Los varones transgénero no podrán jugar en competiciones inglesas de rugby de contacto femenino

Hace más de dos años que la World Rugby abogó por limitar esta categoría a las nacidas de sexo femenino, priorizando la seguridad de las mujeres por encima de los deseos de validación de los varones transidentificados, basándose en el mayor riesgo de conmoción cerebral para las mujeres en un choque con un cuerpo masculino.



El Consorcio felicita a la RFU de Inglaterra por tener la integridad de reconocer la necesidad de un cambio de política y actuar en consecuencia, aunque sea dos años después. Lamentablemente, todavía hay muchas federaciones nacionales de rugby que siguen ignorando la ciencia con políticas de inclusión transgénero que priorizan los sentimientos de unos pocos por encima de los derechos de las mujeres y las niñas, como Rugby Canadá, Rugby Australia, The New Zealand Rugby Union (en borrador), Scottish Rugby, Welsh Rugby y USA Rugby. Las posturas de estos organismos no solo no están en contacto con las crecientes evidencias de investigación científica, sino que también contradicen las directrices de World Rugby, que se basaron en una amplia investigación y consulta.

«Esta flagrante negligencia por parte de estas uniones nacionales de rugby es especialmente asombrosa si se tiene en cuenta la demanda en curso contra los órganos de gobierno de las uniones de rugby por parte de jugadoras que están sufriendo una demencia temprana y otros tipos de deterioro neurológico incurable debido a los repetidos traumatismos craneoencefálicos que sufren jugando al rugby», afirma la portavoz del Consorcio Internacional del Deporte Femenino, la entrenadora Linda Blade.