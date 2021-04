Los turistas estadounidenses vacunados contra la covid-19 podrán viajar en verano a países de la Unión Europea (UE), garantizó la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en una entrevista concedida al diario The New York Times.

«Hasta donde yo sé, los estadounidenses usan vacunas aprobadas por la Agencia Europea de Medicamentos. Esto les permitirá viajar y moverse libremente», ha dicho Von der Leyen. «Una cosa está clara: los 27 Estados miembros aceptarán, incondicionalmente, a todos aquellos que estén vacunados con vacunas aprobadas por la Agencia Europea de Medicamentos», añadió.

No obstante, todavía no se ha fijado una fecha específica para la reapertura de la Unión Europea a los estadounidenses vacunados. El anuncio se produce más de un año después de que terminaron los viajes no esenciales de la mayoría de los países para limitar la propagación del coronavirus.