento exponer en líneas generales en este artículo para Diario16. Los virus, también el coronavirus, también evolucionan de manera darwiniana.

En contra de lo que pueda parecer de «sentido común», un ala no está hecha para volar ni los dientes para masticar. Esto son solo dos ejemplos de los miles y miles que se podrían citar. ¿Cómo podría el aire disparar el desarrollo del ala o la carne de una cebra el desarrollo de la dentición de un león o la hierba disparar el desarrollo del tubo digestivo propio de un rumiante?

Lo que en realidad ocurre es que algunos organismos como las aves desarrollaron alas (desde una estructura previa que era un miembro implicado en la locomoción) y como consecuencia de ello pudieron volar y sus descendientes pueden volar. Otros desarrollaron una dentición que les permitió masticar carne, mientras los herbívoros desarrollaron una dentición y un tracto digestivo que les permite masticar hierba y digerirla…y nada en el desarrollo de ninguna de esas tres estructuras hay de intencional. No hay ninguna finalidad en la aparición de esas estructuras.

Las mutaciones

Las variaciones (mutaciones) ocurren en los gametos de los individuos y por tanto los hereda la siguiente generación. Si una nueva variación le confiere alguna ventaja al individuo que la hereda, muy probablemente redundará en que directa o indirectamente se pueda reproducir más que los que no la tienen y por tanto esa variación aumentará su frecuencia en la población a expensas de las otras variaciones.

Por ejemplo, una mutación en el sentido del olfato de una gacela que haga que esa gacela huela antes a un depredador. Si lo huele antes escapará más rápido de lo que lo hacen los que no la tienen y por tanto tendrá más oportunidades de reproducirse.

Esa variación se expandirá hasta que acabe siendo la mayoritaria o incluso la única entre los descendientes de esa población de individuos. Se dice entonces que la especie ha evolucionado por selección natural.

Selección Natural darwiniana

La Selección Natural darwiniana no es más que la reproducción diferencial de las distintas variantes que hay entre los individuos de una población. Un cachorro de cualquier mamífero que por la circunstancia que sea succiona del pezón materno menos de lo que lo hacen los otros, se desarrollará peor y en consecuencia si llega a la etapa adulta tendrá menos energía para la locomoción, menos probabilidad de acceder al alimento y al final se reproducirá menos que los otros miembros de su especie, o incluso no se reproducirá en absoluto. Si nace por ejemplo con una malformación cardiaca, no podrá escapar de un depredador o no podrá capturar a una presa y en consecuencia se reproducirá menos o no se reproducirá en absoluto. Y esto es aplicable a prácticamente todos los caracteres de todos los organismos, incluidos los seres humanos.

Un cambio de las condiciones ambientales puede provocar la extinción de una especie porque los organismos de esa especie ya no se pueden reproducir en las nuevas circunstancias. O puede provocar que solo se reproduzcan algunos de ellos por lo que en un tiempo determinado solo habrá los descendientes de esos.

Pero ninguna fuerza, ningún ente preveyó nada, ni el ambiente indujo los cambios. Las variantes ya estaban presentes y en las nuevas condiciones pasan a reproducirse más. Las especies evolucionan o se extinguen en ambientes siempre dinámicos y cambiantes. Cuando se dice ambiente, se está hablando de muchas variables, no sólo de las variables físicas como la temperatura o la pluviosidad. Las gacelas de tamaño medio son una variable del ambiente en el que está un guepardo ya que son sus presas naturales. Y viceversa, para el ambiente de la gacela los guepardos son un componente de ese ambiente. Los machos son una variable del ambiente de las hembras y las hembras de los machos en cualquier especie con reproducción sexual.

Como se ha dicho, todo lo anterior es aplicable a cualquier organismo y a cualquier estructura de cualquier organismo. Desde el nivel macroscópico al nivel celular y molecular.

Los virus también evolucionan de manera darwiniana

Los virus también evolucionan de manera darwiniana. El mismo Coronavirus lo ha hecho durante la pandemia. La variante de la India (variante delta) ha facultado al virus para unirse con más afinidad a las células epiteliales del pulmón, ha aumentado la contagiosidad, ha ido aumentado su frecuencia a expensas de las anteriores cepas del virus y ha acabado siendo la cepa predominante.

Si un virus encuentra muchos huéspedes (300 millones en Brasil ó 1200 millones en India…) e infecta a muchos de ellos y por tanto se replica mucho, aumenta entonces mucho la probabilidad de que mute y aparezcan variantes que sean más contagiosas y/o letales.

En cualquier caso el virus no tiene absolutamente ninguna intención de mutar para infectar más huéspedes y matar mucha gente, poca o ninguna. Las mutaciones sean en el organismo que sean (incluidos los virus que no son organismos y por tanto no están vivos) son aleatorias y carecen por completo de dirección y finalidad.

La semana del 6 al 10 de septiembre, tendrá lugar un curso sobre Evolución organizado por el Centro Mediterráneo en la Facultad de Ciencias de la Universidad de Granada. Será presencial y simultáneamente se transmitirá «on line». Está abierto a cualquiera que esté interesado en saber de los fascinantes mecanismos por los que los seres vivos evolucionan o se acaban extinguendo.

Se hablará de Evolución en muchos aspectos: evolución de los genomas, evolución de los virus, de las células, evolución del ojo, evolución de miembros anteriores y posteriores, evolución del carácter «sexo», evolución del comportamiento… Será ya la quinta edición de este curso y esperamos que tenga una acogida tan magnífica como tuvieron las cuatro ediciones anteriores.

En el siguiente link se puede acceder al tríptico donde se encuentra toda la información.