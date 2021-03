Pocas opciones tiene la presidenta de la Comunidad de Madrid -está por ver si en funciones o no- de convocar elecciones y no tener que someterse a una moción de censura donde se jugaría todas las papeletas para irse a la oposición. Con casi toda probabilidad, serán los tribunales quienes dicten la última palabra, una vez que el PP de Madrid ha decidido recurrir la decisión de la Mesa que entiende que la Asamblea de Madrid no está disuelta porque el decreto aún no se ha publicado en el BOCM.

Así las cosas, los partidos que han presentado la moción, PSOE y Más Madrid, entienden que ley es clara cuando dice que la convocatoria de elecciones anticipadas no podrá acordarse si está en trámite una moción de censura.

El Gobierno de Ayuso ha acordado la disolución de la Asamblea de Madrid a las 12:09 horas este miércoles, mientras que las mociones de PSOE y Más Madrid se han registrado a partir de las 13 horas. Sin embargo, el anuncio de elecciones entrará en vigor tras su publicación en el Boletín Oficial de la CAM, este jueves.

A la desesperada, La presidenta de la Comunidad anuncia que los comicios serán el 4 de mayo y destituye al equipo de Ciudadanos de su gobierno. El pacto entre Ciudadanos y el PSOE en Murcia para desalojar al PP del Gobierno regional y del Ayuntamiento ha precipitado la decisión